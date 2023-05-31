الأربعاء 31 مايو 2023
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رياضة

دورتموند يمنح الضوء الأخضر لانتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد

جود بيلينجهام، فيتو
جود بيلينجهام، فيتو

أكد سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن ناديه مستعد للاستغناء عن نجمه الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، الذي أشارت تقارير إخبارية إلى قرب رحيله إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وتأتي تصريحات كيل، رغم عدم اكتمال صفقة انتقال بيلينجهام إلى عملاق كرة القدم الإسبانية حتى الآن.


دورتموند يمنح الضوء الأخضر لرحيل بيلينجهام

وصرح كيل خلال حضوره إحدى الفعاليات الرياضية اليوم الأربعاء "الأمور ستتضح في الأيام والأسابيع المقبلة".

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وأضاف المدير الرياضي لنادي دورتموند "جزء من عملي هو أن أكون مستعدا لكل شيء. وقد قمت بذلك بالفعل. سنتفاعل وفقا لذلك، لكن في الوقت الحالي لم يحدث شيء حتى الآن".

وكشفت تقارير أن ريال مدريد سيعرض على بيلينجهام عقدا حتى عام 2029، ولم يتفق الناديان بعد على قيمة الصفقة، فيما تردد أن الفريق الملكي عرض حوالي 100 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب، بينما يأمل وصيف الدوري الألماني في الموسم المنتهي مؤخرا، في الحصول على مبلغ أعلى.

كان بيلينجهام أحد أبرز نجوم دورتموند هذا الموسم في الدوري الألماني، الذي خسره الفريق في المرحلة الأخيرة لمصلحة غريمه التقليدي بايرن ميونخ.

وأحرز بيلينجهام 14 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه، خلال 42 مباراة مع دورتموند في مختلف المسابقات هذا الموسم.

جود بيلينجهام، فيتو 

بيلينجهام أفضل لاعب في الدوري الألماني

حصل الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، على جائزة جديدة في الدوري الألماني.

 ووفقا للحساب الرسمي للبوندسليجا، حصل جود بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب في البطولة خلال الموسم الحالي.

وخاض بيلينجهام 31 مباراة مع دورتموند بالدوري الألماني هذا الموسم وأحرز 8 أهداف، بينما قدم 5 تمريرات حاسمة.

واقترب جود بيلينجهام من الرحيل عن بوروسيا دورتموند، صوب ريال مدريد، حيث أفادت بعض التقارير، بأن الملكي توصل لاتفاق مع اللاعب بشأن ضمه في الصيف، بينما يتبقى الاجتماع بمسئولي النادي الألماني للتفاوض حول قيمة الصفقة. 

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