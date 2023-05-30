صراع بين برشلونة وبايرن ميونخ على نجم دورتموند

دخل ناديا بايرن ميونخ وبرشلونة في صراع على خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف فريق بوروسيا دورتموند، خلال الموسم الحالي.

وينتهي عقد الظهير الأيسر الدولي البرتغالي رافائيل جيريرو مع بوروسيا دورتموند في الشهر المقبل، وأعلن النادي الألماني رحيله بشكل رسمي.

صراع بين برشلونة وبايرن ميونخ على جيريرو

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فقد أجرى بايرن ميونخ محادثات مع ممثلي رافائيل جيريرو في الأسابيع الأخيرة، من أجل ضمه إلى الصفوف البافارية في صفقة مجانية.

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وكانت المفاوضات بدأت مع جيريرو من قِبَل حسن صالح حميديتش المدير الرياضي، وأوليفر كان الرئيس التنفيذي، واللذين أقيلا من إدارة بايرن ميونخ قبل أيام.

وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن القرار النهائي في صفقة جيريرو سيتخذ من قبل المديرين الجدد، إلى جانب المدرب توماس توخيل.

يذكر أن جيريرو سبق له التدرب تحت قيادة توخيل في بوروسيا دورتموند، لمدة موسم واحد.

وكانت "سكاي ألمانيا" قد أكدت في وقت سابق دخول برشلونة في محادثات مكثفة مع الظهير البرتغالي، موضحة أنها "كانت إيجابية للغاية".

بوروسيا دورتموند، فيتو

رغم ذلك، أفاد فلوريان بليتينبيرج، صحفي "سكاي" عبر حسابه بـ"تويتر" بأنه من غير الوضح حتى الآن ما إذا كانت الإدارة الجديدة المعنية بالتعاقدات في برشلونة، ستكمل تلك المحادثات مع جيريرو أم لا.

يذكر أن برشلونة يبحث عن جلب ظهير أيسر في الموسم المقبل، بعد إعلان الإسباني جوردي ألبا رحيله عن النادي الكتالوني.

أفضل لاعب في الدوري الألماني

حصل الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، على جائزة جديدة في الدوري الألماني.

ووفقا للحساب الرسمي للبوندسليجا، حصل جود بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب في البطولة خلال الموسم الحالي.

وخاض بيلينجهام 31 مباراة مع دورتموند بالدوري الألماني هذا الموسم وأحرز 8 أهداف، بينما قدم 5 تمريرات حاسمة.

واقترب جود بيلينجهام من الرحيل عن بوروسيا دورتموند، صوب ريال مدريد، حيث أفادت بعض التقارير، بأن الملكي توصل لاتفاق مع اللاعب بشأن ضمه في الصيف، بينما يتبقى الاجتماع بمسئولي النادي الألماني للتفاوض حول قيمة الصفقة.