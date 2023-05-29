نجم الجزائر ينضم إلى بوروسيا دورتموند مجانا

انضم الجزائري رامي بن سبعيني لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ إلى صفوف بوروسيا دورتموند، بداية من الموسم الجديد.

وكان محارب الصحراء، قد قرر عدم تجديد عقده مع مونشنجلادباخ الذي ينتهي هذا الصيف.

بن سبعيني إلى دورتموند

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقع رامي بن سبعيني على العقود وأكمل الكشف الطبي. أنه أخيرا لاعب جديد في بوروسيا دورتموند عبر صفقة مجانية".

وأضاف: “الصفقة محسومة، وسيصدر البيان الرسمي من بوروسيا دورتموند في وقت قريب، سيعوض بن سبعيني، البرتغالي رافائيل جوريرو الذي بغادر بوروسيا دورتموند مجانا”.

حصل الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، على جائزة جديدة في الدوري الألماني.

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أفضل لاعب في الدوري الألماني

ووفقا للحساب الرسمي للبوندسليجا، حصل جود بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب في البطولة خلال الموسم الحالي.



وخاض بيلينجهام 31 مباراة مع دورتموند بالدوري الألماني هذا الموسم وأحرز 8 أهداف، بينما قدم 5 تمريرات حاسمة.



واقترب جود بيلينجهام من الرحيل عن بوروسيا دورتموند، صوب ريال مدريد، حيث أفادت بعض التقارير، بأن الملكي توصل لاتفاق مع اللاعب بشأن ضمه في الصيف، بينما يتبقى الاجتماع بمسئولي النادي الألماني للتفاوض حول قيمة الصفقة.



وتواجد بيلينجهام في مركز تدريبات دورتموند، أمس الأحد، وبدا أنه قريب من مغادرة النادي الألماني، حيث ودع أعضاء الجهاز الفني والعاملين في بوروسيا، كما قدم لهم بعض الهدايا.



وأشارت التقارير إلى أن والدة بيلينجهام رافقته بالأمس أثناء تواجده بالنادي، وشكرت جميع أعضاء دورتموند على المعاملة التي تلقتها العائلة خلال فترة تواجد نجلها في دورتموند.