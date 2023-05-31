الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

القاهرة والشباب والرياضة تطلق أكبر ماراثون للدراجات الهوائية

ماراثون الدراجات
ماراثون الدراجات الهوائية

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شارة بدء أكبر ماراثون للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالًا باليوم العالمي للدراجات.

وثمن محافظ القاهرة دور وزارة الشباب والرياضة وحرصها على إقامة العديد من الفعاليات الرياضية بصورة دورية لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية تأكيدًا على أهمية الدور الحيوي للرياضة داخل المجتمع. 

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القليوبية تشارك في ماراثون اليوم العالمي للدراجات بالعاصمة الإدارية الجديدة

انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية والجري بملتقى الرياضة والتنمية للدول العربية

هيئة الرقابة الادارية

انطلق الماراثون من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية توجهًا إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومرورًا ببعض معالم العاصمة، بمشاركة أكثر من 5000 مشارك من مختلف المحافظات، ومشاركة بعض وفود منحة ناصر للقيادة الدولية.

وعلي هامش الماراثون، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتفقد دراجات مشروع “زود … دخلك”، بالتعاون مع طلبات، والذي يهدف إلي توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات من قبل الوزارة في جميع المراحل كطيارين مستقلين بنظام العمل الحر وذلك لزيادة دخلهم وتحسين مستواهم المعيشي ونشر ثقافة التعاملات الإلكترونية لدى المواطنين في إطار الدور المجتمعي الذي تلتزم به الشركة في مصر من أجل تحسين دخلهم وجودة حياتهم.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة هيئة الرقابة الإدارية اليوم العالمي للدراجات خالد عبد العال محافظ القاهرة

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