القليوبية تشارك في ماراثون اليوم العالمي للدراجات بالعاصمة الإدارية الجديدة

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم في ماراثون، اليوم العالمى للدراجات بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للدراجات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ووكلاء الوزارة ومديري المديريات وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للدراجات والتنمية المستدامة.

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وانطلق الماراثون من أمام المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الثامنة صباحا لمسافة 21 كيلومتر وصولًا إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، محمد عزازى مدير ادارة الرياضة بالمديرية، احمد سليمان مدير ادارة شباب القناطر.

فى حديث سابق، جدد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى تأكيده على إقامة الماراثونات والفعاليات الرياضية بشكل إسبوعي، وفى مختلف محافظات الجمهورية بهدف نشر ثقافة الممارسة الرياضية كمحور أساسي من محاور استراتيجية الوزارة، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية.