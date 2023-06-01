الخميس 01 يونيو 2023
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اقتصاد

9 مزايا لمحفظة الكاش من البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري،
البنك الأهلي المصري، فيتو

يقدم البنك الاهلي المصري خدمات عدَّة لعملائه ومنتجات مصرفية متنوعة تناسب الشرائح المختلفة  لهؤلاء العملاء.

ومن هذه الخدمات محفظة "فون كاش" من البنك الأهلي المصري.



مزايا محفظة البنك الأهلي 

• الخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك.
• الخدمة متاحة للعملاء اعتبارًا من سن 16 سنة.
• إمكانية إيداع / سحب نقدي من خلال أكثر من 20000 منفذ من منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى فروع البنك.
• تحويل أموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة بالعملة المحلية فقط وعلى مدار الساعة من أي مكان وفي أي وقت في ثوان معدودة وبطريقة آمنة جدا.
• تعمل الخدمة على كافة الشبكات "فودافون - موبينيل - اتصالات".
• يستطيع العميل من خلال خدمة فوري دفع الفواتير (أرضي ومحمول - شحن رصيد - تبرعات - حجز تذاكر طيران- المرور- اشتراكات النوادي وباقة أخرى من خدمات فوري المتنوعة).
• إمكانية ربط بطاقتين من بطاقات البنك الأهلي: (بطاقة تحويل المرتبات أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة مسبوقة الدفع) بالمحفظة لشحن رصيدها مباشرة من الهاتف المحمول (ماستر كارد وفيزا كارد).

• سهولة استخدام Mobile application.

• إمكانية استقبال حوالات على المحفظة.



الرسوم والمصاريف في محفظة البنك الأهلي 

• مصاريف التسجيل في الخدمة مجاني ولا يوجد مصاريف سنوية.

• عمولة السحب النقدي من خلال فوري 2 % بحد أدنى جنيهين.

عمولة السحب النقدي من خلال • الصراف الآلي 1% بحد أدنى جنيهين.

• الحد الأقصى للرصيد في المحفظة 10000 جنيه.

• الحد الأقصى للعمليات في اليوم 6000 جنيه.

• الحد الأقصى للعمليات في الشهر 50000 جنيه.

• التحويل بين الأشخاص البنك يأخذ عمولة 1 %.

• التحويل بين الأشخاص البنك يأخذ 1 % بحد أدنى جنيهين.

• مصاريف البطاقة الافتراضية 10 جنيهات مصري صالحة لمدة 24 ساعة.

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خدمة تقسيط المشتريات من بطاقة ائتمان 

ويأتي على رأس تلك الخدمات والمنتجات المصرفية من البنك الاهلي ايضا خدمة تقسيط المشتريات.

والخدمة متاحة لحاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري من خلال الاتصال بالخط الساخن 19623 الخاص بالبنك عقب إجراء حركة المشتريات او تقسيط حركات مشتريات تمت بحد أقصى ستة أشهر سابقة لدى أي تاجر داخل او خارج مصر.

 

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