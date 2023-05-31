أكل لحم الأحصنة بين الحلال والحرام، مجمع البحوث بالأزهر: لا يوجد نص شرعي بعدم الجواز، ورأي معتبر للمالكية بالتحريم، والجندي وكريمة يحسمان الجدل

حكم أكل لحم الأحصنة، فتحت واقعة العثور على حصان مذبوح داخل إحدى محلات الجزارة في محافظة الجيزة قبل بيعه للمواطنين حالة الباب حول الحديث عن السلوكيات التي يقوم بها بعض الجزارين للتحايل على المواطنين من خلال ذبح لحوم البغال والحمير وبيعها في شكل لحوم بقري أو جاموس.

حادث العثور على حصان مذبوح في الجيزة

ومؤخرًا ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على جزار داخل محل جزارة بمنطقة الطالبية متلبسًا أثناء قيامه بذبح حصان داخل المحل استعدادًا لبيعه إلى المواطنين على أنه لحوم بلدية والحصول على أرباح من وراء ذلك، إلا أنه سقط في قبضة الأمن.

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حيث لقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بقيام جزار بذبح حصان داخل محل جزارة بمنطقة الهرم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة كشف الملابسات وضبط المتهم المذكور.

حالات ذبح الأحصنة، فيتو

حالات ذبح الأحصنة في الجيزة

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن المتهم ذبح حصانًا داخل محل الجزارة استعدادًا لبيعه للمواطنين على أنه لحوم مفرومة بلدية بسعر 150 جنيهًا للكيلو، إلا أن الأهالي تمكنوا في ساعات الصباح الأولى من دخول المحل وضبطه.

وكشفت تحريات المباحث، تفاصيل جديدة في نحر جزار لحصان داخل محل الجزارة في منطقة الطالبية لبيعه للمواطنين، وتبين من التحريات أن الأهالي شكوا في الجزار أثناء إدخال مساعده حصان للجزارة، وطلبوا شرطة النجدة، وتم إخطار مباحث قسم شرطة الطالبية، التي حضرت على الفور وضبطته متلبسا أثناء ذبح حصان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات.

اعترافات جزار الجيزة عن واقعة بيع لحوم الأحصنة

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأنه يبيع كيلو اللحمة بـ 240 جنيها، والمفروم بـ 150، كما تم العثور بحوزته على ختم مزيف لإبعاد الشبهة عنه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم اشترى الحصان بمبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه، ولم تكن المرة الأولى، بل اشترى حصانا بمبلغ 6 آلاف جنيه وذبحه وباعه في وقت سابق في الخفاء قبل ضبطه.

حكم أكل لحم الأحصنة، فيتو

رأي الأزهر في أكل لحم الأحصنة

وفي وقت سابق أكد مجمع البحوث الإسلامية التابِع للأزهر الشريف، إن أكل لحم الخيل وشرب لبنها حلال شرعًا، ولا يوجد نص شرعي يمنع ذلك.

جاء ذلك في إجابة لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال أرسلته سفارة كازاخستان بالقاهرة، رسالة إلى الأزهر الشريف، تتساءَل عن حكم تناول لحم الخيل وحليبها وشرب البوظة، حيث إنها من الأمور المشهورة في كازاخستان.

واستند البحوث الإسلامية في إباحة أكل لحم الخيل وشرب لبانها، إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» (متفق عليه).

حكم تناول لحم الخيل

ونبه على أن الشريعة الإسلامية تُتيح أكل لحوم الخيل ولا حرمانية فى ذلك، مشيرًا إلى أن الرسول الكريم أعطى رخصة للمسلمين جميعًا بأكل لحوم الخيل وشرب ألبانها، مستشهدًا بالحديث الشريف الذي روي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

ونبه «الأزهر»، على أن شرب لبن الخيل جائز شرعًا لأن ما أجاز أكله أجاز شرب لبنه، مستدلًا بما عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- قال: «سافَرْنا مع رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكُنَّا نأكُلُ لُحومَ الخَيلِ، ونَشرَبُ ألبانَها».

أراء العملاء في حكم أكل لحم الخيل

وتعددت آراء العلماء في حكم أكل لحم الخيل، فذهب جمهور الفقهاء منهم الشافعية، والحنابلة، وقول أبي يوسف، ومحمد من الحنفية إلى جواز أكله.

ودليلهم:

عن أسماء بنت أبي بكر-رضي الله عنهما- قالت: (نَحَرْنَا علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَسًا فأكَلْنَاه). "أخرجه البخاري"



حكم أكل لحم الحصان، فيتو

رأي المالكية في حكم أكل لحم الحصان

وأمّا مذهب المالكية فعندهم ثلاثة أقوال:

1- قول بالإباحة كالجمهور.

2- قول بالكراهة التنزيهية.



لأن الخيل آلة الجهاد، ووفرة الخيل فيه إرهاب للعدو، وفي أكلها تقليل لآلة الجهاد؛ قال الله تعالى-: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ﴾. "سورة الأنفال: 60"



حرمة أكل لحم الحصان

قول بالتحريم

وهو القول المعتمد في المذهب، كما نصّ عليه الإمام الدردير في كتابه: "بلغة السالك لأقرب المسالك"، وقد استدلوا على ذلك أنّ الله -تعالى- امتنَّ علينا بجعل الخيول للركوب والزينة؛ قال الله -تعالى-: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾. "سورة النحل: 8" ولم يذكر الأكل، فلو كان الأكل جائزًا، لكان الامتنان به أولى.

واستدلّوا أيضًا بحديث عن خالد بن الوليد -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- نَهى عن أَكلِ لحومِ الخيلِ والبِغالِ والحميرِ)، "أخرجه أبو داوود، ضعيف" وقد اختلف المحدّثون في حكم هذا الحديث فبعضهم حسّنه وبعضهم ضعّفه.



وبناء على ما تقدَّم، فالمذهب المالكي فيه ثلاثة أقوال في حكم أكل لحم الخيل، والقول المعتمد عندهم بالتحريم، والمسألة قد تعددت فيها آراء الفقهاء، فمن أخذ بقول المجيزين فلا حرج عليه، ومن أخذ بقول المحرمين فلا حرج عليه.

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خالد الجندي يوضح حكم لحم الحصان

ومن جانبه قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن أكل لحم الخيل حلال شرعًا، مستشهدًا بما روي عَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بكر "رضي الله تعالى عنهما" قَالَتْ: «نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَكَلْنَاهُ».

وأضاف «الجندي»، خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة» المذاع على فضائية «الحياة»، أن أكل الخيل حل بالنص عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، مستشهدًا بما روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ (رواه مسلم وغيره).



وشدد الداعية الإسلامي على أن أكل لحم الحمير والكلاب حرام شرعا، لنهي الرسول (صلى الله عليه وسلم) عنها في عام خيبر كما في حديث جابر السابق.

حكم أكل الخيل، فيتو

حكم أكل الخيل والحمير



ومن جانبه كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة والفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم الشرع في تناول لحوم الكلاب والخيول والحمير.



وقال أحمد كريمة في تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم": انعقد إجماع فقهاء المسلمين على تحريم تناول الخيول والبغال والحمير بالنسبة لطعام الآدميين، مصداقا لقول الله تعالى في كتابه الكريم: "وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ".

وأضاف: "بعض المذاهب الفقهية تكلموا عن جواز أكل الخيول، ولكن بالنسبة للحمير والبغال فهناك تحريم نهائي لتناولها".

الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة والفقه المقارن بجامعة الأزهر، فيتو

حديث الرسول عن تحريم أكل الحمير والبغال



وأكمل: "في معركة خيبر أرسل النبي مناديا ينادي في الناس إن الله ورسوله حرم لحوم الحمير الأهلية وحرم نكاح المتعة، وهذا أمر من قطعيات وأصول وثوابت الإسلام، فالحمير والبغال محرمة أكلها".

وأضاف: بالنسبة لما قيل وتردد من كلام شاذ فيما يتصل بتناول لحوم الكلاب، ذهب الفقهاء إلى حرمة أكل لحم كل ذي ناب يفترس به سواء كانت أهلية كالكلب والقط الأهلي الأهلي أم وحشية كالأسد والذئب، واستدل الفقهاء بتحريم لحوم الكلاب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام".



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