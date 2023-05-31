أسعار اللحوم، 270 جنيهًا أقل سعر لكيلو اللحم البتلو في الأسواق اليوم

سجلت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 31 مايو 2023، ارتفاعًا جديدًا في متوسط الأسعار، وذلك قبل بدء موسم عيد الأضحى، إذ ارتفع متوسط أقل سعر لكيلو اللحم البتلو من 240 جنيهًا إلى 270 جنيهًا، ومتوسط سعر اللحم الكندوز من 190 جنيهًا إلى 250 جنيهًا، بالرغم انخفاض أسعار الأعلاف، إلا أن أسعار اللحوم مازالت عند مستويات مرتفعة في الأسعار، وقابلة للزيادة وفقًا لتأكيدات شعبة القصابين لـ «فيتو».

أسعار اللحوم اليوم

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار اللحوم في المحلات اليوم الأربعاء 31 - 5 - 2023، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم بتلو في أسواق المحافظات

البداية مع أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي أو بالعظم، إذ سجل اللحم البتلو الصافي استقرارًا في أسعاره مسجلًا متوسط سعر قدره 328.3 جنيه في الأسواق، ليبلغ أدنى سعر للحوم الحمراء 270 جنيهًا للكيلو مقابل 410 جنيهات أعلى سعر للحم في الأسواق.

أسعار اللحوم اليوم، فيتو

فيما ارتفعت أسعار اللحوم البتلو بالعظم مقارنة بسعرها أمس، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحم البتلو بالعظم نحو 275.7 جنيه، وسجل أدنى سعر لكيلو اللحوم بتلو بالعظم نحو 150 جنيهًا، مقابل 370 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في الأسواق، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعر الأمس.

أسعار اللحم الضأن في أسواق المحافظات

ونتتقل إلى أسعار اللحوم الضاني في المحلات وأسواق محافظات مصر، بلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن الصافي نحو 330.4 جنيه، وبلغ أدنى سعر لكيلو اللحم الضأن نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 480 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم الضاني في الأسواق.

وسجل متوسط سعر اللحم الضاني بالعظم نحو 268 جنيهًا، وبلغ أقل سعر له في الأسواق نحو 150 جنيهًا مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم الضأن بالعظم نحو 350 جنيهًا.

سعر اللحوم الكندوز في أسواق المحافظات

وتباينت أسعار اللحوم الكندوز التي تختلف أسعاره وفقًا لعمر الذبيحة، ليبلغ متوسط سعر لحم كندوز كبير نحو 270 جنيهًا في الأسواق، وتراوح سعر كيلو اللحم كندوز كبير بين 190 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و300 جنيه كأعلى سعر للكيلو.

وعن سعر لحم كندوز وسط، الذي سجل متوسط سعر بنحو 313.6 جنيه في الأسواق، ليبلغ أدنى سعر له نحو 250 جنيها للكيلو في الأسواق مقابل 350 جنيهًا لأعلى سعر للحم الكندوز في أسواق المحافظات.

أما أسعار اللحم الكندوز صغير، سجل متوسط سعر بنحو 316.7 جنيه، وبلغ أدنى سعر له في الأسواق نحو 240 جنيهًا في الأسواق مقابل 380 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم في المجمعات الإستهلاكية

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرحت كميات من اللحوم السودانية الطازجة وأيضًا المستوردة المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية وبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية بعد ارتفاع أسعارها 195 جنيهًا، بعدما كان سعر الكيلو 165 جنيهًا.

أما أسعار اللحوم المجمدة المستوردة بالمجمعات الاستهلاكية، سجل الكتف البتلو بالعظم نحو 130 جنيها، كيلو الضأن المجمد نحو 180 جنيها، وكليو الكبدة بسعر 140 جنيها.