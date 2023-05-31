الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 31-5-2023 في أسواق المنيا

اللحوم في المنيا،فيتو
اللحوم في المنيا،فيتو

استقرت أسعار اللحوم، بشكل ملحوظ اليوم، داخل الأسواق بمحافظة المنيا، ومختلف السلاسل التجارية، ومحال الجزارة والأسواق المختلفة لمدن المحافظة التسع. 

 

أسعار اللحوم اليوم بالمنيا

ووصل سعر لحم الكندوز تراوح ما بين 210 إلى 230 جنيها للكيلو في الأسواق، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 180 إلى 200 جنيه، وسجلت أسعار السجق البلدي في السوق المصرية من 190 إلى 200 جنيه، وتختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظة. 

 

أسعار اللحوم الضأن بالمنيا

وسجل سعر كيلو كباب الحلة ما بين 200 إلى 240 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن ما بين 190 إلى 210 جنيهات، والكبدة الضأن 190 إلى 223 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 130 حتى 150 جنيها للكيلو. 

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وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الأعلاف سوف يؤثر بشكل كبير في أسعار اللحوم بمختلف أنواعها في الأسواق، مشيرًا إلى أن الأعلاف يتم الاعتماد عليها في عمليات التسمين للعجول والدواجن في المزارع. 

 

ارتفاع أسعار اللحوم

وأوضح وهبة في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن أسعار اللحوم سوف تشهد ارتفاع بنسبة 5% خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق حالة من الركود وتراجع معدلات الإقبال على الشراء بشكل كبير، مؤكدا أنه طالما هناك زيادة في أسعار الأعلاف سنشهد زيادات مستمرة في اللحوم. 

 

احتياطي اللحوم الحية السودانية

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والتجارة الداخلية، قال إنه لدينا احتياطي من اللحوم الحية السودانية يكفى لمدة عام. 

 

مخزون الدواجن المجمدة

أسعار اللحوم والدواجن، وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي": "لدينا احتياطي إستراتيجي من الدواجن المجمدة يكفى لمدة 7 أشهر". 

 

تحرك أسعار الدواجن واللحوم

وأكد وزير التموين أن أسعار اللحوم والدواجن معرضة للزيادة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف. 

 

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