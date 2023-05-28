بـ 195 جنيها، التموين تطرح لحوما سودانية بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار اللحوم، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، طرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية بفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوي الجمهورية، وذلك في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك.

اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وأكدت وزارة التموين زيادة معدلات ضخ اللحوم بفروع المجمعات الاستهلاكية تباعًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة من قبل المواطنين.

وتطرح وزارة التموين اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية، حيث إن عمليات التوزيع تتم وفقا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.





المخزون الاستراتيجي من السلع

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وتعمل وزارة التموين على التنوع في مناشيء استيراد اللحوم وتأمين المخزون الاستراتيجي والذي يساعد علي مضاعفة الكميات التي يتم ضخها.

واستقبلت مصر خلال الأيام الماضية، نحو 4 آلاف رأس ماشية كانت محتجزة عبر الحدود مع السودان عند معبر قسطل البري .

وتعد هذه الشاحنة الأولى من نوعها التي تصل إلي مصر منذ بداية الأزمة السودانية، ومن المتوقع وصول شحنات أخري خلال الفترة المقبلة وذلك مع اقتراب عيد الأضحي المبارك

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، انه يتم عقد اجتماعات دورية لتأمين وصول شحنات اللحوم المتعاقد عليها من السودان في ظل ظروف الحرب الدائرة هناك.

وقال الوزير إن مصر تدرس تنويع مصادر استيراد اللحوم والابقار من الصومال وتشاد في اطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.



وأضاف الوزير أن هناك 5 آلاف رأس ماشية موجوده حاليا داخل الحجر الصحي بمصر وتعد بمثابة المخزون الاستراتيجي لمصر والذي يصل 1.7 شهر.

واكد الوزير أنه تم فتح اعتماد مالي بقيمة 10 ملايين دولار، للتعاقد علي شحنات جديدة من رؤوس الماشية، لافتا إلي أنه سيتم توفير لحوم حية من جيبوتي وضخها بالمنافذ فور وصولها.



الاستعدادات لعيد الاضحى

وأكد الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية حدوث انفراجة قريبة في أزمة توفير اللحوم الفترة القادمة مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال إن الوزارة تعمل جاهدة في توفير اللحوم الحمراء استعدادا لعيد الاضحى المبارك.

توفير اللحوم من جيبوتي

وأكد وزير التموين أن الوزارة ستعمل على توفير اللحوم من كافة الجهات وقريبا سيتم توفير اللحوم من دولة جيبوتي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح استمرار تدفق اللحوم السودانية الفترة المقبلة لحل الأزمة المؤقتة لنقص توافر اللحوم.

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

وارتفعت أسعار اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من أول مايو الجاري، بزيادة 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعارها 195 جنيهًا، بعدما كان سعر الكيلو 165 جنيهًا.

أسعار اللحوم المستوردة

وعن أسعار اللحوم المجمدة المستوردة بالمجمعات الاستهلاكية، فجاءت كالآتي: الكتف البتلو بالعظم 130 جنيها، كيلو الضأن المجمد 180 جنيها، وكليو الكبدة بـ 140 جنيها.

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اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية

اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية

اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية

اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية