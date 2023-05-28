إقامة شوادر لبيع الخراف بمنافذ التموين، تعرف على الموعد

أسعار اللحوم السودانية، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من المقرر إقامة شوادر العيد لطرح الخراف الحية في 5 يونيو المقبل، بالإضافة إلى طرح اللحوم الضأن قبل عيد الأضحى منها المجمد ومنها الطازج.

وأشارت وزارة التموين إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد سعر كيلو الضأن "القائم"، وجارى حاليا استخراج تصاريح إقامة شوادر الخراف

وأكدت وجود غرفة عمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية مسئولة عن تدبير اللحوم للمواطنيين خاصة مع حلول عيد الاضحى

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طرح اللحوم السودانية

من ناحية أخرى، قالت هالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة، ضخ كميات كبيرة من اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن هناك تعاون مشترك بين الوزارة والجهات المعنية لضخ 150 رأس ماشية سوداني بمنافذ المجمعات بسعر 195 جنيها للكيلو، والتي يتم توفيرها عبر مدينة أبو سمبل.

ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بالجيزة

وأشارت إلى أنه يتم ضخ نحو 1/2 طن يوميا من اللحوم بكل منفذ من منافذ المجمعات بمحافظة الجيزة مشيرة إلي أنه يتم العمل على زيادة تلك الكميات لتلبية احتياجات المواطنين وحتي عيد الأضحى المبارك، مع تحديد من 2 إلى 3 كيلو كحد أقصى لكل

أسعار اللحوم السودانية

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، طرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية بفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك.

اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وأكدت وزارة التموين زيادة معدلات ضخ اللحوم بفروع المجمعات الاستهلاكية تباعًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة من قبل المواطنين.

وتطرح وزارة التموين اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية، حيث إن عمليات التوزيع تتم وفقا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وتعمل وزارة التموين على التنوع في مناشيء استيراد اللحوم وتأمين المخزون الاستراتيجي والذي يساعد علي مضاعفة الكميات التي يتم ضخها.

واستقبلت مصر خلال الأيام الماضية، نحو 4 آلاف رأس ماشية كانت محتجزة عبر الحدود مع السودان عند معبر قسطل البري .

وتعد هذه الشاحنة الأولى من نوعها التي تصل إلي مصر منذ بداية الأزمة السودانية، ومن المتوقع وصول شحنات أخري خلال الفترة المقبلة وذلك مع اقتراب عيد الأضحي المبارك

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم عقد اجتماعات دورية لتأمين وصول شحنات اللحوم المتعاقد عليها من السودان في ظل ظروف الحرب الدائرة هناك.

وقال الوزير إن مصر تدرس تنويع مصادر استيراد اللحوم والابقار من الصومال وتشاد في اطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأضاف الوزير أن هناك 5 آلاف رأس ماشية موجوده حاليا داخل الحجر الصحي بمصر وتعد بمثابة المخزون الاستراتيجي لمصر والذي يصل 1.7 شهر.

واكد الوزير أنه تم فتح اعتماد مالي بقيمة 10 ملايين دولار، للتعاقد علي شحنات جديدة من رؤوس الماشية، لافتا إلي أنه سيتم توفير لحوم حية من جيبوتي وضخها بالمنافذ فور وصولها.