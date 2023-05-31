الحرف اليدوية: القطاع يعاني أزمة تمويل ونستهدف المشاركة بالمعارض الخارجية

قال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية، باتحاد الصناعات، إن الصناعات اليدوية تحتاج مزيدا من التمويل ونسعى للتواصل مع الجهات الممولة لتوفير التدريب والتأهيل لأعضاء الجمعية العمومية.

وأشار إلي أن الغرفة حققت العديد من النجاحات في الفترة السابقة بتضافر جهود مجلس الإدارة الحالي والسابق، وبدعم ملموس من وزارة التجارة والصناعة، ونعمل من خلال الغرفة على الحفاظ على الصناعات ذات الطابع التراثي من الاختفاء، ونستهدف خلال الفترة المقبلة عقد عدة لقاءات مع جهات ممولة من الخارج، وتوفير مزايا للعاملين خارج المنظومة بهدف جذبهم للاقتصاد الرسمي.

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الصناعات اليدوية لها تأثير كبير على الاقتصاد

واشار الى ان الصناعات اليدوية والتراثية تأثير كبير على الاقتصاد،يتمثل في إتاحة فرص عمل للشباب عن طريق تخصيص موارد أقل مقارنة بمتطلبات الصناعات الأخرى وقابليتها لاستيعاب وتشغيل أعداد كبيرة من القوي العاملة بمؤهلات تعليمية منخفضة بالإضافة للاستفادة من الخامات المحلية وخاصة المتوفرة بكميات اقتصادية.

واضاف انه علي مدار 6 سنوات ومنذ إنشاء الغرفة وجدنا مرونة في الإنتاج والقدرة علي تقديم منتجات وفق احتياجات وطلب المستهلك أو السائح.

دعم مشاريع الغرفة

وكشف الشربيني، أن الغرفة تناقش عدة جهات تمويلية لدعم مشاريع الغرفة في عدد من محافظات الجمهورية في قطاعات المنسوجات اليدوية والتطريز والزجاج والفخار والخزف والكليم الصوف والقطن والسجاد الجلد والشمع والمشغولات المعدنية بالإضافة إلي التنسيق مع جهات مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لوضع البرامج التدريبية الهادفة إلي تنمية مهارات الأجيال الناشئة منهم لإيجاد مصدر دائم لتزويد هذا القطاع بما يحتاجه من أيدي عاملة ماهرة تضمن استمرار وتداول الخبرات والمهارات الحرفية في مختلف الصناعات ومن خلال مصلحة الكفاية الإنتاجيه والتدريب المهني.

وعن الأسواق الخارجية، أكد الشربيني أنه جاري التنسي مع جهات مماثلة بالمغرب، ودول أفريقية لتسويق المنتجات الحرفية بالخارج، بالإضافة إلي الاتفاق مع جهات داخلية لعمل معارض متخصصة للقطاع، بمراكز الحرفيين والأسواق السياحية والفنادق والمتاحف والمطارات والمواني والحدائق العامة والمعارض والمهرجانات، ونستهدف مستقبلا التواجد في خريطة المشاركات للمعارض الخارجية بدعم كامل من الجهات المعنية.

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