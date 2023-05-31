الأربعاء 31 مايو 2023
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حوادث

مصرع طبيب وابنته دهستهما سيارة فى مصر الجديدة (صور)

الحادث، فيتو
الحادث، فيتو

لقى طبيب وابنته مصرعهما حيث دهستهما سيارة في منطقة شيراتون بمصر الجديدة وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت الجثامين الطبيب يعمل بإحدى الجهات “ أشرف. ا” وابنته  “دينا.أ” إلى المشرحة وفيما رفع رجال المرور آثار الحادث بمنطقة مساكن شيراتون وأخطرت النيابة بالواقعة.

 

حصيلة حوادث الطرق 

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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وبحسب ما أكد المركزي لإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:


- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10آلاف نسمة.

 

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

 

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

 

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

 

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

 

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية في المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

 

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شيراتون مصر الجديدة مساكن شيراتون النيابة العامة

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