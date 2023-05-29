شعبة المواد الغذائية: 70% ارتفاعًا في أسعار الألبان ومنتجاتها

شهدت أسعار لألبان ومنتجاتها ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية، إذ ارتفعت أسعار الأجبان بمختلف أنواعها البيضاء والفلمنك والرومي والشيدر، فضلًا عن أسعار اللبن المعبأ والرائب والزبادي وأيضًا العصائر المصنعة من اللبن.

الركود يصيب قطاع المواد الغذائية مع ارتفاع أسعار السلع

أكد صلاح رسمي عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، ارتفاع أسعار منتجات الألبان والجبان في الأسواق، إضافة إلى وجود حالة من الركود في مبيعات السلع الغذائية كافة.

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70% ارتفاعًا في أسعار منتجات الألبان في الأسواق

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية في تصريح لـ «فيتو» إلى أن أسعار منتجات الألبان ارتفعت بنسبة من 60 إلى 70%، إذ أن منحنى الأسعار كان في تصاعد منذ شهرين، ولم تنخفض منذ تلك الفترة، وأن كل منتج تدخل الألبان في صناعته ارتفهع بهذه النسبة وعلى رأسها الجبن والزبادي واللبن والعصائر المصنعة من اللبن ومنتجات اللبن الرائب.

قلة مبيعات قطاع المواد الغذائية في مصر

وأوضح أن الركود أصاب قطاع المواد الغذائية مع قلة المبيعات، إذ أصبح المواطنون يشترون أقل من كمياتهم المعتادة من منتجات الألبان، فمن كان يشتري نصف كيلو أصبح يشتري ربع الكيلو، وعليه قلت المبيعات بنسب كبيرة تخطت النصف.

أسعار الجبنة في الأسواق

وعن أسعار الجبن في الأسواق، قال عضو شعبة المواد الغذائية، إن سعر الجبنة الفلمنك يصل إلى 380 جنيهًا، الجبن الرومي يصل إلى 250 جنيها للكيلو، الشيدر بسعر 380 جنيهًا.

أسعار الألبان، فيتو

أسعار الألبان المعبأة والطازجة في المحلات والأسواق

يشار إلى أن أسعار اللبن المعبأ (بأنواعه كافة) سجلت ارتفاعات بنحو 2.49% مسجلة متوسط سعر قدره 28.2 جنيه، ليتراوح بين 18 جنيهًا أقل سعر للتر في الأسواق مقابل 35 جنيهًا أعلى سعر له، وفي المنافذ، بلغ متوسط سعر اللبن المعبأ نحو 17.25 جنيه، وأعلى سعر للبن نحو 25.4 جنيه.

كما ارتفعت أسعار اللبن كامل الدسم معبأ بنحو 1.57% مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر اللتر نحو 27.23 جنيه، إذ أن أقل سعر للتر اللبن بلغ نحو 16.5 جنيه مقابل 30 جنيهًا أعلى سعر في الأسواق، فيما بلغ متوسط سعر اللبن كامل الدسم معبأ نحو 18.9 جنيه في المنافذ، وأعلى سعر له 25.5 جنيه.

وعن اللبن كامل الدسم معبأ ساده، فبلغ متوسط سعره نحو 28.8 جنيه، إذ سجل أقل سعر اللبن كامل الدسم سادة نحو 23 جنيهًا، مقابل أعلى سعر للتر قدره 35 جنيهًا.

أما عن سعره في المنافذ، سجل اللبن كامل الدسم معبأ سادة متوسط سعر قدره 19.36 جنيه، مقابل 25.5 جنيه أعلى سعر له.

انخفاض أسعار اللبن السائب في المحلات والمنافذ اليوم

وانخفضت أسعار اللبن السائب بنحو 1.15%، مسجلًا متوسط سعر قدره 19.7 جنيه، وبلغ أقل سعر لكيلو اللبن نحو 8 جنيهات، وذلك مقابل 28 جنيهًا أعلى سعر له في الأسواق.

أما اسعار اللبن السائب في منافذ، بيع السلع الغذائية بلغ متوسط سعر اللبن نحو 13.5 جنيه للتر، فيما بلغ أعلى سعر للبن السائب في المنافذ نحو 20.5 جنيه.