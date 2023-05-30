رغم تراجع الأعلاف، أسباب عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض

«رخص رخص الـ 3 بـ 10 جنيه وعقبالك يا فراخ»، هكذا زف عم أحمد بقال حارتنا خبر انخفاض أسعار البيض في الأسواق، مناديًا على زبائنه وكل من يراه مارًا من أمامه، أو حتى من حضر لشراء مستلزماته، يباغت الجميع بضحكاته المرتفعة قائلًا:«مش عايزة بيض.. البيض رخص الـ 3 بـ10 جنيه احمدك يا رب هنشتري من الجملة وترجع لنا زباين اللي كانوا بيشتروا بالكرتونة وتخلص في يومين أصبحوا مع الغلاء بيجيبوا بيضتين».

أسعار الدواجن والبيض

ارتفاع أسعار البيض والدواجن في الأسواق

انخفاض جديد في أسعار البيض في الأسواق، سواء في المزرعة أو في المحلات، الذي اعتبره عدد من المواطنين كبادرة أمل في استمرار انخفاض أسعار البيض، الذي شهدت أسعاره ارتفاعات قياسية، إذ قفزت أسعار البيض لـ 150 جنيهًا سعر الكرتونة بعد الأزمة التي شهدها قطاع الثروة الداجنة عقب شهر أكتوبر الماضي، متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف بسبب نقص المعروض من الكميات.

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انخفاض كبير في البيض مقابل تراجع طفيف في أسعار الدواجن

أما أسعار الدواجن، فهي أيضًا تأثرت بأزمة الأعلاف وارتفعت لأول مرة لأسعار قياسية إذ وصل سعر الكيلو لـ 150 جنيهًا، ومع الإفراجات الجمركية المتتاليةعن الأعلاف خلال شهر مايو الجاري، انخفضت أسعار البيض، لكن أسعار الدواجن تراجعت 10 جنيهات فقط خلال أسبوعين، وهو اانخفاض لا يحقق أمال المواطنين، الذين ينتظرون انخفاضات كبيرة في اسعار الدواجن والبيض، إذ أن الأعلاف أصبحت متوفرة وانخفضت اسعارها، فلماذا تراجع أسعار البيض بصورة كبيرة، لكن الدواجن لم تنخفض بنفس النسبة، ومتى تعود أسعار الدواجن والبيض لنفس المعدلات السابقة قبل أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف خلال أكتوبر الماضي؟

انخفاض أسعار البيض

الركود السبب في انخفاض أسعار البيض وليس تراجع سعر العلف

يجيب صلاح رسمي، عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية بالجيزة عن هذين السؤالين، قائلًا: أسعار البيض تراجعت ليست بسبب كثرة المعروض من الأعلاف في الأسواق، عقب الإفراجات الجمركية عن الأعلاف مؤخرًا، التي أدت إلى انخفاض أسعار العلف، لكن سعر البيض تراجع بسبب الركود الذي ضرب مبيعاته، واثر عليها، إذ مع غلاء أسعار البيض عزف المواطنين عن شراءه، ومن كان يشتري كرتونة أصبح يشتري بالبيضة الواحدة، إذ أن البيض وصل لسعر 5.50 جنيه للبيضة الواحد في فترة سابقة.

بيع البيض بالخسارة أفضل من فساده

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية أن المواطنين بحثوا عن البدائل التي تغنيهم عن شراء البيض عندما ارتفعت أسعاره، ولأن البيض من المنتجات التي تفسد سريعًا مع ارتفاع درجة الحرارة، فإن أصحاب الشركات وتجار الجملة اضطروا إلى تخفيض الأسعار، حتى يتمكنوا من بيعه قبل فساده، التي معها سيخسرون خسائر فادحة، فالبيع بالخسارة أفضل من الخسارة الكاملة، ولذلك انخفضت أسعار البيض سريعًا وبنسبة كبيرة مقارنة بالدواجن.

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن بعد 45 يومًا لهذا السبب

وأوضح «رسمي» أن أسعار الدواجن لن تتراجع التراجع الذي يتمناه المواطنين سريعًا، لسبب رئيسي هو أن الدورة الإنتاجية المطروحة في السوق، أو التي في المزارع وأوشكت على بلوغ أوزان البيع، تكلفة إنتاجها كبير، لأن الأعلاف انخفضت خلال الأسبوع الأخير من مايو فقط، وعليه لن يأثر هذا التراجع في أسعار الدواجن على الفور، بل نحتاج إلى الانتظار فترة 45 يومًا حتى تتراجع أسعار الدواجن بنفس نسبة انخفاض الأعلاف، إذ أن الدورة الإنتاجية التي ستبدأ خلال الأيام المقبلة ستكون تكلفة التربية ملائمة لنفس نسبة انخفاض العلف، وعليه تتراجع الأسعار بعد الـ 45 يومًا

أسعار البيض في المحلات بعد الإنخفاض

ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك انخفاضا جديدًا في أسعار البيض، إذ أن كرتونة البيض الأبيض تراجعت أسعارها لتبلغ نحو 78 جنيهًا في المزرعة أي جملة، والبيض الأحمر بسعر 85 جنيهًا لكرتونة، وتباع كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المحلات للمستهلك بسعر يتراوح من 85 إلى 95 جنيهًا.

انخفاض أسعار الأعلاف

زيادرة تكلفة إنتاج البيض عن سعر البيع كارثة

وأشار «السيد» إلى أن انخفاض أسعار البيض ينذر بكارثة على المنتجين، ومعه يزداد الوضع سوءًا في قطاع الثروة الداجنة، قائلًا: « نحن مع المواطنين وأيضًا مع المنتجين، الذين يتكبدون خسائر كبيرة مع الانخفاضات الحادة في سعر البيض، مع زيادة تكلفة إنتاج كرتونة البيض».

تكلفة إنتاج كرتونة البيض 110 جنيهات ويباع بـ 85 جنيهًا

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أن لإنتاج كرتونة البيض فأن ذلك يستلزم تقديم 5 كيلو علف للدواجن، وإذ كان سعر العلف بنحو 22 جنيهًا، فعليه ستكون تكلفة إنتاج كرتونة البيض تبلغ نحو 110 جنيهات، لكنها تباع بسعر 85 جنيهًا، أن المربيين يخسرون نحو 25 جنيهًا على الأقل ولا يحصلون حتى على تكلفة المنتج، ونحن نقف إلى جانب الصناعة الوطنين ونريد سعر عادل للمواطنين ومنتجي القطاع.

الركود السبب في انخفاضات أسعار البيض

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة إن انخفاض أسعار البيض بهذه القيمة يعد «خراب بيوت» للمنتجين، إذ أنه لا يوجد حتى الأن انخفاضات جوهرية في أسعار مدخلات الصناعة، وعليه مستلزمات ومدخلات الإنتاج مرتفعة، والمنتجون يتكبدون الخسائر من فروق الأسعار بين تكلفة المنتج الحقيقة وسعر البيع.

متى ستنخفض أسعار الدواجن ؟

وردًا عن سؤال متى سنتخفض أسعار الدواجن والبيض مع تراجع أسعار العلف، قال رئيس شعبة الثروة الداجنة أن انخفاض أسعار البيض سببه الرئيسي يرجع إلى ضعف القوة الشرائية، إذا لا يوجد إقبال على شراء البيض مع ارتفاع أسعاره بالنسبة للمواطنين، الذي أحدث حالة من حالات الركود التي معها زاد المعروض من البيض في الأسواق مقابل انخفاض الطلب، وكانت النتيجة الرئيسية هو استمرار الانخفاض الحاد في أسعار البيض.

وأضاف أن أسعار الدواجن تعد سعرًأ عادلًا للمواطنين والمربين، ونتمنى أن تنخفض الأسعار مع الدورات الإنتاجية الجديدة بنسب تلائم الانخفاضات في مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأعلاف.

أسعار العلف في السوق

أسعار الأعلاف في الأسواق

يشار إلى أن أسعار الأعلاف سجلت تراجعًأ ملحوظًا وفقًأ لأخر تحديث لها، إذ بلغ متوسط سعر شيكارة نحو 701 جنيه، وتراوحت شيكارة الذرة الصفراء بسعر يبدأ من 200 جنيه إلى 950 جنيها.

أما أسعار أعلاف الدواجن، تراوح علف البادي 23% من 21690 جنيها إلى 22 ألف جنيه، علف الناهي 19% بسعر 21440 جنيها إلى 22350 جنيها للطن، علف النامي من 21% بسعر 21575 جنيها إلى 22450 جنيها.

أسعار خامات الأعلاف في الأسواق

وعن أسعار خامات الأعلاف التي سجلت انخفاضًا ملحوظًا، إذ بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14600 جنيه مقابل 15000 جنيه سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 12300 جنيه مقابل 13500 جنيه سعره السابق.

وفيما يخص أسعار أعلاف الصويا، سجلت صويا 46% سعر 38000 جنيه، صويا 44% سعر 37000 جنيه.