توقعات بانخفاض أسعار الأرز في الأسواق، 85 جنيهًا أعلى سعر للكيلو الفاخر، ومصدر: المحتكرون سبب الأزمة

طبق الأرز من أساسيات المائدة المصرية سواء في الريف أو الحضر، فالمصريون يعشقون الأرز منذ القدم، إذ اشتهرت مصر بزراعته على مدار عهود سابقة، وهناك وجبات مصرية أصل مكوناتها الرئيسية الأرز مثل الكشري، وحتى المحشي بمختلف أنواعه، وعليه يعد الأرز سلعة رئيسية هامة في المنزل المصري.

وتهتم سيدات مصر بمعرفة أسعار السلع الرئيسية قبل أن تغادر للتسوق وشراء احتياجاتها، إلى جانب هل ستظل هذه السلعة عند أسعارها أم أن هناك مؤشرات لتراجع أسعارها، «فيتو» ترصد في السطور التالية أسعار الأرز في الأسواق والمحلات والسلاسل الغذائية الكبرى جملة وتجزئة، إضافة إلى أراء خبراء القطاع.

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طبق الأرز

المساحات المنزرعة أرز في محافظات مصر

يتواجد الأرز بأنواعه كافة في السوق المصري، سواء البلدي أو المستورد، إضافة إلى الأرز البسمتي، فمحليًا حددت الحكومة المصرية المساحات التى تتم زراعتها بمحصول الأرز بـنحو 724 ألف فدان، فى 9 محافظات فقط خلال موسم الصيف لعام 2023، وذلك وفقًا وفي لقرار وزارة الموارد المائية والري رقم 123 لسنة 2023، الصادر في 19 مارس 2023، الذي شملت مواده أن تعطى المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارًا من أول مايو 2023، وأن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارًا من 15 مايو وحتى 31 أغسطس 2023، وأن تعطى محافظتا كفرالشيخ والدقهلية المياه لمشاتل الأرز اعتبارًا من 15 أبريل 2023، فيما تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارًا من أول مايو وحتى 15 أغسطس 2023.

مد السماح للبنوك باستثناء الأرز من الغطاء النقدي بنسبة 100% على العمليات الاستيرادية

ولتسهيل العمليات الإستيرادية للأرز بغرض التجارة، ومتابعة احتياجات السوق والحرص على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لتوفير احتياجات المواطنين، في يوم 15 مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري مد فترة السماح للبنوك باستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2024، وأن القرار ساري على العمليات الاستيرادية كافة لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

ونتتقل إلى الحديث عن أسعار الأرز في الأسواق العالمية الذي تنوعت أنواعه وأسعاره، وفقًأ لنوع الأرز وحجم الحبة، وفي السوق المصري الذي تنوع ايضًأ ما بين البلدي والمستورد.

أسعار الأرز في الأسواق العالمية

البداية مع أسعار الأرز في السوق العالمي، حيث بلغ متوسط سعر الأرز التايلاندي فئة أولى نحو 509 دولارات للطن، في حين سجل الأرز التاليلاندي الطويل متوسط 495 دولارًا للطن، أما الأرز الفيتنامي فسجل متوسط سعر قدره 490 دولارًا للطن، فيما سجل الأرز الباكستاني متوسط سعر قدره 540 دولارًا للطن.

أسعار الأرز في السوق المحلي

وفيما يخص أسعار الأرز في السوق المحلي، سجلت أسعار الأرز رفيع الحبة نحو 17.3 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر الأرز عريض الحبة نحو 17.7 ألف جنيه للطن، فيما تراوح سعر الأرز الأبيض من 24.5 إلى 28 ألف جنيه للطن.

12.60 جنيه سعر الأرز التمويني

ووزارة التموين والتجارة الداخلية كانت حريصة على إتاحته لأصحاب البطاقات التموينية، المقيد بها نحو 64 مليون مواطن، على طرح أصناف الأرز المدعم، إذ يطرح الأرز الأبيض بسعر 12.60 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية.

أنواع الأرز

أسعار الأرز السائب في أسواق المحافظات والمنافذ

أما سعر الأرز السائب في الأسواق والمحلات الذي يباع بنظام التجزئة، بلغ متوسط سعر كيلو الأرز السائب نحو 28.2 جنيه في الأسواق، ليسجل أدنى سعر للأرز السائب نحو 17 جنيهًا مقابل 32 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الأرز السائب في أسواق المحافظات.

ووفرت منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة ببعض الجهات الحكومية سلعة الأرز، حيث بلغ متوسط سعر الأرز السائب في المنافذ نحو 15.6 جنيه، وأعلى سعر له 25 جنيهًا، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأرز الفاخر في السلاسل الغذائية الكبرى

أما عن أسعار الأرز الفاخر في السلاسل الغذائية الكبرى، الذي سجل تباينًأ ملحوظًا، بلغ كيلو أرز من 30.75 جنيه حتى 38.25 جنيه، 5 كيلو أرز أبيض بسعر 196.9 جنيه، أرز مصري بسعر 29.95 جنيه، كيلو أرز طويل الحبة بسعر 66.50 جنيه، كيلو أرز مصري فاخر بسعر من 78.5 جنيه حتى 85.40 جنيه، عبوة أرز محشي وزن 570 جرامًا بسعر 40.75 جنيه.

أسعار الأرز البسمتي في السلاسل الغذائية الكبرى

ويقبل عدد من المواطنين على شراء الأرز البسمتي الذي يعد مكونًا أساسيًا لعدد من الأطباق والأكلات، إلى جانب أنه يستخدم بكثرة في إعداد الوجبات أثناء فترة «الرجيم» أو إتباع الحمية الغذائية لانقاص الوزن،.

عن أسعار الأرز البسمتي في السلاسل الغذائية الكبرى، تراوح سعر أرز بسمتي ذهبي من 51.95 جنيه إلى 122.4 جنيه للكيلو، أرز بسمتي أبيض بسعر من 51.95 جنيه إلى 110.2 جنيه، كيلو أرز بسمتي تايلاندي بسعر 73.75 جنيه، 2 كيلو أرز بسمتي ذهبي أو أبيض بسعر من 144.85 جنيه إلى 209 جنيهات، كيلو أرز بسمتي هندي بسعر 89.25 جنيه، عبوة أرز بسمتي وزن 500 جرام بسعر 60.15 جنيه، كيلو أرز بسمتي فاخر مصري بسعر 94.95 جنيه.

أنواع الأرز

شعبة الأرز توضح أسعار الأرز جملة وتجزئة في الأسواق المصرية

وعن أسعار الأرز والتوقعات السعرية لحركة السوق، قال رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، خلال مداخلة تليفزيونية، إن أسعار الشعير انخفضت من سعر 20 ألف جنيه إلى سعر 17 ألف جنيه للأرز عريض الحبة، وسجل الأرز رفيع الحبة 16500 جنيه، وعن أسعار الجملة يباع الأرز الأبيض المستورد بسعر 22 جنيهًا مقابل 26 جنيهًا الأسبوع الماضي، ويباع في المحلات لمستهلك بسعر يتراوح من 25 إلى 28 جنيهًا.

وأشار رجب شحاتة إلى سلعة الأرز متوفرة، ولدينا إنتاج يكفي ويفيض عن الإحتياجات، وسشتهد الفترة المقبلة تقديم عروض كتيرة، قائلًا:« نحن أجبرنا على الإستيراد لحل الأزمة الماضية في نقص الأرز، لكن العام المقبل سيكون أفضل، إذ سنقدم خطة واضحة للحكومة حتى لا يتكرر الموقف.

ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق وبـ 12.6 جنيه في التموين

يقول صلاح رسمي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، إن أسعار الأرز ارتفعت بالفعل في الأسواق لتتراوح من 27 جنيهًا وحتى 30 جنيهًا، فيما سجلت أسعار مرتفعة عن هذا السعر في المناطق الراقية والسلاسل الغذائية الكبرى، مشيرًا إلى أن الأرز يتم صرفه على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه.

الدولة تغطي 70% من احتياجات المواطنين من الأرز التمويني

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية في تصريح لـ «فيتو» إلى أن طالما الدولة توفر الأرز على البطاقات التموينية بسعر منخفض للمواطنين، فلا توجد أزمة أبًدا مع ارتفاع سعر الأرز في السوق الحر، موضحًا أنه فى مصر يوجد 23 مليون بطاقة تموين تقريبًا ويستفيد من خلالهم نحو 64 مليون مواطن، ويمكن للمواطن أن سصرف نحو 70 إلى 80% من كمية إستهلاكه للأرز عن طريق بطاقة التموين، إذ العجز لديه من 20 إلى 30%، أي لا تمثل قيمة كبيرة إذ أشترى الأرز من السوق الحر.

أسباب ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق

وعن أسباب ارتفاع أسعار الأرز مرة أخرى، أوضح «رسمي» أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأرز في السوق الحر هو المحتكرين، قائلًا «يوجد 6 محتكرين لسلع الأرز، يقومون بالتلاعب في الكميات المطروحة في السوق، إذ يحجبون الأرز لفترة ثم يقومون بضخ كميات حتى يرفع السعر مع قلة المعروض وزيادة الطلب، ليحققوا أرباحًا من جراء تلاعبهم بقوت المصريين الأساسي».

أنواع الأرز

الدولة استوردت نحو 500 ألف طن من الأرز الهندي لمواجهة الارتفاعات

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية أن الدولة بالمرصاد لهؤلاء المحتكرون الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية وماسبهم على حساب الشعب المصري، إذ تحرص وزارة التموين على توفير الأرز في فترات ارتفاع الأسعار أو وجود شحية مبررة أو غير مبررة في السلعة بالسوق، كما فعلت عندما قامت بإستيراد نحو 500 ألف طن من الأرز الهندي وطرحهم في الأسواق، مشيرًا إلى أن ذلك عزز من المنافسة مما أضطر محتكري الأرز وأصحاب المصانع والشركات إلى تخفيض الأسعار، وإلا كانت ارتفعت لأسعار أكثر من السعر المعلن حاليًا.

توقعات بانخفاض أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة

وتوقع عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، انخفاض أسعار الأرز في الفترة المقبلة وقبيل عيد الأضحى، متأثرة بزيادة المعروض من الأرز مع طرح الكميات المستوردة في الأسواق، إضافة إلى أن وجود منافسة قوية بطرح الأرز المستورد يجعل أصحاب شركات الأرز مضطرين إلى خفض الأسعار تلقائيًا لضمان بيع منتجاتهم.