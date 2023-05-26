تعرف على أسعار الأرز في الأسواق

تباينت أسعار الأرز في الأسواق، ليسجل أدنى سعر لكيلو الأرز السائب نحو 17 جنيهًا في المحلات، وبلغ أعلى سعر لكيلو الأرز الفاخر نحو 85.40 جنيه في السلاسل الغذائية الكبرى، وفي السطور التالية «فيتو» تستعرض أسعار الأرز في الأسواق محليًا وعالميًا.

أسعار الأرز في الأسواق العالمية

وعن أسعار الأرز في السوق العالمي، بلغ متوسط سعر الأرز التايلاندي فئة أولى نحو 509 دولارات للطن، وسجل الأرز التايلاندي الطويل متوسط سعر نحو 495 دولارًا للطن، الأرز الفيتنامي فسجل متوسط سعر قدره 490 دولارًا للطن، فيما سجل الأرز الباكستاني متوسط سعر قدره 540 دولارًا للطن.

أسعار الأرز

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أسعار الأرز في السوق المحلي

وفيما يخص أسعار الأرز في السوق المحلي، سجل أسعار الأرز رفيع الحبة نحو 17.3 ألف جنيه للطن، الأرز عريض الحبة نحو 17.7 ألف جنيه للطن، تراوح سعر الأرز الأبيض من 24.5 إلى 28 ألف جنيه للطن.

12.60 جنيه سعر الأرز التمويني

البداية مع الأرز التمويني، الذي تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحته لأصحاب البطاقات التموينية، المقيد بها نحو 64 مليون مواطن، ويتم طرح الأرز الأبيض بسعر 12.60 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية.

أسعار الأرز السائب في أسواق المحافظات والمنافذ

أما في الأسواق والمحلات، بلغ متوسط سعر كيلو الأرز السائب نحو 28.2 جنيه في الأسواق، ليسجل أدنى سعر للأرز السائب نحو 17 جنيهًا مقابل 32 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الأرز السائب في أسواق المحافظات، وبلغ متوسط سعر الأرز السائب في المنافذ نحو 15.6 جنيه، وأعلى سعر له 25 جنيهًا،، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أنواع الأرز

أسعار الأرز الفاخر في السلاسل الغذائية الكبرى

أما عن أسعار الأرز في السلاسل الغذائية الكبرى، بلغ كيلو أرز من 30.75 جنيه حتى 38.25 جنيه، 5 كيلو أرز أبيض بسعر 196.9 جنيه، أرز مصري بسعر 29.95 جنيه، كيلو أرز طويل الحبة بسعر 66.50 جنيه، كيلو أرز مصري فاخر بسعر من 78.5 جنيه حتى 85.40 جنيه، عبوة أرز محشي وزن 570 جرامًا بسعر 40.75 جنيه.

أسعار الأرز البسمتي في السلاسل الغذائية الكبرى

وعن أسعار الأرز البسمتي في السلاسل الغذائية الكبرى، تراوح سعر أرز بسمتي ذهبي من 51.95 جنيه إلى 122.4 جنيه للكيلو، أرز بسمتي أبيض بسعر من 51.95 جنيه إلى 110.2 جنيه، كيلو أرز بسمتي تايلاندي بسعر 73.75 جنيه، 2 كيلو أرز بسمتي ذهبي أو أبيض بسعر من 144.85 جنيه إلى 209 جنيهات، كيلو أرز بسمتي هندي بسعر 89.25 جنيه، عبوة أرز بسمتي وزن 500 جرام بسعر 60.15 جنيه، كيلو أرز بسمتي فاخر مصري بسعر 94.95 جنيه.

المساحات المنزرعة أرز في محافظات مصر

يشار إلى أن الحكومة المصرية حددت المساحة التى تتم زراعتها بمحصول الأرز بـنحو 724 ألف فدان، فى 9 محافظات فقط خلال موسم الصيف لعام 2023.