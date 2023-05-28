ارتفاع أسعار منتجات الألبان في الأسواق اليوم الأحد

تباينت أسعار الألبان ومنتجاتها في الأسواق اليوم الأحد 28 مايو 2023، إذ ارتفعت أسعار الجبن والألبان المعبأة مقابل انخفاض أسعار اللبن السائب، واستقرار أسعار اللبن المجفف أو البودر، وفي السطور التالية ننشر أسعار الجبن ومنتجات الألبان في المحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية.

أسعار اللبن المعبأ في الأسواق والمنافذ اليوم الأحد 28 - 5 - 2023

ارتفعت أسعار اللبن المعبأ (بأنواعه كافة) بنحو 2.49% مسجلًا متوسط سعر 28.2 جنيه، ليتراوح بين 18 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق مقابل 35 جنيهًا أعلى سعر له.

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وفي المنافذ، سجل اللبن المعبأ متوسط سعر قدره 17.25 جنيه، وأعلى سعر للبن نحو 25.4 جنيه.

ارتفعت أسعار اللبن كامل الدسم معبأ بنحو 1.57% مقارنة بسعره أمس، مسجلًا متوسط سعر اللتر نحو 27.23 جنيه، ليبلغ أقل سعر للتر اللبن نحو 16.5 جنيه مقابل 30 جنيهًا أعلى سعر في الأسواق.

وبلغ متوسط سعر اللبن كامل الدسم معبأ نحو 18.9 جنيه في المنافذ، وأعلى سعر له 25.5 جنيه.

أما اللبن كامل الدسم معبأ ساده فبلغ متوسط سعره نحو 28.8 جنيه، ليبلغ أقل سعر اللبن كامل الدسم سادة نحو 23 جنيهًا، مقابل أعلى سعر للتر قدره 35 جنيهًا.

وفي المنافذ، سجل اللبن كامل الدسم معبأ سادة متوسط سعر قدره 19.36 جنيه، مقابل 25.5 جنيه أعلى سعر له.

انخفاض أسعار اللبن السائب في المحلات والمنافذ اليوم

فيما انخفضت أسعار اللبن السائب بنحو 1.15%، مسجلًا متوسط سعر قدره 19.7 جنيه، وبلغ أدنى سعر لكيلو اللبن نحو 8 جنيهات مقابل 28 جنيهًا أعلى سعر له في الأسواق.

أما اسعار اللبن السائب في المنافذ، بلغ متوسط سعر اللبن نحو 13.5 جنيه للتر، فيما بلغ أعلى سعر للبن السائب في المنافذ نحو 20.5 جنيه.

سعر اللبن المجفف في الأسواق والمحلات اليوم

وفيما يخص اللبن المجفف، سجل اللبن مجفف أو بودر متوسط سعر بنحو 95.48 جنيه، ليتراوح بين 50 جنيهًا أقل سعر للبن مقابل 265 جنيهًا أعلى سعر له في الأسواق.

أما عن سعر اللبن البودر أو المجفف في المنافذ، فسجل متوسط سعر نحو 63.5 جنيه، وأعلى سعر له 96.5 جنيه.

أسعار الجبن الأبيض في المحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية اليوم

وسجلت أسعار الجبن ارتفاعًا ملحوظًا في المحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية وذلك مقارنة بسعر الجبنة أمس السبت، إذ ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، ليبلغ متوسط سعر الكيلو 91.3 جنيه، وسجلت الجبن أقل سعر لها في الأسواق نحو 40 جنيهًا مقابل 120 جنيهًا أعلى سعر للكيلو.

فيما سجلت الجبن الأبيض متوسط سعر قدره 91.5 جنيه في المنافذ.

سعر الجبنة الرومي في الأسواق والمنافذ اليوم الأحد

أما الجبن الرومي، فسجلت الجبن الرومي متوسط سعر قدره 180.9 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لكيلو الجبن الرومي نحو 130 جنيهًا، مقابل أعلى سعر قدره 200 جنيه في الأسواق.

وفي منافذ بيع السلع الغذائية، سجلت الجبن الرومي متوسط سعر قدره 111.3 جنيه، وأعلى سعر لها 147.6 جنيه.

أسعار الجبنة البيضا ثلاجة في الأسواق اليوم

وسجلت أسعار الجبنة البيضا (ثلاجة) بنحو 4.9 % مقارنة بسعره أمس، وبلغ متوسط سعر الجبنة نحو 85.6 جنيه، وسجلت الجبنه البيضا نحو 48 جنيهًا أقل سعر للكيلو، مقابل 120 جنيهًا أعلى سعر للجبنة.

فيما سجلت الجبنة متوسط سعر بنحو 53 جنيهًا في منافذ بيع السلع الغذائية، و80 جنيهًا أعلى سعر لها.

سعر الجبن الأسطنبولي في الأسواق ومنافذ بيع السلع اليوم الأحد

أما أسعار الجبن الأسطنبولي، التي سجلت متوسط سعر بنحو 98 جنيهًا، وبلغ أقل سعر للكيلو نحو 44 جنيهًا مقابل 140 جنيهًا أعلى سعر لها في الأسواق.

وفي المنافذ، سجلت متوسط سعر نحو 55 جنيهًا، ونحو 79.5 جنيه أعلى سعر لكيلو الجبن الأسطنبولي.

سعر الجبنه الشيدر في المحلات والمنافذ اليوم الأحد

وعن أسعار الجبن الشيدر، التي سجلت متوسط سعر قدره 161.2 جنيه، لتتراوح بي 60 جنيهًا أقل سعر للشيدر مقابل 450 جنيهًا أعلى سعر للكيلو في الأسواق.

وبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 79.5 جنيه في منافذ بيع السلع الغذائية، مقابل 127.5 جنيه أعلى سعر للجبنة الشيدر.