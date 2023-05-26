عضو شعبة المواد الغذائية: المحتكرون سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الأرز

ارتفعت أسعار الأرز في المناطق الشعبية ليصل إلى 32 جنيهًا للكيلو، بعد فترة صعود وهبوط في السعر، مدعومة بقلة زيادة المعروض تارة وبقلة الطلب تارة أخرى.

ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق وبـ 12.6 جنيه في التموين

وفي هذا السياق قال صلاح رسمي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، إن أسعار الأرز ارتفعت بالفعل في الأسواق لتتراوح ما بين 27 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، ليسجل الأرز أسعار مرتفعة في المناطق الشعبية مقارنة بالمناطق الراقية والسلاسل الغذائية الكبرى، مشيرًا إلى أن الأرز يتم صرفه على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه.

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الدولة تغطي 70% من احتياجات المواطنين من الأرز التمويني

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية في تصريح لـ «فيتو» إلى أنه طالما الدولة توفر الأرز على البطاقات التموينية بسعر منخفض للمواطنين، فلا توجد أزمة أبًدا مع ارتفاع سعر الأرز في السوق الحر، موضحًا أنه فى مصر يوجد 23 مليون بطاقة تموين تقريبًا، ويستفيد من خلالها نحو 64 مليون مواطن، ويمكن للمواطن أن يصرف نحو 70 إلى 80% من كمية استهلاكه للأرز عن طريق بطاقة التموين، إذ العجز لديه من 20 إلى 30%، أي لا تمثل قيمة كبيرة إذ أشترى الأرز من السوق الحر.

أسباب ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق

وعن أسباب ارتفاع أسعار الأرز مرة أخرى، أوضح «رسمي» أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأرز في السوق الحر هو المحتكرين، قائلًا «يوجد 6 محتكرين للأرز، يقومون بالتلاعب في الكميات المطروحة في السوق، إذ يحجبون الأرز لفترة ثم يقومون بضخ كميات حتى يرتفع السعر مع قلة المعروض وزيادة الطلب، ليحققوا أرباحًا من جراء تلاعبهم بقوت المصريين الأساسي».

الدولة استوردت نحو 500 ألف طن من الأرز الهندي لمواجهة الارتفاعات

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية أن الدولة بالمرصاد لهؤلاء المحتكرون الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية وماسبهم على حساب الشعب المصري، إذ تحرص وزارة التموين على توفير الأرز في فترات ارتفاع الأسعار أو وجود شحية مبررة أو غير مبررة في السلعة بالسوق، كما فعلت عندما قامت بإستيراد نحو 500 ألف طن من الأرز الهندي وطرحهم في الأسواق، مشيرًا إلى أن ذلك عزز من المنافسة مما أضطر محتكري الأرز وأصحاب المصانع والشركات إلى تخفيض الأسعار، وإلا كانت ارتفعت لأسعار أكثر من السعر المعلن حاليًا.

توقعات بانخفاض أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة

وتوقع عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، انخفاض أسعار الأرز في الفترة المقبلة وقبيل عيد الأضحى، متأثرة بزيادة المعروض من الأرز مع طرح الكميات المستوردة في الأسواق، إضافة إلى أن وجود منافسة قوية بطرح الأرز المستورد يجعل أصحاب شركات الأرز مضطرين إلى خفض الأسعار تلقائيًا لضمان بيع منتجاتهم.

أسعار الأرز في السوق المحلي

يشار إلى أنه عن أسعار الأرز في السوق المحلي، سجل أسعار الأرز رفيع الحبة نحو 17.3 ألف جنيه للطن، الأرز عريض الحبة نحو 17.7 ألف جنيه للطن، تراوح سعر الأرز الأبيض من 24.5 إلى 28 ألف جنيه للطن.