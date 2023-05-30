أعراض الوسواس القهري، وأسباب الإصابة وطرق العلاج

أعراض الوسواس القهري، قد لا يدركها الكثيرون، خاصة أن مرض الوسواس القهري كثيرا ما يفسر على أنه نوع من النظافة الزائدة، ومن جهة أخرى قد لا يدرك بعض المرضى أنهم بالفعل مصابين بمرض الوسواس القهري، مما قد يزيد من سوء الحالة.



ويشير دكتور ممتاز عبد الوهاب أستاذ الطب النفسي، إلى أن الوسواس القهري يعد أحد الأمراض النفسية التي يواجهها البعض، وقد لا يعلم البعض حقيقة مرض الوسواس القهري، أو اعراض الوسواس القهري، ومدى خطورته، ويفسر البعض مرض الوسواس القهري على أنه يمكن التعرف على مريض الوسواس القهري، أو يمكن للمريض أو ذويه أن يكتشفوا الإصابة بمرض الوسواس القهري من خلال الأعراض، والتي تبدأ عادة في مرحلة المراهقة، وقد يبدأ فى سن الطفولة فى بعض الأحيان، ولكنه يبدأ مع المراهقة وظهور المشاعر والأحاسيس الجنسية.

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أعراض الوسواس القهري

الوسواس القهري واعراضه

ويستعرض دكتور ممتاز في السطور التالية، أعراض الوسواس القهري:

المراهق قد يشعر بعدم الطهر والنظافة نتيجة المشاعر، التي ذكرناها، فيبدأ في تنظيف نفسه جسديا، ولكن يظل الإحساس بعدم النظافة قائمًا.

وعادة ما يكتم المريض أعراضه، وقد لا يلجأ إلى العلاج خوفًا وخجلًا من حالته، وحتى لا يظن به الناس الجنون، ولا يبحث عن العلاج إلا بعد تفاقم حالته المرضية، وتدخلها في حياته مسببة له اضطرابًا.





أسباب الوسواس القهري

وعن أسباب الإصابة بمرض الوسواس القهري، يوضح دكتور ممتاز أنها قد تكون بيولوجية، وإن كانت غير واضحة ومؤكدة.



ويضيف دكتور ممتاز، أن بعض مرضى الوسواس القهرى تبين أن لهم تاريخًا مرضيًا مثل حدوث إصابة أثناء الولادة، كما أن بعض مرضى الصرع لديهم أعراض مشابهة للوساوس.





صفات المصاب بالوسواس القهري





الوسواس القهري والاسباب

وعن صفات الشخصية المصابة بالوسواس القهرى يشير دكتور ممتاز، إلى أنها شخصية تحب المثالية، ودائمة البحث عن الكمال، ويحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة، كما أنه متردد لا يستطيع اتخاذ القرارات بسهولة، ذو ضمير يقظ، ولا يقبل بالتهاون في أي شئ.

علاج الوسواس القهري



الوسواس القهري وعلاجه



وعن علاج الوسواس القهري، يؤكد دكتور ممتاز أن التحسن المرضى يحدث إذا بدأ المرض في سن متأخرة، حيث تتوفر درجة معقولة من التكيف الاجتماعي والوظيفي.



ويكون العلاج كيميائيًا باستخدام مضادات الاكتئاب التي تعمل على السيروتين، حيث يبدأ المريض في التحسن بعد فترة قد تصل إلى شهرين، ولابد من أن يستمر العلاج لمدة من ستة أشهر إلى عام، وقد يلاحظ حدوث نسبة كبيرة من انتكاس المرضى بعد توقف العلاج.



ويساهم العلاج النفسي التدعيمى في تحسن الحالة، وذلك بتخفيف الضغوط الأسرية على المريض، وقد يدخل العلاج السلوكي بهدف تحسين حالة المريض.