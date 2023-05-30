الثلاثاء 30 مايو 2023
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صحة ومرأة

احذر.. 10 أعراض تؤكد إصابتك بسرطان الرئة

سرطان الرئة، فيتو
سرطان الرئة، فيتو

أعراض سرطان الرئة، سرطان الرئة من أنواع الأورام الخبيثة التي يصعب علاجها وللأسف قد تؤدي إلى الوفاة في نهاية المطاف وفد أودى بحياة مشاهير عدَّة.

وأعراض سرطان الرئة، عديدة ولكن يجب التنبه لها خاصة إذا جاءت جميعها فى نفس الفترة حيث يجب الكشف وسرعة التشخيص.

ويقول الدكتور سامر عبد العزيز أخصائى الأورام، إن مرض سرطان الرئة من أصعب أنواع السرطانات وأكثرها خطورة، ويعد سرطان الرئة الأكثر في معدلات الوفاة بين مرضى السرطان على مستوى العالم.

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مرض سرطان الرئة

وأضاف “عبد العزيز”، أن سرطان الرئة ورم خبيث يصيب أهم عضو بالجسم وهو الرئة وهي عبارة عن قطعة إسفنجية تمتص الأكسجين وتوزعه للجسم وتخرج ثاني أكسيد الكربون، وينتشر في خلايا داخل أنسجة الرئة، وهو نوعان منهم سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة وهو الأكثر خطورة والأشد فتكا ولكنه منتشر بين المدخنين الشرهين فقط، والنوع الآخر هو سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، ويشمل السرطان الحرشفي والسرطان الغدة والسرطان ذات الخلايا الكبيرة.

 

أعراض سرطان الرئة 

وتابع، أن سرطان الرئة فى بداية الإصابة ليس له أى أعراض، ولكن مع تفاقم المرض ونمو الخلايا السرطانية ووصولها إلى الغدد الليمفاوية وجميع أنسجة الرئة يبدأ المريض بالشعور ببعض الأعراض، ويكون حينها وصل لمراحل متقدمة من الإصابة، ومن اعراض سرطان الرئة:

  • ظهور سعال مستجد لا يختفي
  • سعال مصحوب ببلغم دموى
  • وجود بلغم شديد بالصدر وصعوبة إخراجه
  • ضيق التنفس
  • آلام بالصدر
  • الشعور بالإجهاد المستمر والإرهاق الشديد
  • بحة فى الصوت
  • آلام الكتفين والذراعين والشعور بامتلاء الرأس
  • احمرار وانتفاخ الوجه
  • انتفاخ الأمعاء واللوزتين والغدد اللعابية
أعراض سرطان الرئة، فيتو 

أسباب سرطان الرئة 

وأوضح اخصائي الأورام، أن التدخين هو السبب الأول للإصابة بسرطان الرئة لأنه يدخل مواد سامة ومسرطنة للرئة، وكلما كان الإقلاع عن التدخين مبكرا كانت فرص الإصابة بسرطان الرئة قليلة، خاصة أن الرئة تتعافى سريعا من آثار التدخين وتتخلص من المواد السامة الموجودة بها بمجرد الإقلاع عن التدخين كما أن التدخين السلبي أيضا يزيد من فرص الإصابة بسرطان الرئة.

وأكد أن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة منها:

  • وجود تاريخ عائلي للمرض
  • التليف الرئوي
  • استنشاق مواد كيميائية سامة مثل مادة الرادون والاسبست
  • التعرض للعلاج الإشعاعي
  • الإيدز
  • استنشاق الدخان الصاعد من اشتعال الخشب والفحم وأفران الطبخ والمدفأة

مضاعفات مرض سرطان الرئة 

وأضاف أن مضاعفات سرطان الرئة خطيرة، حيث تتجمع السوائل داخل الصدر، وينتشر السرطان حول الرئة ليصل إلى القلب والأوعية الدموية ثم فى العظام والدماغ ثم الموت، وكلما زاد الإقبال على التدخين زادت المضاعفات.

خطوات علاج سرطان الرئة

وتابع أن العلاج يكون على حسب درجة الإصابة بسرطان الرئة فأحيانا تكون الجراحة هى الحل الأمثل مع التأكد أولا بأن الورم لم يصل إلى الغدد الليمفاوية أو أى مكوان شهر حول الرئة، وأحيانا يحتاج المريض إلى العلاج الإشعاعى والكيميائى بجرعات محددة مع العلاج المكثف.

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ازاى تحمى نفسك من سرطان الرئة 

وأشار الدكتور سامر عبد العزيز، اخصائي الأورام، إلى أن الوقاية دائما خير من العلاج، فالامتناع عن التدخين بأنواعه والكحوليات، مع الالتزام بنظام غذائى صحى وممارسة الرياضة يوميا، يساعد في الوقاية من الإصابة بسرطان الرئة وأمراض أخرى عديدة، مع ضرورة الفحص الدورى خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض، لأن الاكتشاف المبكر للمرض يسهل من رحلة العلاج ويساعد فى الشفاء وتجنب مضاعفات سرطان الرئة.

 

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