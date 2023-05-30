أخبار مصر اليوم، نقابة المهندسين ترفض سحب الثقة من النبراوي.. والسيسي يصدق علي قانون تنظيم حيازة الحيوانات

نشر قسم الأخبار بجريدة فيتو على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

عمومية نقابة المهندسين ترفض سحب الثقة من طارق النبراوي

كشفت المؤشرات الأولية لفرز أصوات المشاركين فى الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوى، عن رفض غالبية الأصوات سحب الثقة من النقيب العام.

وشارك نحو 23 ألف مهندس بعمليات التصويت بداية من العاشرة من صباح اليوم، الثلاثاء، وحتى الثامنة مساء.

الرئيس السيسي يصدق علي قانون تنظيم حيازة الحيوانات

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الذي نشر فى الجريدة الرسمية ووافق عليه مجلس النواب.

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تنبيه هام من الأوقاف بشأن مجالس الإفتاء

قررت وزارة الأوقاف تخصيص جميع مجالس الإفتاء من السبت 14 من ذي القعدة 1444هـ الموافق 3 يونيو 2023م وحتى 7 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 25يونيو 2023م للحديث عن فقه الحج، والرد على أسئلة الحجاج وغيرهم عن فقه الحج.

وأكدت الاوقاف على جميع المديريات تنسيق ذلك مع العلماء القائمين على مجالس الإفتاء.

تخصيص 16 مركزا لتصحيح الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية

يشهد قطاع المعاهد الأزهرية حالة تأهب قصوى، استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي تبدأ السبت القادم، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل يليق بالأزهر ويتيح لطلابه أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وزير الأوقاف الفلسطيني يشيد بكتاب القدس والمواثيق الدولية

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ حاتم محمد البكري وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني اليوم الاثنين 30 مايو 2023م بديوان عام وزارة الأوقاف، لبحث التعاون المشترك بحضور الأستاذ أحمد فرحات من الجانب الفلسطيني، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة من الجانب المصري.

توريد 1500 طن زيت خام لصالح البطاقات

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنحو 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد لصالح البطاقات التموينية.

وأكدت وزارة التموين أن تقديم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، ومن المقرر ان يتم تسليم خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو ٢٠٢٣.

تحذيرعاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرا مهما وعاجلا إلى جميع طلاب الثانوية العامة 2023، لكتابة رقم الجلوس بطريقة صحيحة بورقة إجابة البابل شيت، خلال امتحانات نهاية العام 2022-2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023،

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة الآن، ما زال عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور يبحث عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس للعام الدراسي 2022 – 2023.

غلق باب التصويت بـ عمومية سحب الثقة من نقيب المهندسين

نقابة المهندسين، أغلقت اللجنة القضائية المسؤولة عن الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين لسحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، النقيب العام، باب التصويت بعد انتهاء الوقت المحدد لها.

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ضبط محاولة تهريب 66 قطعة أثرية بالمنافذ

كد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، أن الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية نجحت في ضبط عدد 66 قطعة أثرية بالمنافذ المصرية، وذلك قبل تهريبها خارج البلاد.

مطار العلمين الدولي يستقبل أولى رحلات شركة SCAT

استقبل مطار العلمين الدولي أولى رحلات شركة SCAT الكازخستانية التي بدأت رحلاتها لمطار العلمين أمس بوصول 166 سائحا على متن الطائرة.

واستقبل فريق العمل بمطار العلمين الدولي الركاب بالهدايا والورود، وتمنوا لهم قضاء أجازة لا تنسى بالعلمين وتكرار الزيارة.

الأوقاف توزع (1000) زي أزهري جديد للأئمة

تبدأ وزارة الأوقاف توزيع الدفعة السادسة من صرف الزي الأزهري السادس للأئمة، وعددهم (1000) إمام، وذلك بمحافظة الدقهلية، فعلى السادة الآتية أسماؤهم التوجه لاستلام الزي الأزهري من المديرية في الموعد المحدد، وعلى مدير المديرية إرسال المندوب لتسلم الزي الأزهري من الوزارة، علمًا بأن التوزيع بالمديرية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وزير الأوقاف يصرف مكافأة 1500 جنيه لهذه الأسماء

قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف إثابة قدرها ألف وخمسمائة جنيه بناءً على تقرير إدارة الدعوة الإلكترونية عن أعمال شهر مايو 2023م في مجال النشر الإلكتروني، للاسماء التالية:

1. سمير هاشم محمد بدوى -مفتش بإدارة الدخيلة والعجمي – الإسكندرية.

2. إبراهيم عبد الله محمد عبده - إمام وخطيب ومدرس بإدارة الشروق – القاهرة.

ابنة سيد مكاوي عن هدم مقابر العائلة: "موضوع مخيف وحزين جدا"

استنكرت السفيرة إيناس مكاوي، ابنة شيخ الملحنين سيد مكاوى، نقل رفات العائلة من مقابر الإمام الشافعي، وذلك عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

وقالت “مكاوي”، في منشور على حسابها بفيسبوك: “فكرة إن رفات أجدادي وعماتي وأعمامي هناك في الإمام الشافعي وسيتم هدم المقبرة ونقلهم..هو موضوع مخيف وحزين جدا، وهذا بعيد عن قضية الأثر والقيمة”.