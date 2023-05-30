المجلس الأعلى للآثار يكشف مستجدات ترميم صالة الأعمدة بمعبد الكرنك

انعقد اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

واستهل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الاجتماع باستعراض آخر مستجدات الأعمال والإنجازات التي نفذتها القطاعات المختلفة للمجلس خلال شهر مايو الجاري.

عودة الآثار المهربة

وتسلمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار 4 قطع أثرية قادمة من إيطاليا، وذلك بعد نجاح استردادها وإثبات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، كما تم افتتاح مشروع تطوير جبانة الشاطبي بمحافظة الاسكندرية، والإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية من أبرزها اكتشاف أكبر ورشتين للتحنيط آدمية وحيوانية، ومقبرتين وعدد من اللقى الأثرية بمنطقة آثار سقارة وذلك أوائل الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى عدد آخر من الاكتشافات الأثرية بمحافظتي الاسماعيلية، وأسيوط.

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كما أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى البدء في أعمال الحفائر بعدد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

معبد الكرنك

ولفت إلى أعمال الترميم الجارية بعدد من المواقع الأثرية منها الانتهاء من أعمال ترميم 63 من أصل 134 عمود بصالة الأعمدة بمعابد الكرنك، وقرابة 85% من الأسوار الخارجية، و80% من معبد سيتي الأول بالقرنة بالأقصر ومازال العمل مستمرًا ليتضمن المقاصير وواجهة المعبد، كما تم الانتهاء من التنظيف الميكانيكي والكيميائي للجدار الغربي من الخارج لصالة الإسكندر الأكبر بمعبد الأقصر، والانتهاء من التنظيف الكيميائي بنسبة تصل إلى 60% بحجرة الماميزي بمعبد فيلا، وغيرها من أعمال الصيانة والترميم.

المتحف المصري بالتحرير

يذكر أن الصفحة الرسمية للمتحف المصري بالتحرير، عرضت معلومات عن نظام المقاييس فى مصر القديمة.



وكان نظام المقاييس المصري أساسيًا لجميع أنواع الآغراض القياسية، وكانت الوحدة الرئيسية للقياس في مصر القديمة هي الذراع الملكية، والتى يبلغ طولها 52.4 سم، وهو ما يقارب طول ساعد الرجل.



وتتكون الذراع الملكية من سبعة عرض نخيل لكل منها أربعة أصابع بعرض الإبهام، بحيث يمكن تقسيمها إلى إجمالي 28 عددا، وأما عن قياس الأرض والقياسات الأكبر الأخرى فقد كان لها عدة أساليب فى القياس، لذلك كان هذا القياس 74.07 سم، ويمكن تقسي٩مييميثمه إلى أربعين وحدة أصغر حجما فكل منها 1.85 سم.

‏انظمة القياس

‏وعرف ممظ6 مقياسا آخر للأرض وهو مقياس الحبل المعروف باسم (مح تا) حوالى 100 ذراع ملكي أما عن قياس المساحة فكانت بما يعرف بالستجات والتي كانت 100 ذراع مربع، وندرك جيدًا أنظمة القياس المصرية نظرًا لبقاء عدد من قضبان القياس من مواد مختلفة استخدمها الحرفيون والمساحون فى مصر القديمة.