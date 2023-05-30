ابنة سيد مكاوي عن هدم مقابر العائلة: "موضوع مخيف وحزين جدا"

استنكرت السفيرة إيناس مكاوي، ابنة شيخ الملحنين سيد مكاوى، نقل رفات العائلة من مقابر الإمام الشافعي، وذلك عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

وقالت “مكاوي”، في منشور على حسابها بفيسبوك: “فكرة إن رفات أجدادي وعماتي وأعمامي هناك في الإمام الشافعي وسيتم هدم المقبرة ونقلهم..هو موضوع مخيف وحزين جدا، وهذا بعيد عن قضية الأثر والقيمة”.





وكان الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار بجامعة القاهرة قد رد على معترضي هدم المقابر التاريخية ونقلها لأماكن أخرى، قائلا: "كل عام يتم نقل رفات المتوفين فى السعودية الذين يتم دفنهم فى أرض البقيع لأماكن أخرى، ولا يوجد شخص واحد يفتح فمه، فلماذا هذه الحملة على نقل المقابر التاريخية فى مصر".

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السعودية تنقل سنويا رفات المتوفين بالبقيع

وأكد فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "وزارة الحج السعودية تقوم سنويا بنقل رفات المتوفين فى المملكة الذين يتم دفنهم فى البقيع، لأماكن أخرى"، موضحا: "جبانة الرويعي، تم هدمها وإنشاء ميدان العتبة بدلا منها ولذلك أطلق عليها العتبة الخضراء".

جبانة باب الخلق



وتابع: "جبانة باب الخلق تم إزالتها وتم إنشاء المتحف الإسلامي ودار الكتب المصرية، وطريق الأوتوستراد، تم إزالة 1800 حوش يوجد به العديد من المقابر، هو ليه الناس قاعدة تهبد فى الكلام وخلاص".

حملة لهدم مقابر أثرية



رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تداول منشورات تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة السياحة أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مُشددةً على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرًا، مُؤكدةً حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

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