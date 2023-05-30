الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الطيب يوجه بدراسة التوسع في المعاهد الأزهرية في فلسطين وإنشاء معهد أزهري في القدس

شيخ الأزهر يتسقبل
شيخ الأزهر يتسقبل رئيس وزراء دولة فلسطين، فيتو

وجه فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بدراسة التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية في فلسطين، مؤكدا متابعة فضيلته لشئون المعهد الأزهري في الخليل، وموجها بإنشاء معهد في القدس لخدمة أبناء فلسطين، واستعداد الأزهر لإرسال المعلمين والإداريين وكل ما يحتاجه على نفقة الأزهر، وهو أقل ما يمكن للأزهر فعله دعما لقضيته؛ القضية الفلسطينية.

رسالة شيخ الأزهر للشعب الفلسطيني

كما أكد فضيلة شيخ الأزهر الشريف، رفض الأزهر لكل المطامع الصهيونية التي تستهدف تغيير الواقع الزماني والمكاني للحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك، وأن حرم المسجد الأقصى المبارك هو محيط إسلامي بالكامل ولن نقبل بأي تقسيم زماني أو مكاني، والحديث عن هذا التقسيم هو عبث وتزوير وامتداد للسلوك الصهيوني القائم على تزييف الحقائق واغتصاب الحقوق والأراضي ومحاولة تغيير الواقع التاريخي للقدس ومعالمه الإسلامية والمسيحية.

-إعلانات-

وشدد شيخ الأزهر خلال استقباله السيد الدكتور محمد أشتيه، رئيس وزراء دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، على أن الأزهر حمل على عاتقه فضح جرائم الكيان الصهيوني تجاه إخواننا الفلسطينيين، وسنظل نبعث برسائل لهذا الكيان المغتصب أن الأزهر سيظل يفضح جرائمكم وسيسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني مهما تكممت الأفواه وصمت الآذان، وسيظل ينادي بصحوة الضمير العالمي إلى أن يأذن الله بزوال هذا الاحتلال الظالم؛ الذي يسير ضد كل القوانين الإلهية والدينية والأخلاقية، معربا عن أسفه وحزنه لما يشهده المشهد العربي والعالمي من صمت تجاه القضية الفسلطينية، مصرحا "ألم يحن الوقت للضمير العربي لأن يستيقظ ويتحد تجاه ما يقوم به الصهاينة من جرائم يومية في حق الشعب الفلسطيني، وما الذي ينتظره المجتمع الدولي لاتخاذ موقف تجاه إرهاب الصهاينة في حق هذا الشعب المظلوم الذي عانى ولا يزال من أطول احتلال شهده التاريخ الحديث والمعاصر".  

دعم الأزهر للشعب الفلسطيني

وأكد الإمام الأكبر أن الأزهر ماض في دعم الشعب الفلسطيني بكل السبل الممكنة وبكل ما أتيحت له من وسائل وإمكانات، ومستمر في تأهيل الكوادر الفلسطينية لتكون قادرة على حمل راية النضال في كل المجالات الطبية والصحية والدعوية والتعليمية، مشيرا إلى إن الأزهر حريص على الاضطلاع بنصيبه في الدفاع عن فلسطين من خلال إتاحة الفرص لأبنائه من طلاب فلسطين بدراسة الطب والصيدلة والهندسة والعلوم الشرعية والعربية وذلك من خلال المنح التعليمية في مختلف المراحل التعليمية الأزهرية.

ووجه شيخ الأزهر بدراسة التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية في فلسطين، مؤكدا متابعة فضيلته لشئون المعهد الأزهري في الخليل، وموجها بإنشاء معهد في القدس لخدمة أبناء فلسطين، واستعداد الأزهر لإرسال المعلمين والإداريين وكل ما يحتاجه على نفقة الأزهر، وهو أقل ما يمكن للأزهر فعله دعما لقضيته؛ القضية الفلسطينية.

تدريب الأئمة الفلسطينين في أكاديمية الأزهر

كما رحب الإمام الأكبر بتدريب الأئمة الفلسطينين في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، واستعداد الأزهر لاستقبال أفواج متعاقبة من الأئمة، وتخصيص منهج دعوي ودراسي ملائم للوضع في فلسطين وما يتطلبه من مهارات دعوية ومعارف دينية وتاريخية، والتوسع في المنح العلمية في مرحلة الدراسات العليا في مجالات العلوم الإسلامية لأبناء فلسطين.

txt

شيخ الأزهر لرئيس تيار الحكمة الشيعي: أولى بنا أن نتحد للحفاظ على شباب أمتنا

txt

الإمام الأكبر يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني ويؤكد رفض الأزهر لمطامع الصهاينة (صور)

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شيخ الأزهر الأزهر الشريف المعاهد الازهرية في فلسطين المعهد الأزهري في الخليل رسالة شيخ الأزهر للشعب الفلسطيني دعم الأزهر للشعب الفلسطيني تدريب الأئمة الفلسطينين في أكاديمية الأزهر

مواد متعلقة

الإمام الأكبر يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني ويؤكد رفض الأزهر لمطامع الصهاينة (صور)

وزير الصحة يبحث التعاون مع فلسطين في مجال التدريب وتوفير اللقاحات والتطعيمات

الإمام الأكبر يوجه برفع درجات الاستعداد القصوى لاقتراب امتحانات الثانوية الأزهرية

رئيس وزراء فلسطين يصل القاهرة اليوم، إعمار غزة يتصدر الملفات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب

انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

أول تحرك من أيمن أشرف بعد تصريحات كولر ضده

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

الزمالك يرد على أنباء هروب أوسوريو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، موعد اعتمادها رسميا بالقاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في البنك المركزي

سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 30-5-2023

ارتفاع أسعار 10 أنواع من الأسماك اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة، كيلو الكمثرى يسجل 70 جنيهًا والعنب بـ15 بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف مفاتيح النجاة للإنسان وسر التوكل على الله

ما حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

داعية إسلامي يوضح فضل عبادة جبر خواطر الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية