"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن الحالة المناخ خلال الأسبوع الجاري، حيث يشهد طقس استقرار الأحوال الجوية، والأجواء فى أغلب المحافظات.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة بسبب تأثر رياح شمالية، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 33 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأكدت الدكتورة منار غانم، أن نشاط نسبي للرياح فى فترات المساء والمغرب والليل فى القاهرة الكبرى والوجه البحري، يجعلنا نشعر بالأجواء الربيعية واللطيفة، مشيرة إلى أن هناك فرصة لسقوط الأمطار فى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مثل: حلايب وشلاتين ومرسى علم، وهي خفيفة وقد تكون رعدية ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 22 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 34

6 أكتوبر: الصغرى 22 والعظمى 34

بنها: الصغرى 21 والعظمى 33

الإسكندرية: الصغرى 19 والعظمى 28

العلمين الجديدة: الصغرى 19 والعظمى 27

مطروح: الصغرى 18 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 18 والعظمى 30

كاترين الصغرى 12 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 20 العظمى 28

الزقازيق: الصغرى 20 والعظمى 34

الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 33

السويس: الصغرى 21 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 35

الغردقة الصغرى 24 والعظمى 35

الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 33

بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 34

المنيا: الصغرى 22 والعظمى 34

أسيوط الصغرى 22 والعظمى 35

سوهاج الصغرى 23 والعظمى 37

الأقصر الصغرى 25 والعظمى 38

أسوان: الصغرى 26 والعظمى 39