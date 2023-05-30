الثلاثاء 30 مايو 2023
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سياسة

خالد البلشي يهنئ نقيب المهندسين بتجديد الثقة

المهندس طارق النبراوي،
المهندس طارق النبراوي، فيتو

هنأ الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على تجديد الثقة له مجددًا عقب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة منه.
 

البلشي يهنئ النبراوي 

وقال على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" مبروك  للمهندسين ومبروك للمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين على تجديد الثقة،  وتبقى كلمة الجمعية العمومية للمهندسين هي العليا".

 

الجمعية العمومية غير العادية 

وعقدت  نقابة المهندسين اليوم الثلاثاء، جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بعد اتهام بعض الأعضاء له بارتكاب  عدد من  التجاوزات واتخاذ قرارات منفردة   خلال الفترة الماضية -على حسب قولهم-.

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مشاركة كبيرة من المهندسين 

وشهد مقر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لـ سحب الثقة من نقيب المهندسين، إقبالا كثيفا من المهندسين بعد ساعة واحدة من بدء عمليات التصويت، المقرر لها من العاشرة صباحا وحتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، حيث احتشد المئات على بوابات القاعة المخصصة للتصويت قبل إعلان اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات سحب الثقة من النقيب، فتح باب التصويت.

 

أسباب سحب الثقة 

وجاءت الدعوة لسحب الثقة من النقيب، بناء على تقدم 1960 عضوا بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وموافقة المجلس الأعلى عليها، وذلك عقب انقسام شهدته النقابة منذ انعقاد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضى، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب، حيث أكد مجلس النقابة أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

 

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تجديدالثقة لنقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الكاتب الصحفي خالد البلشي

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