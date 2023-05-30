نتيجة الدارسين بالفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من الدارسين بالفرقة الأولى من مراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2022م – 2023م، وهم:

م الاسم المركز الثقافي



1. أنصاف محمود عوض سليمان البحيرة

2. عطيه عطيه سعد محمد رجب البحيرة

3. محمد محمد عبد المنعم عمارة البحيرة

4. أحمد رمضان محمد حبليزة البحيرة

5. حازم محمود عبد الغنى محسن البحيرة

6. هند إبراهيم محمد محمد الحبال البحيرة

7. أحمد رجب محمد عبد الشافي البحيرة

8. سعد محمود عبد الرحمن سعد البحيرة

9. أحمد أبو خطوة عبد المعبود البحيرة

10. أيمن سعد محمد شيحه البحيرة

11. هبة الله سعد أحمد الشباسي البحيرة

12. محمد ربيع أحمد علي الزهيري البحيرة

13. مسعد أنور محمد عبد الونيس البحيرة

14. مها مناع جمعه طلبه البحيرة

15. هناء فراج حسين القصبي البحيرة

16. هيام عبد اللطيف على البرعي البحيرة

17. أشرف السيد عبد الله عمارة البحيرة

18. انتصار محمود عبد ربه البحيرة

19. محمود أحمد سعد السيد البحيرة

20. صبحي محمد جمعه البحيرة

21. محب صبحي عبد الرحمن البحيرة

22. محمد أحمد عبد الوهاب الصاوي البحيرة

23. هالة يوسف عبد الغني عبد العال البحيرة

24. سلامة محمد يونس شهاب الدين البحيرة

25. محمد فؤاد عبد الكريم البنا البحيرة

26. هبه سعد سعيد أحمد منصور البحيرة

27. محمود عيد عبد الحميد الشاعر البحيرة

28. دينا محمود محمد الخولي البحيرة

29. برهامي رمضان برهامي محجوب البحيرة

30. أحمد عبد الكريم أحمد شاهين البحيرة

31. محمد عبد الكريم أحمد شاهين البحيرة

32. محمد كامل السيد مسعود البحيرة

33. منال خليل طلبه الزغبي البحيرة

34. أحمد عطية محمد أبو شنب البحيرة

35. الصافي مسعود فرج سليمان البحيرة

36. سارة محمد حسين البسيوني البحيرة

37. مروة محمد أحمد على البحيرة

38. وليد محمد كامل حجاج البحيرة

39. إبراهيم محمود عبد الله السلوم البحيرة

40. شعبان فرج عيد محمد البحيرة

41. محمد علي محمد علي البحيرة

42. رحاب عبد العزيز عبد الحميد أبو زيد البحيرة

43. رقية طه إسماعيل أحمد المنيا

44. شيماء جمال حسين عبدالمجيد المنيا

45. اسماء جمال حسين عبدالمجيد المنيا

46. زنوبة على عبد الغنى أبو الريش المنيا

47. أحمد محمد محمد ربيع المنيا

48. إبراهيم محمد ظافر امين المنيا

49. محمد أحمد حسين طايع المنيا

50. سعيد بشير عبدالله صالح المنيا

51. أحمد شعبان فولى عيسوي المنيا

52. أحمد حسين أحمد حسن المنيا

53. طه هلال خليفة أبوبكر المنيا

54. ايمن يونس راوى محمد المنيا

55. هبه مسلم عزيز الدين سعد المنيا

56. محمد أحمد طاهر عبد الغني حماد المنيا

57. طاهر محمد محمد أمين المنيا

58. أحمد مجدى محمد عقيلي المنيا

59. نبيل محمود خلف ضبيع المنيا

60. جمال محمد إبراهيم موسى المنيا

61. مصطفى محمود أحمد حسن المنيا

62. أحمد نبيل محمد شحاتة المنيا

63. جابر خلف مهران عمر المنيا

64. مجدى محمود عبد الغنى على المنيا

65. عماد الدين عبد الغنى فرج المنيا

66. محمود ابو زيد بكر محمد المنيا

67. محمد أحمد عزت محمد المنيا

68. رقية كامل إسماعيل محمد المنيا

69. عبدالعظيم حسن محمد حسن المنيا

70. محمد توفيق محمد قنديل المنيا

71. محمود عمر حافظ خليل المنيا

72. محمود طه عبد الكافي عبدالفتاح المنيا

73. يسرى مخلوف عبد الصالحين أحمد المنيا

74. اسماء سيد محمود أبو الطاهر المنيا

75. نفيسة محمد فرغلي حسن المنيا

76. محمد ممدوح محمد عبدالرحمن المنيا

77. حسين حمزة محمد أحمد المنيا

78. إسلام سيد سيد شحاته المنيا

79. ايه صبري شاكر عبدالحليم المنيا

80. جيهان أحمد إبراهيم سليمان المنيا

81. هدى محمد آدم شعراوي المنيا

82. نجاح خلف قاسم محمد المنيا

83. محمد عبد الباقي محمد زاهر المنيا

84. مصطفى نورالدين عبدالحميد جمعة المنيا

85. محمد صلاح عبدالعليم مرسى المنيا

86. عزه جمال صلاح محمد المنيا

87. فاطمة الزهراء عبد اللاه حسن المنيا

88. إيمان محمد أنور إبراهيم المنيا

89. جيهان عبدالحميد صالح المنيا

90. محمد خلف أبو ترعة عبدالرحمن المنيا

91. أحمد عصام الدين كمال على المنيا

92. أحمد إبراهيم عبد النعيم أحمد المنيا

93. خالد جمال غريب سيد المنيا

94. محمود أحمد حسن هاشم المنيا

95. رحاب عمر أحمد محمد المنيا

96. شيماء محمود عبدالحميد على المنيا

97. توفيق عبدالرازق محمد سعد المنيا

98. وفاء نصرالدين محمد خلف الله المنيا

99. علاء محمد إسماعيل داكر المنيا

100. محمد عبدالله موسى عثمان المنيا

101. مها عمران على شحاته المنيا

102. محمد حسين عبدالرشيد محمد المنيا

103. خالد أحمد على حسين المنيا

104. صلاح عبد الحافظ محمد الوادي الجديد (الخارجة)

105. هند عبدالله محمد الوادي الجديد (الخارجة)

106. نهي عمرو احمد الوادي الجديد (الخارجة)

107. مصطفي محمد علي الوادي الجديد (الخارجة)

108. محمد ناجي جعفر الوادي الجديد (الخارجة)

109. أسمهان ابراهيم شعبان الوادي الجديد (الخارجة)

110. إهداء محمد علي الوادي الجديد (الخارجة)

111. أية عبد المحسن علي الوادي الجديد (الخارجة)

112. محمد أحمد عبد الوهاب الوادي الجديد (الخارجة)

113. عبدالله عبدالمنعم احمد الوادي الجديد (الخارجة)

114. رشا عمر طليب الوادي الجديد (الخارجة)

115. جهاد ناجي أحمد الوادي الجديد (الخارجة)

116. محرم عبداللطيف سليمان الوادي الجديد (الخارجة)

117. سعيد عبدالله سليمان الوادي الجديد (الخارجة)

118. رامي عيد جلال الوادي الجديد (الخارجة)

119. سنية ركابي عبدالكريم الوادي الجديد (الخارجة)

120. سماح محمد السعيد الوادي الجديد (الخارجة)

121. عبدالرحمن خيري أحمد الوادي الجديد (الخارجة)

122. إهداء محمد الأمين الوادي الجديد (الخارجة)

123. عبدالنور رجب محمد الوادي الجديد (الخارجة)

124. حسن حسين خلف الوادي الجديد (الخارجة)

125. محمد محمود حسن الوادي الجديد (الخارجة)

126. مصطفي عبدالصبور عمر الوادي الجديد (الخارجة)

127. اسراء وصفي ابو السعود الوادي الجديد (الخارجة)

128. مصطفي صيد نصرالله الوادي الجديد (الخارجة)

129. شوقي محمد السيد إبراهيم المنوفية

130. السيد عبدالصمد أبو الحديد عبد الصمد المنوفية

131. صفاء محمد فؤاد محمد ذكرى المنوفية

132. زينب حمدان عبد الجواد جاد المنوفية

133. شعبان رمضان حسنين حب الدين المنوفية

134. أحمد محمود عبد الفتاح يس المنوفية

135. بسيوني عمر رجب محمد المنوفية

136. أحمد مسعود السيد أحمد المنوفية

137. محمد شوقي الجوهري أحمد الجوهري المنوفية

138. محمد عبد الستار محمد ابو موسى المنوفية

139. ابتهال شعبان مصطفى قاسم المنوفية

140. بدر فهمى رشاد عبد الغنى جمعة المنوفية

141. موسى عبد المنعم موسى زللو المنوفية

142. ناجى أحمد أحمد جوهر المنوفية

143. محمود عبد الخالق عمر جعفر المنوفية

144. محمد إبراهيم على الشيمي المنوفية

145. أسماء سمير العادلي مبروك المنوفية

146. محمد أحمد محمد إبراهيم المنوفية

147. عماد سليمان على قنديل المنوفية

148. أحمد حلمي عثمان الخضراوي المنوفية

149. عامر السيد عامر محمد المنوفية

150. إبراهيم السيد السيد أبو قوره المنوفية

151. ياسر عبد الرؤوف فريد السيد عبدالرحمن المنوفية

152. عبد الرحمن حمدي محمد عابدين المنوفية

153. مروه محمد فؤاد محمد ذكى المنوفية

154. مصطفى زكى مصطفى صقر المنوفية

155. دعاء عبد الباقي عبد الحليم بني سويف

156. علاء طلعت أحمد محمد بني سويف

157. حمادة يحي طه تمام بني سويف

158. محمود سعيد أحمد بني سويف

159. محمد مرزوق محمد ربيع بني سويف

160. أحمد حامد محمد أحمد بني سويف

161. أحمد رمضان عبد الستار بني سويف

162. هبة عبد العال سيد طه بني سويف

163. مصطفي ع الستار مصطفي بني سويف

164. نعيمه حسين محمود بني سويف

165. طه حسين محمود بني سويف

166. لبنة محمد صديق بني سويف

167. بدوي عبد المنعم إمام بني سويف

168. رمضان حافظ عبد الحكيم بني سويف

169. نورا عبد الفتاح سعيد بني سويف

170. زينب يوسف سيد بني سويف

171. سيد عمر سيد عامر بني سويف

172. أسماء عبد الناصر سيد بني سويف

173. بيرم سيد محمد عثمان بني سويف

174. رضوى رمضان طه بني سويف

175. محمد عاشور خميس كامل بني سويف

176. محسن إبراهيم محمد علي بني سويف

177. محمد محمد جمال الدين بني سويف

178. مريم محمد كامل محمد بني سويف

179. محمد سمير فهيم علي بني سويف

180. محمد عبد النبي عبد اللطيف بني سويف

181. شريف جمال أحمد جمعة بني سويف

182. آية محمد عبد النبي أحمد بني سويف

183. فريال نصر الدين حامد بني سويف

184. محمد سيد محمد عبد اللطيف بني سويف

185. سيدة سعيد محمود بني سويف

186. مريم علاء الدين محمد حنفي مطروح

187. هاجر محمد إبراهيم أمين مطروح

188. إسماعيل حميدة عبد الغني مطروح

189. صابر محمد كريم عبد الونيس مطروح

190. محمد مصطفى ياسين سليمان مطروح

191. علا إبراهيم عبد الوهاب مطروح

192. محمد حموده موسى محمد مطروح

193. سارا رضا محمد نصر مطروح

194. عمر محمد كمال عفيفي مطروح

195. سحر جوده سيد مرعي مطروح

196. عيسى سليمان محمد طميش مطروح

197. محمد شحاته عطا شحاته مطروح

198. منال عبد المنعم عبد الخالق مطروح

199. منصور صبحي خميس مطروح

200. إبراهيم محمد سعد إبراهيم مطروح

201. همت مصطفى صلاح الدين مطروح

202. نورا عبد العاطي عبد الصمد مطروح

203. خير الله عوض خير الله مطروح

204. شريف إبراهيم عكوش مطروح

205. نوال أيمن عبد المنعم مطروح

206. حميدو محمد عبدالصادق بدر الزقازيق

207. محمد عبيد سالم هدية الزقازيق

208. ولاء أحمد فؤاد درويش الزقازيق

209. إبراهيم محمد حسن محمود الزقازيق

210. ندى أحمد الشافعي ضيف الله الزقازيق

211. فداء عبدالحميد محمد عبدالله الزقازيق

212. عبده علي أحمد علي الزقازيق

213. سمر سليمان محمد سليمان الزقازيق

214. سلوى عبدالرحيم فهمي عطية الزقازيق

215. أحمد محمد مايز عطية الزقازيق

216. أميرة محمد حسين عرفة الزقازيق

217. سمير ناصر إبراهيم حسين الزقازيق

218. محمد فتوح فتوح إبراهيم الزقازيق

219. محمد كرم الهادي خليل الزقازيق

220. عزة عبدالسلام إسماعيل النجار الزقازيق

221. مصطفى السيد بركات محمد الزقازيق

222. علاء عبد المؤمن محمد محمود الزقازيق

223. نعمة عاطف عبدالمحسن محمد الزقازيق

224. إكرام السيد عثمان محمود الزقازيق

225. أحمد فتحي عبد المعبود علي الزقازيق

226. علا مصطفى عوض الله نافع الزقازيق

227. إسماعيل محمد إسماعيل إبراهيم الزقازيق

228. سامي عبدالسلام السيد مرسي الزقازيق

229. إسلام محمد سامي عبدالسلام الزقازيق

230. إسلام السيد رمضان عبدالله عيد الزقازيق

231. لطفي إبراهيم عبداللطيف الدياسطي الزقازيق

232. حسين حسن حفيظ عسكر الزقازيق

233. محمد عبد الكامل إبراهيم علي الزقازيق

234. هبة محمد سلامة منصور الزقازيق

235. أشرف حسني مهدي هداهد الزقازيق

236. محمد يوسف عفيفي منصور الزقازيق

237. محمد عبدالسلام عبدالمنعم الزقازيق

238. محمد عبدالعزيز عبدالقادر الدغار الزقازيق

239. محمد إبراهيم السيد مرسي الزقازيق

240. محمود محمد فؤاد عبدالحميد الزقازيق

241. أسماء جمال فاروق حسن الزقازيق

242. جهاد أشرف محمد حمزة الزقازيق

243. عمر محمد فرج عمر النجار الزقازيق

244. نهال كمال إبراهيم أحمد عطية الزقازيق

245. إيمان علي عبدالمجيد نصير الزقازيق

246. كريم السيد أحمد عبدالخالق الزقازيق

247. محمد أحمد عبدالهادي حسن الزقازيق

248. نور الهدى مدحت محمد الجمال الزقازيق

249. أحمد عبداللطيف عبدالمنعم أحمد رضوان الزقازيق

250. محمد السيد حنيدق مصطفى الزقازيق

251. مروة عزت أحمد إبراهيم الزقازيق

252. محمد حسن حامد متولي الزقازيق

253. أحمد حسين سليمان حسين الزقازيق

254. محمد عبدالفتاح محمد محمد حسن الزقازيق

255. سيد علي أحمد علي مطر الزقازيق

256. وليد محمد كمال الدين محمد الزقازيق

257. خالد عصمت محمد أحمد الزقازيق

258. نانسي السيد أحمد إبراهيم الزقازيق

259. حمدي عبد الكريم محمود عبد الرحيم سوهاج

260. طه أحمد محمد عبد العزيز سوهاج

261. أيمن عبد العال على عبد العال سوهاج

262. حمزة قذافي سباق مرزوق سوهاج

263. أمال امين كامل عبد الرحمن سوهاج

264. ابتسام أنور عبد الحميد محمد الأشقر سوهاج

265. عبد الله صادق يونس عبد العال سوهاج

266. حامد حنفي عبد الوهاب حامد سوهاج

267. منى محمد فتحي عبد الرحيم سوهاج

268. أحمد هاشم سعيد على سوهاج

269. محمود رشاد السيد محمد سوهاج

270. ضياء الطيب عبادي محمود سوهاج

271. اسراء محمد على عبد الرحيم سوهاج

272. محمد محمد حسين محمد سوهاج

273. رشدي السنوسي عبد الغنى محمد سوهاج

274. محمد طلعت أحمد حامد سوهاج

275. حميدة محمد محمود عبد العال سوهاج

276. صباح محمد عناني عليو سوهاج

277. مصطفى محمد عبد السميع أحمد سوهاج

278. أحمد فتوح عبد المجيد محمد سوهاج

279. عبد الله السيد شهاب الدين عبد الله سوهاج

280. الرشيد رمضان أحمد البربري سوهاج

281. هند مصطفى أحمد مصطفى سوهاج

282. فاطمه سيد عرفه حسانين سوهاج

283. باسم على أحمد سلامه سوهاج

284. أحمد رفاعه محمد مصطفى سوهاج

285. رجاء محمد محمد أحمد سوهاج

286. ماجد خلف أحمد محمود سوهاج

287. اسماء عبد اللطيف السيد شهاب الدين سوهاج

288. رمضان رشاد حسين زيدان سوهاج

289. علاء اسماعيل محمد محجوب سوهاج

290. أحمد محمد حسن محمد سوهاج

291. محمد رمضان عبد المغيث أحمد سوهاج

292. ياسر السيد السيد هاشم سوهاج

293. محمد رجب عبد الحميد أحمد سوهاج

294. كرم عطا حامد ملازم سوهاج

295. فاطمه أبو الفتوح عبد الرحيم على سوهاج

296. إيمان أحمد السيد حسن سوهاج

297. اسامه عبد الفتاح حبارير عثمان سوهاج

298. ابتسام شعبان السيد الحداد سوهاج

299. زغلول أحمد عوض محمد سوهاج

300. نهله مرتضى محمد السيد سوهاج

301. ولاء عبد الرحيم شلقامي حسين سوهاج

302. بدر الدين على أحمد على سوهاج

303. نجوى ناجى محمود سلطان سوهاج

304. يمنى بهاء الدين محمد رضا سوهاج

305. محمد محمود سيد على سوهاج

306. ايه مرعى عبد اللاه مزيد سوهاج

307. عبد الرحمن على أحمد على سوهاج

308. منال صلاح إبراهيم محمد سوهاج

309. عصام السيد إبراهيم عبد القادر سوهاج

310. عادل صفوت محمد طه سوهاج

311. جهاد خالد كامل حسين سوهاج

312. محمود نصر الدين عبد المنعم قنا

313. عبد الرحيم عبد الله راشد محمد قنا

314. أحمد عارف أبو بكر قنا

315. مروة حسين سعد الدين قنا

316. حمدية حامد نجاري قنا

317. مهدية شاكر عثمان وهب الله قنا

318. مني عرفات أحمد نور الدين قنا

319. محمد حسين عبد الله محارب قنا

320. هشام محمد عبد الراضي بطلان قنا

321. كوثر مقبول عبد العزيز قنا

322. مصطفي محمد الصغير سيد قنا

323. فاطمة شوقي عحلان طه قنا

324. أيمن محمد موسي محمد قنا

325. الزهراء سعيد علي عثمان قنا

326. آيات محمد الصغير سيد قنا

327. إيمان كرم أحمد قنا

328. اسماعيل محمد السمان قنا

329. زينب عبيد أحمد ضاحي قنا

330. السيد أحمد محمد قنا

331. أحمد محمد عبد الواحد قنا

332. عبد اللاه زمقان إبراهيم عبد الله قنا

333. يمني صادق مهران قنا

334. محمود عباس لبيب صديق قنا

335. إبراهيم أحمد إبراهيم عامر قنا

336. وفاء محمد محارب علي قنا

337. أحمد علاء الدين محمد علي قنا

338. سهام خليل عبادي عبد الراضي قنا

339. محمد رضي الله علي قنا

340. محمد فتاح محمد حسن قنا

341. عفاف مهران محمد حامد قنا

342. فاطمة أبو السعود أحمد قنا

343. حمزة محمود محمد أحمد قنا

344. طه رجب سيد عبد النبي قنا

345. حسين أحمد محمد محمود قنا

346. هويدا سيد محمد قنا

347. مصطفي محمود أحمد توغان قنا

348. أسماء عبد الحكم فرج محمد قنا

349. علي محمد عزاز عبيد قنا

350. هناء عبد الرحيم محمد حسن قنا

351. حيدر عبد الرحيم محمد عبد الرحيم قنا

352. جهاد حمدي عبد الفضيل قنا

353. خالد ثروت محمود عمر قنا

354. عصام السيد بهلول قنا

355. وليد أبو الفضل محمود قنا

356. شيماء موسي حسن عبد الرحيم قنا

357. أحمد رضي الله علي مهران قنا

358. أحمد محمد عبد اللاه أحمد قنا

359. مصطفي حمدي أبو المجد حسن قنا

360. أحمد مجدى محمد عبدالرحيم جنوب سيناء

361. أحمد محمد أحمد مصطفى سلام جنوب سيناء

362. امينة خالد عبدالحكيم فرج سويلم جنوب سيناء

363. ثروت محمود السيد على شلبي جنوب سيناء

364. راضي عبد الستار إبراهيم مهدى جنوب سيناء

365. رنا مجدى مسعد عبدالعزيز جنوب سيناء

366. عبدالعزيز محمد على عبدالمجيد جنوب سيناء

367. عبير عادل عبد الباقي جنوب سيناء

368. عزيزة رجب محمد سعدية جنوب سيناء

369. لبيبة صلاح الدين عبدالفتاح يوسف جنوب سيناء

370. محمد رياض البسيوني المحلاوي جنوب سيناء

371. نجلاء محمود أحمد غنيم جنوب سيناء

372. هبة عاطف انور محمود المصري جنوب سيناء

373. فتحية عنتر أحمد عبد المحسن جنوب سيناء

374. وسام عبد الفتاح شلبي جنوب سيناء

375. محمد محمود رزق ابو سرية جنوب سيناء

376. عبد القادر محمد فؤاد رجب جنوب سيناء

377. محمد شعبان عبده حسن جنوب سيناء

378. محمد مجدى محمد عبد الرحيم جنوب سيناء

379. ياسمين محمد سيد أحمد شرف الدين جنوب سيناء

380. أحمد حسين محمود هريدي جنوب سيناء

381. هناء مصطفى كامل محمد جنوب سيناء

382. هيثم زكريا سعد على يونس جنوب سيناء

383. ولاء العزب السيد صالح جنوب سيناء

384. محمد فتح الله السيد حسن جنوب سيناء

385. إيمان العزب السيد العزب جنوب سيناء

386. شيماء سلامه متولى تهامي الخولى جنوب سيناء

387. فرج عبد الرؤف النادي حسن جنوب سيناء

388. أحمد صلاح إبراهيم عبد الرحمن جنوب سيناء

389. هند مخيمر كامل عمر جنوب سيناء

390. نيره محمد القطب عيد جنوب سيناء

391. إيناس جاد أحمد سلام جنوب سيناء

392. أمل فوزي عبد العزيز محمود الإسكندرية ( محرم بك)

393. شيماء محروس محمود إبراهيم الإسكندرية ( محرم بك)

394. إبراهيم عبد السلام محمد ابو سعده الإسكندرية ( محرم بك)

395. اشرف شحاته عبد السلام محمد الإسكندرية ( محرم بك)

396. عبد الله أحمد السيد بسيوني الإسكندرية ( محرم بك)

397. عبد المنعم صلاح عبد العزيز عبده شعتون الإسكندرية ( محرم بك)

398. حنان سيد أحمد مرسي الإسكندرية ( محرم بك)

399. ياسر سعد محمد يوسف الإسكندرية ( محرم بك)

400. غاده محمد جمعه رزق اسماعيل الإسكندرية ( محرم بك)

401. رشا عبد المجيد أحمد مجاهد الإسكندرية ( محرم بك)

402. شيماء فرج محمود شبل الإسكندرية ( محرم بك)

403. عبد الرحمن محمد محمود البدري الإسكندرية ( محرم بك)

404. هاني الامام الشافعي حسن على الإسكندرية ( محرم بك)

405. شيماء محمد ابو الحمد عبد الرحيم الإسكندرية ( محرم بك)

406. هدى إبراهيم علي عوض الإسكندرية ( محرم بك)

407. أسماء سيد علي أحمد محمد الإسكندرية ( محرم بك)

408. رنا سعيد شحاته امين الإسكندرية ( محرم بك)

409. محمد أحمد محمد محمد عامر الإسكندرية ( محرم بك)

410. عبد الحميد رسلان أحمد الطوخي الإسكندرية ( محرم بك)

411. عزه حسن عبد المنعم حسن الإسكندرية ( محرم بك)

412. اسلام محمد محمد محمد عامر الإسكندرية ( محرم بك)

413. عماد سامى حلمي على السيد الإسكندرية ( محرم بك)

414. آية محمد شحاته ابو العلا عبد الرحمن الإسكندرية ( محرم بك)

415. رانيا عز الدين محمد فخر الدين الإسكندرية ( محرم بك)

416. سناء زكريا محمد محمد الإسكندرية ( محرم بك)

417. دعاء فتحي سعد محمد حجاج الإسكندرية ( محرم بك)

418. هدى عبد المجيد محمد منيسي الإسكندرية ( محرم بك)

419. هشام محمد سمير شلبي الإسكندرية ( محرم بك)

420. زهور عبد الفتاح ابو المجد يوسف الإسكندرية ( محرم بك)

421. روجينا مجاهد محمد مجاهد دبور الإسكندرية ( محرم بك)

422. إيمان السيد إبراهيم محمود الازهرى الإسكندرية ( محرم بك)

423. إيمان حسن عبد الله حسن الإسكندرية ( محرم بك)

424. مجدي رمضان السيد خليل عجيز الإسكندرية ( محرم بك)

425. أمل سعفان عبد الرحمن حسن الإسكندرية ( محرم بك)

426. اميره مختار عبد العال عبد الحليم قتايه الإسكندرية ( محرم بك)

427. سامح السيد بكر بلتاجي الإسكندرية ( محرم بك)

428. محمد حسن خليل أحمد الإسكندرية ( محرم بك)

429. هناء زكي محمد زكي الإسكندرية ( محرم بك)

430. محمد كامل السيد طراد الإسكندرية ( محرم بك)

431. خلود محمد عبد النبي أحمد الإسكندرية ( محرم بك)

432. شريف رشاد الأباصيري مهران الإسكندرية ( محرم بك)

433. محمد رجب علي أحمد عطيه الإسكندرية ( محرم بك)

434. شادي عبد الهادي محمد بدر الدين الإسكندرية ( محرم بك)

435. محمود اسامه شلبي السيد شلبي الإسكندرية ( محرم بك)

436. وائل محمد رجب السيد الإسكندرية ( محرم بك)

437. منى السيد حسن محمود الإسكندرية ( محرم بك)

438. محمد رفاعي وهب الله محمد الإسكندرية ( محرم بك)

439. امل عبد المحسن أحمد السنهوري الإسكندرية ( محرم بك)

440. امنيه توفيق أحمد محمود الازهري الإسكندرية ( محرم بك)

441. نجوى محمد محمد معروف الإسكندرية ( محرم بك)

442. منى عزت محمود الفيل الإسكندرية ( محرم بك)

443. نورهان عبد الحكيم إبراهيم جبر الإسكندرية ( محرم بك)

444. وليد فؤاد محمد فرج خليف الإسكندرية ( محرم بك)

445. عبير عوض فريد السيد الإسكندرية ( محرم بك)

446. ناديه حسن هلالي حسن الإسكندرية ( محرم بك)

447. عبد القادر حسين محمد إبراهيم الإسكندرية ( محرم بك)

448. دعاء طه عبد الفتاح عبد الله الإسكندرية ( محرم بك)

449. محمود إبراهيم إبراهيم عمر الإسكندرية ( محرم بك)

450. سميه وحيد الدين حسين الشباسي الإسكندرية ( محرم بك)

451. مها علاء الدين درغام حماده الإسكندرية ( محرم بك)

452. مصطفى حسني ابو ضيف محمد الإسكندرية ( محرم بك)

453. شيماء طه عبد الفتاح عبد الله الإسكندرية ( محرم بك)

454. داليا إبراهيم أحمد موسى الإسكندرية ( محرم بك)

455. متولى محمود حميد محمد الإسكندرية ( محرم بك)

456. اسلام محمد عوض خضير الإسكندرية ( محرم بك)

457. أحمد خميس أحمد محمد مصطفى الإسكندرية ( محرم بك)

458. محمود سعيد محمود الدالي الإسكندرية ( محرم بك)

459. إبراهيم عبد المنعم مصطفى شوشه شمال سيناء (العريش)

460. محمد عبد العزيز عبدالمحسن قنديل شمال سيناء (العريش)

461. هبه هويشل سليمان عويضة شمال سيناء (العريش)

462. هيثم حسن السيد حسن جلبى شمال سيناء (العريش)

463. مصطفى عبد المنعم مصطفى شوشه شمال سيناء (العريش)

464. شفيقه سيف ظاهر محمد الفقي شمال سيناء (العريش)

465. هدى نصر عبد الكريم جاد شمال سيناء (العريش)

466. سمر على حسن حسين شمال سيناء (العريش)

467. أماني مصطفى عبد المطلب إسماعيل شمال سيناء (العريش)

468. إيمان صابر إبراهيم خضاري شمال سيناء (العريش)

469. يسرى أحمد خليل حجاب شمال سيناء (العريش)

470. عزه السيد عبد الفتاح الشال شمال سيناء (العريش)

471. ساره مصطفى أحمد خليل شمال سيناء (العريش)

472. مها فتحي عبدالرحمن أحمد شمال سيناء (العريش)

473. أميره مصطفى أحمد خليل حجاب شمال سيناء (العريش)

474. يارا مصطفى أحمد خليل حجاب شمال سيناء (العريش)

475. شيماء محمد إسماعيل العبد شمال سيناء (العريش)

476. عماد أحمد عبد العظيم أسيوط

477. يسرا فتحي محمود أسيوط

478. أميره محمد عبد العزيز أسيوط

479. أحمد عبد الفضيل على أسيوط

480. اسراء فتحي عبدالله أسيوط

481. رامي جمال الدين خليل أسيوط

482. محروس محمد فراج أسيوط

483. شيماء صلاح البكري أسيوط

484. حسن رضوان على أسيوط

485. صفاء حسن محمد حسن أسيوط

486. محمود عزت أحمد منصور أسيوط

487. وائل عيد عبدالحميد أسيوط

488. صابر أحمد محمد سلامة أسيوط

489. محمد ثابت هلال أسيوط

490. محمود عباس عثمان أسيوط

491. أمنه أحمد محمد حسن أسيوط

492. محمد حماد ثابت أحمد أسيوط

493. مصطفى محمد سيد أسيوط

494. ريهام عمر محمود محمد أسيوط

495. سلمي أحمد محمود أسيوط

496. حسن على عطا الله أسيوط

497. فاطمة الزهراء محمد عباس أسيوط

498. وفاء عبد الجواد عبد الرحيم أسيوط

499. ابتسام مصطفى محمد أسيوط

500. محمد محمود عثمان أسيوط

501. محمود اسماعيل عبد العال أسيوط

502. شرين مصطفى لطفى أسيوط

503. رمضان اسماعيل عبد الحليم أسيوط

504. على ربيع جابر على أسيوط

505. امل أحمد حمد رمضان أسيوط

506. همام محمد اسماعيل أسيوط

507. محمود فرج محمود أسيوط

508. لمياء عبد المنعم عبد المطلب أسيوط

509. يوسف عاشور أحمد أسيوط

510. سعودي ممدوح أحمد أسيوط

511. أحمد حامد عطية أسيوط

512. أحمد فتحي محمود حسن أسيوط

513. أسماء عثمان محمد عثمان أسيوط

514. إسراء أحمد حلمي أسيوط

515. عزة مصطفي أحمد الفيوم

516. محمد صديق عبد الباقي الفيوم

517. شيماء مصطفي عبد الوحد الفيوم

518. أحمد هاشم محمد الفيوم

519. شيماء محمد إبراهيم الفيوم

520. عادل رفاعي علي الفيوم

521. ليالي مخلوف محمود الفيوم

522. علي هاشم عبد الحميد الفيوم

523. علي محمد إبراهيم الفيوم

524. عصام محمد أحمد الفيوم

525. أحمد عبد الرحمن عثمان الفيوم

526. نجلاء محمد محمد الفيوم

527. اسماء حسين علي الفيوم

528. امال أحمد السيد الفيوم

529. نجاح محمد حسين الفيوم

530. حمادة أحمد سعيد الفيوم

531. عبد الحميد أحمد جودة الفيوم

532. محمود أحمد منصور الفيوم

533. السيد أحمد حميده الفيوم

534. جهاد عطية محمد الفيوم

535. محمد فتحي أحمد الفيوم

536. شعبان صلاح بليدي الفيوم

537. سعيد عويس قاسم الفيوم

538. عرفة سعد محمد الفيوم

539. سمية سيد عبد الجواد الفيوم

540. اسراء أحمد عبد السلام الفيوم

541. محمد صبحي سيد الفيوم

542. اماني محمود أحمد الفيوم

543. محمد محمد أحمد الفيوم

544. نورا صالح محمود الفيوم

545. علي سلطان علي الفيوم

546. محمد سيد عبد الرازق الفيوم

547. مصطفي محمود رجائي الفيوم

548. محمد ابو الحارث ابو زيد الفيوم

549. هاجر سعد محمود الفيوم

550. محمد محمود عبد الحليم الفيوم

551. أحمد جمال إبراهيم الفيوم

552. نجاح نجيب عبد العليم الفيوم

553. نوره أحمد محمد الفيوم

554. فاطمة عبد الفتاح عبد التواب الفيوم

555. إيمان حسن محمد الفيوم

556. محمود محمد علي الفيوم

557. حسن أحمد سيد الفيوم

558. محمد جمال عيسي الفيوم

559. محمود أحمد عبد الغني الفيوم

560. محمود قطب أحمد الفيوم

561. أحمد عبد الغفار عبد الرازق الفيوم

562. خيري عطية علي الفيوم

563. محمد سمير عبد الرحمن الفيوم

564. محمد خميس علي الفيوم

565. تقوي رمضان محمد الفيوم

566. حمادة حمدي روبي الفيوم

567. عبد الله أحمد عيد الفيوم

568. محمود محي الدين محمد الفيوم

569. سمر محسن علي محمد الفيوم

570. ناصر محمد عبد الفتاح الفيوم

571. عصام عبد السلام محمد الفيوم

572. محمد عزمي مجاور الفيوم

573. مصطفي علي فوزي الفيوم

574. عماد فتحي محمود الفيوم

575. علا عشري سعد الفيوم

576. محمد محمود محمد الفيوم

577. شربات حسين عبد الرحمن الفيوم

578. عبير محمد عبد التواب الفيوم

579. صفاء حسين عبد الرحيم الفيوم

580. سوسن درويش سعيد الفيوم

581. جيلا ن يونس بكري الفيوم

582. محمد هاشم محمود الفيوم

583. مجده زغلول عبد العليم الفيوم

584. اسماء محمد عدلي الفيوم

585. الشيماء مصطفي أحمد الفيوم

586. محمد شعبان إبراهيم الفيوم

587. رحاب محمد عبد العاطى بور سعيد

588. عبد المجيد أحمد عبد المقصود أحمد بور سعيد

589. على مختار السيد الصياد بور سعيد

590. سارة عبد الحميد محمد ح بور سعيد

591. اسماء محمد مصطفى بور سعيد

592. عزه خالد محمد الشاعر بور سعيد

593. هند ممدوح انور سالم بور سعيد

594. ساره لبيب محمد الرفاعى بور سعيد

595. أحمد محمد محمود حسن بور سعيد

596. نسمه السادات السيد معاطى بور سعيد

597. عبير لبيب محمد الرفاعى بور سعيد

598. السيده عبد الرحمن محمد بور سعيد

599. بسمه عبد النعيم محمد بور سعيد

600. سماح عبيد مسعد البربير بور سعيد

601. اسلام السيد العربى حسن بور سعيد

602. رضا إبراهيم الدسوقى بور سعيد

603. ولاء سامى السيد محمود بور سعيد

604. محمد سعيد سالم معاطى بور سعيد

605. نور الهدى السادات السيد بور سعيد

606. كمال مصطفى عوض محمد بور سعيد

607. عنيات عزت عرنسة دمياط

608. نيرمين حسن حسن الصردي دمياط

609. سماح السيد العربي جاد محمد دمياط

610. شريهان إبراهيم إبراهيم الجمل دمياط

611. هالة علي الشرباصي الجزار دمياط

612. أحمد عابد إبراهيم علي السيد دمياط

613. أحمد محمد مسعد عز الدين دمياط

614. هالة محمد مصطفى محمد أحمد دمياط

615. السيدة سمير السيد رجب دمياط

616. نشوى محمود حجازي دمياط

617. سهير سامي الشربيني عبد الخالق دمياط

618. حمدي جمال حسن الجزار دمياط

619. سعاد بدير عطا عطا دمياط

620. خالد محمد محمد ابو العنين دمياط

621. مروة عادل محمد عبدالغفار دمياط

622. حسن ماهر حسن الشامي دمياط

623. محمد حامد محمد عوض عبد الله دمياط

624. شروق عبد الحمبد عبدالحميد التمامي دمياط

625. يحيى مسعد محمد ابو جاد دمياط

626. رانيا عزت محمد السيد دمياط

627. أحمد محب زكي الصديق دمياط

628. طارق أحمد إبراهيم بحيري دمياط

629. اية محمد علي عبدالكريم دمياط

630. ماجد أحمد إبراهيم بحيري دمياط

631. هبة عوض الله محمود العراقي دمياط

632. عادل فهمي اسماعيل عمار دمياط

633. سوزان صديق أحمد سعد دمياط

634. أحمد حمدى محمد الشوادفى فاقوس

635. رنا رشاد أحمد مكى فاقوس

636. نورا رفاعى فايد عبدالفتاح فاقوس

637. صلاح رفعت السيد أحمد فاقوس

638. أنيسه ذكى محمد عبدالرازق فاقوس

639. رنا إبراهيم حسن إبراهيم فاقوس

640. محمد على الديدامونى على فاقوس

641. ريهام رشاد أحمد مكى فاقوس

642. محمود محمد السيد أمين فاقوس

643. اميرة جمال الشبراوى يوسف فاقوس

644. نبيلة المعتصم بالله محمد منصور فاقوس

645. محمد محمد أحمد على فاقوس

646. إسماعيل محمد إبراهيم فاقوس

647. سليم محمد عبداللطيف سليمان فاقوس

648. هنية عبدالستار محمد سالم فاقوس

649. سمير المعتصم بالله محمد منصور فاقوس

650. هاله عبدالله حسانين إبراهيم فاقوس

651. منار إسماعيل السيد إسماعيل فاقوس

652. رانية عبدالراضى عبدالمجيد عبدالحافظ فاقوس

653. اسراء عبدالرؤف محمد عبدالجواد فاقوس

654. محمد صالح أحمد محمد فاقوس

655. لمياء محمد ممدوح فاقوس

656. تغريد محمد سالم بكر فاقوس

657. دعاء حسن السيد على فاقوس

658. هبه إسماعيل الأنور حسن فاقوس

659. السيد على السيد هلال فاقوس

660. عمر السيد عمر إبراهيم فاقوس

661. عبدالحميد محمد على عيد فاقوس

662. السيد محمد السيد محمد فاقوس

663. عصام عاكف عبدالمجيد عبدالعاطى فاقوس

664. محمد خالد السيد إبراهيم السيسي الغربية

665. جمال محمد محمد عويس الغربية

666. جابر سالم جابر الشرقاوي الغربية

667. خلود مصطفى عبد القادر محمود الغربية

668. منير محمود حسن المكي الغربية

669. أمينة عبد العاطي عبد الحميد مصطفى الغربية

670. يسرا نايف علي صالح جنيد الغربية

671. سامي عبد العزيز محمد خطاب الغربية

672. سحر موسى سعد الشناوي الغربية

673. زينب مصطفى عبد الغني أبو رحمه الغربية

674. عبد المجيد صالح عبد المجيد صالح الغربية

675. جمال عبد المنعم محمد عايد الغربية

676. ناديه عبد الحميد حجازي العدوي الغربية

677. سماح محمود علي أبو زهرة الغربية

678. أحمد ماهر فؤاد الخضراوي الغربية

679. وليد إبراهيم جمعه الغربية

680. أحمد سلامه محمود عطية الغربية

681. ريهام عبد الرحمن محمد الجنيني الغربية

682. شريف محمود عبد المنعم سليم الغربية

683. خالد حسن محمد الفراش الغربية

684. مبروكة جمال الدين محمد عطا الغربية

685. كرم محمد محمد الشافعي الغربية

686. محمود عبد المنعم محمد النويهي الغربية

687. نوره أحمد قطب محمد ربيع الغربية

688. عمرو عبد المقصود محمد نانه الغربية

689. شيماء أحمد محمد أحمد الاستقامة

690. هبة الله محمد مجدى محمد الاستقامة

691. راوية عبدالفضيل أحمد الاستقامة

692. محمد عبدالحسيب خليفة الاستقامة

693. وحيد جابر عيد مرسى الاستقامة

694. عمرو أحمد مرسى محمد الاستقامة

695. أسامة محمد عبدالعزيز الاستقامة

696. على محمد محمد عويس الاستقامة

697. أحمد على عزيز الاستقامة

698. الشوربجى محمد الشوربجى الاستقامة

699. سامية عوض محمد إبراهيم الاستقامة

700. محمد محمد رجب أحمد الاستقامة

701. اشرف إبراهيم شحاته الاستقامة

702. منصور إبراهيم الصاوى الاستقامة

703. حسين محمد عبدالسلام عبدالمولى الاستقامة

704. محمد فضل أحمد سيد رفاعى الاستقامة

705. علاء خلف الله فايز القاض الاستقامة

706. عمر محمد نور إبراهيم الاستقامة

707. محمود عبدالله متولى الاستقامة

708. أحمد فؤاد محمد أحمد السمان الاستقامة

709. أسماء عبدالعليم فودة الاستقامة

710. محمود جميل عبداللطيف الاستقامة

711. وفاء محمد عبدالفتاح محمد الاستقامة

712. حسام أحمد عبدالله الاستقامة

713. منى حسن محمد الاستقامة

714. محمود ايمن صلاح الدين محمد الاستقامة

715. حمادة محمد عبدالعزيز الاستقامة

716. أحمد خالد نور الدين أحمد الاستقامة

717. مصطفى حسين أحمد عبدالحميد الاستقامة

718. أحمد محمود عبدربه حسن الاستقامة

719. أحمد عبدالحميد أحمد حبيب الاستقامة

720. غادة زين الدين عبدالفتاح الاستقامة

721. نور الهدى صديق على الاستقامة

722. إيمان صلاح عبدالعظيم محمد الاستقامة

723. عبدالحليم فتحى حمزة الاستقامة

724. مرسى على إبراهيم مصطفى الاستقامة

725. آن السيد أحمد على الاستقامة

726. حنان على عبدالعزيز الاستقامة

727. نهى صلاح عبدالعظيم محمد الاستقامة

728. أحمد محمد أنور صادق الاستقامة

729. وليد صبحى عبداللطيف الاستقامة

730. مصطفى مشحوت عبدالحميد الاستقامة

731. محاسن حسين سيد الاستقامة

732. مصطفى محمد أحمد الاستقامة

733. فاطمة عبدالرحمن سعيد الاستقامة

734. حماد سعداوى جودة الاستقامة

735. الهام إبراهيم حسن حسين الاستقامة

736. أحمد صابر حسن محمد الاستقامة

737. نيفين أحمد عبدالله مدينتي

738. شاهيناز محمد محمد صقر مدينتي

739. تامر أبوالخير عمر محمود مدينتي

740. كامل السيد محمد إبراهيم مدينتي

741. شيماء محمد محمود صقر مدينتي

742. نيفين كامل حنفي مدينتي

743. نجوى أحمد عبد العزيز مدينتي

744. أماني عبدالصمد عبدربه القرش مدينتي

745. نورا أحمد محمد فرج مدينتي

746. مروة محمد فكرى عبدالفتاح مدينتي

747. تامر محمد السيد خليفه مدينتي

748. منى الحسيني محمد حسين مدينتي

749. هبه محمد عبد الحى الصلاحي مدينتي

750. شهيرة محمد محمد مرسى مدينتي

751. حنان محمد بيومي سيد مدينتي

752. رانيا محمود عبدالعال سلام مدينتي

753. انجى سعد أحمد نايل مدينتي

754. اسماء على عبدالسلام مدينتي

755. آية علي طاهر مدينتي

756. هناء حسين محمد الدهشان مدينتي

757. عبير انيس عبدالسلام ابو الفتح مدينتي

758. شيماء نبيل مليك محمد مدينتي

759. ريهام عبد البديع محمود مدينتي

760. يسرية يوسف عبدالحليم مدينتي

761. سلوى جلال حسن سيد مدينتي

762. يثرب صلاح الدين عبد الحميد مدينتي

763. أحمد عبدالواحد زكى امين مدينتي

764. شيماء عبد المنعم إسماعيل مدينتي

765. ساره محمد رزق الألفي مدينتي

766. منى عبد الحميد عثمان مدينتي

767. اية أحمد السيد على مدينتي

768. روضة حمادة حمادعبدالرحيم مدينتي

769. منى إبراهيم بكر مدينتي

770. رشا أحمد بنداري محمد مدينتي

771. غادة محمود ذكى مدينتي

772. مياده محمد السباعى على عزب مدينتي

773. نيفين السيد أحمد الجمل مدينتي

774. دنيا محمد عبدا لعاطى محمد مدينتي

775. نجوى على سلامه الطائفي مدينتي

776. ساره عزت توفيق السيد مدينتي

777. اكرام عبدالوهاب محمود مدينتي

778. انجي يوسف مدينتي

779. سماح السيد نبهان سيد مدينتي

780. رانيا سيف الدين حنفي محمود مدينتي

781. سوزان سميح عبد الهادي مدينتي

782. زينب أحمد محمد البرقي مدينتي

783. نجلاء محمد تهامي محمد مدينتي

784. رشا مجد الدين محمود مدينتي

785. سهير حسن سيد أحمد مدينتي

786. فارس عبدالرحيم سالمان مدينتي

787. غاده محمد راشد مدينتي

788. تيسير محمد كحمد قرطام مدينتي

789. رضا حسين عوض حسين مدينتي

790. مروة منير محمد مدينتي

791. رانيا عوض محمود محمد أبو طالب الإسماعيلية

792. رانيا مصطفي محمود سليمان حسن الإسماعيلية

793. هدى سيد محمد محمد زيدان الإسماعيلية

794. زينب سليمان سويلم سليمان الإسماعيلية

795. عزة إبراهيم عبد الله سليم الإسماعيلية

796. ريهام السيد صالح خليفة الإسماعيلية

797. خلود عبدالمنعم قرني عبدالنبى الإسماعيلية

798. عمرو محسن فاروق عيد الإسماعيلية

799. عبير عبدالله سالم حسن الإسماعيلية

800. تسنيم أحمد أحمد عبدالمنعم الإسماعيلية

801. أسماء أحمد إبراهيم السقا الإسماعيلية

802. منار يوسف محمد أحمد جازيه الإسماعيلية

803. مروه حسن إبراهيم عثمان الإسماعيلية

804. محمد رفعت غريب زهران الإسماعيلية

805. فاطمة عبد المعبود السيد حسين الإسماعيلية

806. سناء محمود محمد علي الإسماعيلية

807. محمود محمد حسن علي الإسماعيلية

808. ياسمين سعيد بدر عبد المعطي الإسماعيلية

809. رجاء أحمد بسيوني أحمد الإسماعيلية

810. أحمد صالح علي البقري الإسماعيلية

811. ندى محمود توفيق عبدالعزيز الإسماعيلية

812. إيمان عربي عبد الخالق سليم الإسماعيلية

813. السيد عطية السيد محمد الإسماعيلية

814. هبه خليل إبراهيم محمد نديم الإسماعيلية

815. نسمة فوزي محمد حجاب غانم الإسماعيلية

816. فاطمة شوري محمود عمر الإسماعيلية

817. محمد السيد حامد حامد مصري الإسماعيلية

818. أميرة محمد سعيد سلامه الإسماعيلية

819. دعاء جمال محمد سالم الإسماعيلية

820. أحمد صالح عبد الرحمن محمد الإسماعيلية

821. خالد محمد محمد السيد حسون الإسماعيلية

822. هالة عطية حسين منصور الإسماعيلية

823. محمد عبد الفتاح محمود كامل الإسماعيلية

824. حسن حسين حسن علي الإسماعيلية

825. عصام محمد علي عماره الإسماعيلية

826. مها منير رمضان حسين الإسماعيلية

827. شيماء عادل إبراهيم عبد الواحد الإسماعيلية

828. لمياء أحمد نصار السيد الإسماعيلية

829. رفعت السيد محمد أحمد جندي الإسماعيلية

830. الزهراء نجاح زكي سليم الإسماعيلية

831. صبحه إبراهيم محمد مرزوق الإسماعيلية

832. طارق عبد المعز محمد أنور الإسماعيلية

833. حسن ياسين حسني محمد السيد الإسماعيلية

834. ليلى جامع مقبل الإسماعيلية

835. سالي أحمد محمد عبد الدايم الإسماعيلية

836. وفاء محمود علي حسن الإسماعيلية

837. عادل أحمد أحمد محمد الشامي الإسماعيلية

838. خالد مدني محمد مدني الإسماعيلية

839. مصطفي أحمد صابر إبراهيم الإسماعيلية

840. صفاء يوسف إبراهيم سيد أحمد الإسماعيلية

841. خفة سعد مصطفى علي الإسماعيلية

842. محمد عبدالحميد عبد المنعم أحمد الديري الإسماعيلية

843. ايناس شكري محمد سليمان الإسماعيلية

844. سعيد محمد سعيد سلامه الإسماعيلية

845. مدحت أحمد محمود عبد الحميد الإسماعيلية

846. رضوان يونس عبدالحكيم علي الإسماعيلية

847. محمد ياسين حسني محمد السيد الإسماعيلية

848. نجلاء إبراهيم رمضان العجمي

849. مرفت محمد تمام العجمي

850. ثناء بدوى عبد المقصود العجمي

851. حسنى على محمد الشريري العجمي

852. أميمة زكى عباس العجمي

853. حسن عبد الغنى سيد العجمي

854. شوست عبد العزيز محمد العجمي

855. مصطفى صبحى عبد الرازق العجمي

856. إيمان الشحات بدر العجمي

857. عتاب محمود إبراهيم العجمي

858. أسماء السيد مرسى العجمي

859. كريم أسماعيل السيد العجمي

860. رشاد محمود عبد الرحمن العجمي

861. محمد بدر الدين سيد العجمي

862. مايسة أحمد السيد العجمي

863. حسام الدين محمود محمد العجمي

864. وليد محمد محمد ابو الخير العجمي

865. مصطفى صلاح خلف العجمي

866. عبد الله محمد على العجمي

867. مها محمود محمد العجمي

868. اسماء محمد عبد العظيم العجمي

869. يوسف عبد الرحمن محمد العجمي

870. شعبان محمود سعيد العجمي

871. عبد اله مرضى عبد الرازق العجمي

872. دليا السيد جادو العجمي

873. سندس مسعد فاروق العجمي

874. سحر شحاته محمد العجمي

875. هدى شحاته محمد العجمي

876. محمد رمزي عبد الغفار العجمي

877. علاء الدين غريب محمد العجمي

878. مصطفى محمود حسن العجمي

879. دعاء إبراهيم عبد القوى العجمي

880. حسين أحمد مصطفى العجمي

881. حسين عبد اللطيف مرضى العجمي

882. إيمان فتحي محمد قطارة العجمي

883. عمرو حسن عثمان العجمي

884. هالة سعد علام كفر الشيخ

885. فاطمة عبد الحميد عبد السلام دبور كفر الشيخ

886. هالة عادل على بدر كفر الشيخ

887. فاطمة خالد فتحي الحسانين كفر الشيخ

888. محسن محمد مخلوف سعد كفر الشيخ

889. إبراهيم أحمد إبراهيم ابو عمر كفر الشيخ

890. السعيد محمد عبد العظيم ابو عمة كفر الشيخ

891. اسراء يسرى عامر يونس كفر الشيخ

892. اميرة محمد حسن على جاويش كفر الشيخ

893. على محمد على إبراهيم ابو زيد كفر الشيخ

894. إبراهيم غازي إبراهيم غازي كفر الشيخ

895. عمر محمد غازي غازي كفر الشيخ

896. محمود عبد الفتاح أحمد الوكيل كفر الشيخ

897. مصطفى حمدي عبيد عيد كفر الشيخ

898. اسامة ناجى إبراهيم المرسى كفر الشيخ

899. ايناس محمد عبد الفتاح الوكيل كفر الشيخ

900. حمادة محمد أحمد إبراهيم كفر الشيخ

901. سمية محمد مصطفي السويس

902. هدير حسن إبراهيم السويس

903. مريم محمد مصطفي السويس

904. إيمان عبدالله محمد السويس

905. هند محمد صابر السويس

906. جيهان سيد عبدالقادر السويس

907. ابتسام عبدالرحيم محمد السويس

908. هناء أحمد يوسف السويس

909. سهير عبدالحفيظ أحمد السويس

910. مصطفي محمد عبدالوهاب السويس

911. تامر سيد عبدالعال السويس

912. أسماء إبراهيم عبده السويس

913. علاء علي أحمد السويس

914. عبير صلاح السيد السويس

915. إبراهيم سيد محمود السويس

916. هاجر شاذلي محمد السويس

917. شروق صابر سيد السويس

918. منار السيد مصطفي السويس

919. أيمن مهران راشد السويس

920. متولي علي إبراهيم السويس

921. محمود علي محمود موافي السويس

922. ندى جمال غنيم السويس

923. نعمة عبدالعزيز محمود السويس

924. أسماء أحمد عبدالوهاب محمود أسوان

925. علا عادل عبدالله محمد أسوان

926. أحمد سعدى أحمد حمدان أسوان

927. خالد رجب على قناوى أسوان

928. منال أحمد حسن أحمد أسوان

929. زينب حامد فهمى حامد أسوان

930. سحر مصلح شاذلى أحمد أسوان

931. نشوى عبده محمود حسن أسوان

932. إيمان متولى فرغلي عبدالموجود أسوان

933. وليد فرحات صالح عبدالحليم أسوان

934. ايمن شحات سالم محمد أسوان

935. دعاء أحمد عبدالوهاب محمود أسوان

936. فايزه أحمد محمد سليمان أسوان

937. اسامه محمود حسن مدنى أسوان

938. طه شرقاوى ابوالمجد أحمد أسوان

939. حسين محمود رجب عبدالنور أسوان

940. عبدالرحمن مصطفى كامل محمد أسوان

941. عفاف حسيب عبدالجليل عبدالله أسوان

942. علاء حسيب عبدالجليل عبدالله أسوان

943. محمد خليل محمود محمد الداخلة

944. محمود محمد سيد شاذلى الداخلة

945. محمد عوف محمد عبدا لرحمن الداخلة

946. محمد عادل طاهر عثمان الداخلة

947. علياء عبد المؤمن عمر محمد بخيت الداخلة

948. شيماء جمال أحمد سيد عبدالله الداخلة

949. إسماعيل سيد موسى عبدا لجواد الداخلة

950. ناصر أحمد سفينة سيد الداخلة

951. ناصر محمد أحمد خليفة الداخلة

952. حسن سيد موسى عبدا لجواد الداخلة

953. جمال أحمد سيد عبدا لله الداخلة

954. إيمان رشيد سعيد محمدين الداخلة

955. عبد الرحمن عبدا لمنعم حامد متولي الداخلة

956. سهير محمد محمدين سيد الداخلة

957. محمود محمد متولي فرج الداخلة

958. هاني متولي أنور متولي الداخلة

959. أحمد محمد نجيب أحمد سرحان الداخلة

960. أحمد منصور سعيد منصور الداخلة

961. جمال عبدا لله سيد سليمان الداخلة

962. عبدالكريم أحمد يوسف أحمد الداخلة

963. أحمد حسن أحمد محمد الداخلة

964. محمد عبد الدايم محمد الفيشاوي مسجد النور

965. سندس سيد على جودة مسجد النور

966. اسماء جمال محمد عيد مسجد النور

967. هديل على رمضان مصطفى العجيلي مسجد النور

968. عزة جمال عبد الرحمن على مسجد النور

969. مروه رمضان مهدي مسجد النور

970. محمد كمال عبد الحميد إبراهيم مسجد النور

971. سيدة محمود محمد حسانين مسجد النور

972. هدى عبد السلام محمد عبد السلام مسجد النور

973. محمد سيد عبد الفتاح أحمد مسجد النور

974. رانيا حسن محمد رسلان مسجد النور

975. عبير عبد السميع محمد أبو الذهب مسجد النور

976. إسلام رمضان محمد إبراهيم مسجد النور

977. إسلام عادل يوسف عبد العظيم مسجد النور

978. سارة مجدي محمد مصطفى مسجد النور

979. أماني حسين محمد على الدهشان مسجد النور

980. تيسير حسنى عبد المطلب مسجد النور

981. محمد رجب أحمد محمد مسجد النور

982. محمد خالد على عثمان مسجد النور

983. محمد عبده محمد خليل مسجد النور

984. منال عادل عبد اللطيف عبد الحليم مسجد النور

985. حنان محمد يوسف حسن مسجد النور

986. هند محمد عبد الحميد محمد مسجد النور

987. مصطفي محمد السيد إبراهيم مسجد النور

988. هبة محمد فتحي عبد السلام مسجد النور

989. عبد المنعم لطفي محمد كمال مسجد النور

990. علا محمد عبد الواحد سيد مسجد النور

991. عمرو فاروق إبراهيم محمد مسجد النور

992. محمد رشدي حماد محمد مسجد النور

993. مروة إبراهيم رشدان حسن مسجد النور

994. هالة السيد أحمد عبده مسجد النور

995. محمد علي محمد علي مسجد النور

996. تامر محمد عبدالصمد إبراهيم مسجد النور

997. خالد محمد البوهي على مسجد النور

998. مروة أحمد عبدالجواد فرج مسجد النور

999. أمل حسين عثمان محمد مسجد النور

1000. دعاء كمال محمدي عكاشة مسجد النور

1001. شيماء حامد على محمد مسجد النور

1002. يسرية محمد صلاح عبد الرحيم مسجد النور

1003. أحمد عبد اللطيف أحمد درويش مسجد النور

1004. رانيا إبراهيم عبد الرحمن محمد مسجد النور

1005. صباح عبد الواحد عبدالرحمن الاشموني مسجد النور

1006. أحمد عبد الغفار محمد على مسجد النور

1007. دعاء عاصم محمود عاكف مسجد النور

1008. عبير سعد قرني مسعود مسجد النور

1009. منى ربيع على محمد مسجد النور

1010. نسرين فريد وجدى أحمد مسجد النور

1011. محمد جلال محمد مرسي مسجد النور

1012. أحمد محمد عبد الله البسيوني مسجد النور

1013. ريم رفعت أحمد داود مسجد النور

1014. حسن إبراهيم حسن إبراهيم مسجد النور

1015. صالح أحمد محمد إسماعيل مسجد النور

1016. فاطمة سمير عبدالعليم محمد مسجد النور

1017. صابر محمد محمد أحمد مسجد النور

1018. محمد إبراهيم علي خالد مسجد النور

1019. نادية حسن عارف مسجد النور

1020. نفيسة محمد سليمان عبد الرحمن مسجد النور

1021. أحمد فتحي محمد سليمان مسجد النور

1022. عبد العليم محمد محمود عبد الحميد مسجد النور

1023. محمد عزت أحمد شحاته مسجد النور

1024. محمد عبد القادر عبد الغفار أحمد مسجد النور

1025. اسماء حسن سلامة سالم مسجد النور

1026. غادة حسن محمد قاسم مسجد النور

1027. صفاء عبدالحكيم عدلي مسجد النور

1028. صابر فرج الله أحمد سراج الدين مسجد النور

1029. هبة عبد العزيز صالحين مسجد النور

1030. مروة محمد عبد الحميد هندي مسجد النور

1031. أحمد سليمان محمد إبراهيم مسجد النور

1032. سيدة أحمد مسعد سلطان مسجد النور

1033. أحمد عبد البصير سيد أحمد مسجد النور

1034. هالة محمد عبد الحكيم مسجد النور

1035. نعمة السيد أحمد محمد مسجد النور

1036. إيمان إبراهيم فتح الله بين السرايات

1037. محمود صلاح محمد بين السرايات

1038. عبير صفوت الليثي بين السرايات

1039. رانيا ايهاب يونس بين السرايات

1040. مجدى حسين حسن بين السرايات

1041. محمد أحمد عبد الحافظ بين السرايات

1042. محمد أحمد بهاء الدين بين السرايات

1043. سهام عبد الفتاح عبد الرازق بين السرايات

1044. عادل طه محمود بين السرايات

1045. أمينة حامد محمد بين السرايات

1046. ندا شحاتة أبو زيد بين السرايات

1047. السيد محمد اسماعيل بين السرايات

1048. عزة فؤاد مصطفى بين السرايات

1049. وائل أحمد عبد الحفيظ بين السرايات

1050. صبري حسين عثمان بين السرايات

1051. ريهام محمد ناجى بين السرايات

1052. هشام أحمد مصطفى بين السرايات

1053. ولاء ماهر على بين السرايات

1054. محمد شوقي محمد بين السرايات

1055. دينا حسن نجم الدين بين السرايات

1056. كارم محمود مصطفى بين السرايات

1057. ياسمين اسماعيل أحمد بين السرايات

1058. صفاء أحمد على بين السرايات

1059. محمود منصور زكى بين السرايات

1060. طه منشاوي طه بين السرايات

1061. عمرو فيصل على بين السرايات

1062. ماجد عبد الرؤوف عبد المجيد بين السرايات

1063. عبد الرحمن محمد جابر بين السرايات

1064. منال محمد عبد الفضيل بين السرايات

1065. عبد القادر سيد أحمد بين السرايات

1066. ملك حافظ حافظ بين السرايات

1067. على حسين قاسم بين السرايات

1068. رمضان جمعة رمضان بين السرايات

1069. صالح عبد اللة صالح بين السرايات

1070. الاء محى الدين عبدالحميد بين السرايات

1071. رانيا عاطف صلاح بين السرايات

1072. أحمد محمد حسيني بين السرايات

1073. اسامة حسن محمد بين السرايات

1074. حاتم أحمد محمود بين السرايات

1075. هشام عبد الرسول عبدالرحمن الأقصر

1076. أبو القاسم بكرى محمود حسن الأقصر

1077. محمود عباس امين عبدالجليل الأقصر

1078. خالد عبد الراضي أحمد حسن الأقصر

1079. أحمد على أحمد محمد الأقصر

1080. عبد الحكم فضل الله محمود خليل الأقصر

1081. اسامة سيد محمد حسن الأقصر

1082. محمد عبدالمجيد حباشى الضوى الأقصر

1083. مصطفى محمد عبدالقدوس أحمد الأقصر

1084. أحمد عبدالمحسن عبد العاطي أحمد الأقصر

1085. محمد عبدالجواد مصطفى الأقصر

1086. إيمان بدوى سعد الروبي الأقصر

1087. أمجد كمال أبو الحسن زكير الأقصر

1088. إبراهيم السيد محمد درويش بئر العبد

1089. أحمد يحيى عبدالقادر محمد بئر العبد

1090. محمد محفوظ عمر اعمر بئر العبد

1091. مها محمد حسين نوفل بئر العبد

1092. ماجي محمد محمد الشرقاوي بئر العبد

1093. فاطمة جمال نافل علي بئر العبد

1094. زينب محمد عبدالعال محمد بئر العبد

1095. مؤنس محمد محمد الشرقاوي بئر العبد

1096. صفاء ناصر حسين كامل بئر العبد

1097. مختار علي بسيوني هلال بئر العبد

1098. ايه سليمان ابراهيم عبدالمالك بئر العبد

1099. حماد علي حماد سليمان بئر العبد

1100. محمد السيد كامل حشيش بئر العبد

1101. جمال مصطفى إبراهيم أحمد بئر العبد

1102. دعاء أنس عبد الفتاح محمد العاشر من رمضان

1103. هدى أحمد محمد احمد العاشر من رمضان

1104. إيمان محمد عبدالوهاب محمد العاشر من رمضان

1105. أحمد إبراهيم عطية مجاهد العاشر من رمضان

1106. محمود السيد محمود علي العاشر من رمضان

1107. سلوى محمود محمد العاشر من رمضان

1108. نجلاء سيد اسماعيل درويش العاشر من رمضان

1109. أمل علي ابو العزم مجاهد فودة العاشر من رمضان

1110. بوسي السيد محمد سالم غنيم العاشر من رمضان

1111. رانيا علي عبدالفتاح محمد العاشر من رمضان

1112. مرفت علي عبده علي العاشر من رمضان

1113. أميمة اسماعيل محمد اسماعيل العاشر من رمضان

1114. مروة عبد اللطيف أحمد عبدالعزيز العاشر من رمضان

1115. عبدالله محمد لبيب عقيل العاشر من رمضان

1116. محمود عبداللطيف محمد أحمد الجمال العاشر من رمضان

1117. أمل خليفة محمد حسين العاشر من رمضان

1118. محمد محمد أحمد اسماعيل العاشر من رمضان

1119. مصطفي محمد ابراهيم أحمد موسي العاشر من رمضان

1120. فايز عيد السيد الموجي الدقهلية

1121. امنية عبدالرحمن السيد محمد الدقهلية

1122. لطفي صلاح الدين محمد لطفي الدقهلية

1123. نسرين أمين منصور عميش الدقهلية

1124. ندى عاطف عبدالهادي الدقهلية

1125. اميرة مصطفي محمد علي بهلول الدقهلية

1126. إيمان أحمد فهمى عبد الهادي الدقهلية

1127. السيد السيد محمد الجنيدي الدقهلية

1128. محمد طلال عبد العاطي سليم الدقهلية

1129. إيمان محمد عبدالحميد حجازي الدقهلية

1130. صافي الطنطاوي عطاالله الموجي الدقهلية

1131. أمنية أحمد علي يونس الدقهلية

1132. رغده حامد حامد ابراهيم الدقهلية

1133. نادية امين منصور عميش الدقهلية

1134. حسن عبدالمنعم محمد سالم الدقهلية

1135. محمد أبو المعاطي عبدالغني أبو المعاطي الدقهلية

1136. حنان صلاح عبدالرؤوف زهران الدقهلية

1137. عطية راغب فاز لله عبده الدقهلية

1138. اميرة صفوت عبدالفتاح عبدالهادي الدقهلية

1139. ابراهيم أحمد إبراهيم القرماني الدقهلية

1140. نرمين الحسيني علي محمود الدقهلية

1141. مدحت رفعت عبدالعزيز علي شلبي الدقهلية

1142. انتصار محمد مهران محمد الدقهلية

1143. محمد ماهر السعيد التهامي الدقهلية

1144. أحمد رمضان السيد حجازي الدقهلية

1145. حنان نور الدين محمد الشهاوي الدقهلية

1146. محمد حامد إبراهيم نصار الدقهلية

1147. عرفة السيد عزوز عبدالحفيظ الدقهلية

1148. الشحات عبدالله عبدالهادي الدقهلية

1149. زغاليل مصطفى رياض عبدالحميد الدقهلية

1150. هاني أحمد الشبراوي مسعد الدقهلية

1151. ابراهيم عوض إبراهيم عوض الدقهلية

1152. محمد الشربيني عبدالرحمن عطا الدقهلية

1153. رحاب علي محمد الشحات الدقهلية

1154. محمد دادموني عبدالوهاب الدقهلية

1155. اشرف عبدالحميد محمد محمد الدقهلية

1156. أحمد حسن السيد علي الدقهلية

1157. أحمد خطاب محمود محمد الدقهلية

1158. محمد بسطويسي عبدالحميد الدقهلية

1159. إيمان محمد عوض الدقهلية

1160. دعاء راضي محمد محمد الدقهلية

1161. فتحي عبد الباقي البيومي ابراهيم الدقهلية

1162. شوقي علي محمد عطا البري الدقهلية

1163. أحمد ممدوح محمود عبدالحميد الدقهلية

1164. محمد فوزي محمد عبدالقادر الدقهلية

1165. فاطمة عيد مسعد الشر بيني البحر الأحمر

1166. عاطف فوزي شرويد محمد البحر الأحمر

1167. شيماء محمد عبد العزيز عويس البحر الأحمر

1168. محمود محمد عثمان على البحر الأحمر

1169. مجدي السيد أحمد سيد البحر الأحمر

1170. ياسر صالح موسي البحر الأحمر

1171. سعد مرزوقي دكروني البحر الأحمر

1172. ياسر محمد خليل السيد البحر الأحمر

1173. رفعت شيخون عبادي البحر الأحمر

1174. منتصر أحمد هاشم البحر الأحمر

1175. عبد السلام عثمان احمد البحر الأحمر

1176. مصطفى محمد عطية البحر الأحمر

1177. محمود أحمد جاد المولي البحر الأحمر

1178. ثناء أحمد إبراهيم هاشم البحر الأحمر

1179. عبد الرحمن عبد القادر على البحر الأحمر

1180. أحمد حسن على محمد البحر الأحمر

1181. شيماء محمد عبد السميع البحر الأحمر

1182. هاجر ماهر أحمد البحر الأحمر

1183. إسماعيل السيد عبد الرحيم البحر الأحمر

1184. محمود صالح أحمد البحر الأحمر

1185. إبراهيم زين مرعي طنطاوي

البحر الأحمر

1186. محمد حسن على محمود البحر الأحمر

1187. حراجى سالم أبو السعود البحر الأحمر

1188. أرسنوي منصور أبو بكر البحر الأحمر

1189. محمد محمود عبد العزيز البحر الأحمر

1190. محمود حسين أحمد بكناش البحر الأحمر

1191. صابر زينهم ابراهيم احمد القليوبية

1192. هشام يحي على عبدالقادر القليوبية

1193. عمرو حمدي ابراهيم حسن القليوبية

1194. محمد نجيب متولى امام القليوبية

1195. مجدى محمد عبدالرحمن القليوبية

1196. عادل السيد على عبدالرحيم القليوبية

1197. مصطفى محمد مصطفى درويش القليوبية

1198. هاله كامل حسن محمد القليوبية

1199. سلامه محمد سلامه راضي القليوبية

1200. مروه ابو مسلم يوسف جمعه القليوبية

1201. حسن محمد سلامه راضي القليوبية

1202. مروه محمود محمد طه القليوبية

1203. أحمد سمير ابراهيم حسنين القليوبية

1204. أماني عنتر زريق ابو بكر القليوبية

1205. محمد صبح انيس مدنى القليوبية

1206. خليل محمود خليل عبد الجواد القليوبية

1207. إبراهيم محمود عبدالعظيم القليوبية

1208. مصطفى عبدالتواب شاكر القليوبية

1209. عبدالله محمد رمضان الخولي القليوبية

1210. شهاب الدين خليل السيد القليوبية

1211. وفاء حسن محمد ابو الفضل القليوبية

1212. عبداللطيف بيومي عبداللطيف القليوبية

1213. سامى عبدالمنعم حسن عبداللطيف القليوبية

1214. محمد رافت أحمد محمد القليوبية

1215. شيرين ماهر عبدالمطلب سويد القليوبية

🔹ثانيًا: من لهم حق دخول الدور الثاني في مادة أو مادتين فقط، وهم:

م الاسم المركز الثقافي النتيجة

1. فادية بكري على عبد العاطي النور القرآن الكريم

2. هشام أبو المجد عبد الرؤف أحمد النور القرآن الكريم

3. داليا محمد كمال الدين النور الحديث وعلومه

4. ثناء محمد وحيد مرسي النور الحديث وعلومه

5. حماده إسماعيل إمام رجب النور الحديث وعلومه

6. محمود عبد الرازق عبد الحفيظ المنوفية قضايا التجديد

7. أحمد عشري أحمد ضبش المنوفية قضايا التجديد

8. عفيفي السيد عفيفي سلام المنوفية قضايا التجديد

9. ابراهيم محمود أحمد النجار المنوفية القرآن الكريم

10. أحمد نعمان حماد سليمان فوده المنوفية العقيدة

11. خالد عبد الرؤف صلاح رزق المنوفية العقيدة

12. أحمد محمد ابراهيم عبد العال المنوفية السيرة النبوية

13. أحمد محمد محمد عوض المنوفية السيرة النبوية

14. أشرف طه حسين عصيد المنوفية السيرة النبوية

15. جابر محمد جابر عون المنوفية السيرة النبوية

16. رشا فتحي العادلي غريب المنوفية السيرة النبوية

17. سامح أحمد محمود خضر المنوفية السيرة النبوية

18. سهام عبد الفتاح محمد متولى الشهاوى المنوفية السيرة النبوية

19. عادل نبوي ابراهيم سعد المنوفية السيرة النبوية

20. عبد الحميد حامد عبد الحميد المنوفية السيرة النبوية

21. طارق صلاح السيد ابو زهره المنوفية السيرة النبوية

22. مصطفى محمد محمود سليم المنوفية السيرة النبوية

23. ابراهيم طه محمد عبد السلام المنوفية الحديث وعلومه

24. أحمد سامى أحمد جاد المنوفية الحديث وعلومه

25. محمد سمير خليل محمد المنوفية الحديث وعلومه

26. علي محمود محمد أحمد مطروح الحديث وعلومه

27. مصطفى حنفي عبد الحليم حنفي كفر الشيخ السيرة النبوية

28. اسلام محمد عبد العليم عبد اللطيف كفر الشيخ السيرة النبوية

29. رزق حمدي عبيد الفقى كفر الشيخ السيرة النبوية

30. عبد الرحمن حمدي عبيد الفقى كفر الشيخ السيرة النبوية

31. يوسف عبد السميع محمد قنا قضايا تجديد

32. عبدالله صبح انيس مدنى القليوبية قضايا التجديد

33. منى ابراهيم السيد الفرماوى القليوبية قضايا التجديد

34. أسماء محمود محمد صالح القليوبية قضايا التجديد

35. أحمد سمير ابراهيم الدسوقي القليوبية الفقه

36. أمال عبدالله محمد هجرس القليوبية الحديث وعلومه

37. إيمان محمد عبدالعال إبراهيم فاقوس السيرة النبوية

38. رانا عماد توفيق عبدالمجيد فاقوس الحديث وعلومه

39. رندا محمد عبد الجواد علام الغربية الفقه

40. عابد عبد العاطي عامر حسين الغربية الفقه

41. عبد المطلب شعبان عبد المطلب جبر الغربية الفقه

42. محمد محمد محمد الطوخي الغربية الفقه

43. أحمد خالد أحمد عبد الله المسلماني الغربية العقيدة

44. أمينة محمد عبد الرحمن عوف الغربية العقيدة

45. شعبان جابر ابو اليزيد العجمي القرآن الكريم

46. حسن أحمد خليل العجمي الفقه

47. مروة محمد عابدين العجمي الفقه

48. هيثم أحمد السعيد أبو نصره العريش الفقه

49. هدى سعيد أحمد السويس الفقه

50. رضوى محمد فؤاد السويس العقيدة

51. مي محمود محمد السويس العقيدة

52. إيمان فهمي عبدالسميع السويس العقيدة

53. رندا محمد دسوقي عيسى سوهاج القرآن الكريم

54. حاتم اسماعيل السيد عبد الهادي سوهاج القرآن الكريم

55. السيد فتحي السيد أحمد صقر الزقازيق القرآن الكريم

56. محمد زكريا علي عيسى الزقازيق

قضايا تجديد

57. مصطفى محمد الهادي محمد مصطفى الزقازيق

السيرة النبوية

58. محمد عبدالغني سليمان الزناتي الزقازيق العقيدة

59. هاني محمد علي محمود الزقازيق السيرة النبوية

60. مصطفى السيد فرج إسماعيل الزقازيق السيرة النبوية

61. عزة علي شعبان عوض الدقهلية القرآن الكريم

62. كمال الشحات كمال البسيوني الدقهلية القرآن الكريم

63. ماجدة عبدالحي عبداللطيف الدقهلية القرآن الكريم

64. مصطفي شفيق المتولي النقيب الدقهلية القرآن الكريم

65. اسلام محمد سعد محمد يوسف الدقهلية السيرة النبوية

66. محمود محمد رزق احمد الدقهلية السيرة النبوية

67. السيد مصطفي علي الفساخ الدقهلية التفسير وعلوم القرآن

68. بثينة رجب مصطفى سلام جنوب سيناء السيرة النبوية

69. أحمد مرزوق محمد ربيع بني سويف القرآن الكريم

70. هبة محمد عزت أحمد بني سويف القرآن الكريم

71. فهمي مسعد فهمي الفقي البحيرة القرآن كريم

72. أحمد محمد عوض الحوشي البحيرة العقيدة

73. علي حسين عوض علي البحيرة العقيدة

74. أحمد عبدا لهادى إبراهيم أحمد الأقصر القرآن الكريم

75. محمد السيد إبراهيم صالح الإسماعيلية القرآن الكريم

76. سارة أمجد فاروق محمود الإسماعيلية العقيدة

77. شيماء صالح بغدادي مصطفى الإسماعيلية السيرة النبوية

78. حذيفة مصطفي أمين محمد سليم الإسماعيلية السيرة النبوية

79. أحمد صابر أحمد عبدالحكيم الإسماعيلية السيرة النبوية

80. رضا محمد عباس الوكيل محرم بك العقيدة

81. زكريا محمود عبد العزيز علي محرم بك العقيدة

82. منى سيد جمال محمد علي محرم بك السيرة النبوية

83. أحمد عصام مبروك الاستقامة القرآن الكريم

84. عمر أبوالفتوح أبوالوفا الاستقامة العقيدة

85. أحمد محسن عبدالمنعم عبدالرازق الاستقامة العقيدة

86. جمال عبدالناصر محمد حجازي الإسماعيلية الحديث وعلومه

87. رجب سيد صادق السيد الاستقامة الحديث وعلومه

88. عمرو أحمد شوقي محمد النور القرآن الكريم - حديث

89. إبراهيم السيد إبراهيم الشناوي النور العقيدة - فقه

90. شيماء محمد عبد الغفار على النور العقيدة - فقه

91. جوهرة محمد السيد خلف النور السيرة - قضايا

92. سامية محمود أحمد محمد النور التفسير - الحديث وعلومه

93. نجوى مكرم عيسى عبدالمولي المنيا

التفسير -الحديث وعلومه

94. ايهاب فاروق أحمد شهاب المنوفية القرآن الكريم- السيرة

95. السيد السيد عبد المقصود شحاته المنوفية القرآن الكريم - الحديث وعلومه

96. نجوى عبد القادر السيد البسيونى المنوفية القرآن الكريم – السيرة

97. أحمد صابر شرف شرف المنوفية السيرة-

قضــايا التجــديــد

98. أحمد عارف عبد السلام خطاب مرسى المنوفية الحديث وعلومه- السيرة

99. أحمد محمد أحمد الشيخ المنوفية الحديث وعلومه- السيرة

100. محمد جمعه ابراهيم عبد الله مساعد المنوفية الحديث وعلومه- السيرة

101. ايمن أحمد حافظ عراقى المنوفية الحديث وعلومه – السيرة

102. شيماء محمد محمد منصور المنوفية الحديث وعلومه – السيرة

103. ياسمين ابراهيم ابراهيم حجاج المنوفية الحديث وعلومه – السيرة

104. محمد بنداري أحمد علام المنوفية التفسير وعلوم القرآن- السيرة

105. مصطفى أحمد مصطفى ابوسعده المنوفية التفسير وعلوم القرآن

106. حسن فرج صالح حسين مطروح الفقه - السيرة

107. عبد الفتاح عبد الواحد عطيه مطروح السيرة - قضايا التجديد

108. مروة ياسين محمد بسيوني مدينتي السيرة - قضايا التجديد

109. شهيرة عبدالقادر محمود مدينتي التفسير - الحديث وعلومه

110. عبيد حمدي عبيد الفقى كفر الشيخ الحديث وعلومه – السيرة

111. محمد حمدى عبيد الفقى كفر الشيخ الحديث وعلومه – السيرة

112. محمود أحمد عبد العزيز الفيوم التفسير - الحديث وعلومه

113. عمر حامد عبد الملك الفيوم التفسير – الحديث وعلومه

114. محمد منير يوسف السيد كشك الغربية الفقه - العقيدة

115. سعاد عبد المحسن رضوان رضوان الغربية الفقه - العقيدة

116. انجي صلاح عبد الوهاب الشافعي الغربية الفقه - العقيدة

117. دينا جمال صابر محمود الغربية الفقه - السيرة

118. اسلام محمد علي محمد الغربية الحديث وعلومه - الفقه

119. وفاء ابو العزم عبد المجيد الغربية الحديث وعلومه - الفقه

120. السيد مصطفي إبراهيم السويس القرآن - العقيدة

121. زينب محمد جاد الرب السويس السيرة - قضايا

122. حماده حسن أحمد عبد الغفار سوهاج العقيدة - فقه

123. على حسن أحمد عبد اللطيف سوهاج السيرة - قضايا تجديد

124. صفاء السيد محمد لاشين جنوب سيناء التفسير - الحديث وعلومه

125. محمد رزق عبد التواب سيد بني سويف التفسير - الحديث وعلومه

126. محمد عبد الله عبد الصمد بني سويف التفسير - الحديث علومه

127. مصطفى عبد العليم محمد أحمد البحيرة القرآن - العقيدة

128. عبد المالك عبد المولى عبد الله البحيرة القرآن الكريم - العقيدة

129. حسنين زكى حسنين على البحر الأحمر السيرة - قضايا التجديد

130. عبدالوهاب فوزي محمد حامد أسوان الحديث وعلومه - السيرة

131. شاكر عباس محمد السيد الإسماعيلية القرآن الكريم - الفقه

132. رحمة عادل محمد محمد الإسماعيلية القرآن الكريم - الفقه

133. محمد خلف سالم رشوان الإسماعيلية القرآن الكريم - السيرة

134. صلاح علي صديق ناصر الإسماعيلية الفقه - القرآن الكريم

135. سهام علي أحمد خليل الإسماعيلية السيرة - قضايا التجديد

136. هناء مختار علي محمد الإسماعيلية التفسير- الحديث وعلومه

137. عبدالحليم محمد عبدالحليم منصور الإسماعيلية التفسير - الحديث وعلومه

138. هند جمعه انور الفش محرم بك الحديث - قضايا التجديد

139. سمير السعيد أحمد الضوي محرم بك الحديث وعلومه - العقيدة

140. هبه أمين محمد إبراهيم عزام محرم بك التفسير - الحديث وعلومه



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ثالثًا: ما عدا من سبقت أسماؤهم من الغائبين أو المعتذرين أو لهم إعادة في أكثر من مادتين، عليهم مراجعة المركز الذي يدرسون به، وسيكون لهم حق الإعادة في العام القادم لمن أراد رابعًا: سنعلن لاحقًا مواعيد اختبار الدور الثاني وجدوله.