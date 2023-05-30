استمرار أعمال المرحلة الثانية من حملات الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

تشهد محافظة الدقهلية استمرار أعمال المرحلة الثانية من حملات الموجة 21 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية وأهمية الحفاظ على حق الدولة واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..

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ففي محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فقد استمرت أعمال حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي تستمر حتى 16 يونيو القادم،ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين..

وأوضح "مختار" أن ما تم إزالته اليوم 8 حالات تعد منهم عدد 7 تعديات بالبناء علي مساحة 302 متر مربع وقرار تعدي بالزراعة علي مساحة 6 ط تابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والنيل والصرف بمراكز طلخا وبني عبيد والمطرية ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والصرف والنيل ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه عدد 39.

منهم 34 مباني بمساحة 2343 مترا مربعا وعدد 5 زراعة بمساحة 20 سهما و10 قراريط و1 فدان بمراكز ومدن وقري المحافظة، وأشار "مختار" إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة مشيرا إلى أن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 21 يتم تنفيذها علي قدم وساق وذلك بالتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء..

وفي هذا الصدد كان" مختار" سبق وان كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.