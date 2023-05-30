تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع مديري القطاعات التنفيذية لمتابعة المشروعات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ضرورة إعطاء دفعة قوية للعمل بالمشروعات المتعثرة وسرعة نهو تنفيذها بتضافر جهود كافة الاجهزة التنفيذية مع الشركات المنفذة للانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وشدد على ضرورة العمل الجاد لتذليل كافة العقبات التي تعترض التنفيذ لبعض المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.

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وعقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا موسعا مع وكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات والقطاعات التنفيذية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بكافة القطاعات منها مشروعات قطاعات الصحة والري والشباب والرياضة والمياه والصرف الصحي والطرق والأوقاف والزراعة وعدد من الإدارات بديوان عام المحافظة..

وقد استعرض"مختار" كل مشروع من المشروعات علي حدة في القطاعات المختلفة واستمع إلى شرح مفصل عن كافة جوانب المشروع وبدايته والموقف التنفيذي له والمعوقات التي تعترض التنفيذ.

هذا وقد أكد " مختار" ضرورة اعطاء دفعة قوية للعمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وتضافر جهود كافة الاجهزة التنفيذية مع الشركات المنفذة للانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

كما وجه"مختار": لضرورة العمل الجاد لتذليل كافة العقبات التي تعترض التنفيذ لبعض المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية ورؤساء الوحدات للمراكز والمدن والأحياء التي تتم في نطاقها تلك المشروعات..