سفارة أذربيجان في القاهرة تحتفل باليوم الوطني (صور)
احتفلت اليوم الثلاثاء سفارة أذربيجان في القاهرة بذكرى يوم الجمهوية.
وعبر السفير الأذربيجاني بالقاهرة الدكتور ألخان بولوخوف، عن امتنانه الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن زيارته لأذربيجان فى يناير الماضى فتحت الأبواب لمزيد من التعاون فى مختلف المجالات الصناعية والتجارية والثقافية، وفى مجال الموارد المائية.
تاريخ مشترك طويل وعميق من الصداقة والعلاقات بين مصر وأذربيجان
وقال السفير فى كلمته المصورة خلال حفل الاستقبال الذى أقامته السفارة بالقاهرة مساء أمس الأول بمناسبة العيد الوطنى لبلاده، إن البلدين لديهما تاريخ مشترك طويل وعميق من الصداقة والعلاقات، ويتفقان فى وجهات النظر فيما يتعلق بالكثير من قضايا السياسة الخارجية. وأضاف السفير أن هذا الاحتفال يمثل أهمية خاصة لبلاده، وهو مرور ١٠٥ أعوام على إعلان الجمهورية لأول مرة عام ١٩١٨، وكذلك احتفال أذربيجان فى ١٠ مايو الحالى بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم حيدر علييف.حضر الاحتفال عدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسى بمصر، والشخصيات العامة، والإعلاميين.
ذكرى يوم الجمهورية في أذربيجان
كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجهورية.
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا السيد، إلى سفارة أذربيجان بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
وكان قد احتفل الشعب الأذربيجاني يوم الثامن والعشرين من مايو الحالي، بالعيد الوطني لجمهورية أذربيجان، والذي يُسمّى بِـ (يوم الجمهورية).
العيد الوطني لجمهورية أدربيجان
يُحتفل بهذا التاريخ سنويًا لكونه يَحمل في جوهره معنىً كبيرًا. ففي مثل هذا التاريخ من عام 1918، تأسست الجمهورية الأذربيجانية الديمقراطية كأولى الجمهوريات الديمقراطية في الشرق الجغرافي.
في سياق عملية "البيريسترويكا"، وبجهود القائد الكبير المرحوم حيدر علييف، تمكنت أذربيجان في عام 1991 من إعادة استقلالها الناجز بفضل شخصيته السياسية والدولتية الأبرز.
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