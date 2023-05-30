رانيا يوسف بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير

رانيا يوسف، خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بإطلالة مميزة.

رانيا يوسف، فيتو

ونشرت رانيا يوسف صورا من الجلسة عبر حسابها على إنستجرام، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالإعجاب والتعليقات الإيجابية.

رانيا يوسف، فيتو

وفي وقت سابق تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن زيجاتها الثلاثة، قائلة: "اتجوزت 3 مرات وأول زيجة هي الأنجح بالنسبة لي، إنما الاتنين الباقيين ما كانوش ناجحين، ولسه عندي أمل في الزواج تاني، وعلاقتي بـ أبو بناتي مش كويسة خالص وكنت أتمنى إننا نفضل صحاب".

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وأضافت في تصريحات تليفزيونية: "بناتي شجعوني إني أجرب الزواج تاني، وممكن أتجوز للمرة الرابعة"، مضيفة: "ممكن أحب زوج صاحبتي في حالة انفصالهما، ووارد أحب EX صاحبتي السابق، بس على حسب هما منفصلين بقى لهم قد إيه، لو من فترة طويلة ما عنديش مشكلة، وصاحبتي أول واحدة هعرفها، ولو منفصلين من قريب مش هفكر فيه لأن الدنيا ما بتقفش على حد".

وأضافت الفنانة رانيا يوسف أن ابنتيها هما من تختاران لها ملابسها، قائلة: "بناتي مشجعيني إني أجرب، ولو رايحة معاد مع شخص هما اللي بيختاروا لبسي، وهما شوية متفتحين في اللبس، وأنا بحب ألبس اللي يليق عليَّ سواء قصير أو طويل أو مفتوح أو مقفول على حسب، كما أني بحب الشورتات والمايوهات جدًّا وبحب الصيف".

وحول اللحظة التي ستقرر فيها الكشف لبناتها عن مواعدتها شخصًا جديدًا، قالت: "بعد شهور لأنهم عاصروا جوازتين معايا، ولازم أكون واثقة 90% على الأقل، مش عايزة أعرضهم لتجربة تؤثر في حياتهم".

الستات مش المفروض تجيب هدايا للرجالة

وتابعت: "بحكم إني بشتغل من فترة طويلة اتعودت أجيب حاجتي بنفسي، لكن ما يمنعش زي ما بيقول المثل أنا غنية وأحب الهدية، إن جوزي يدلعني ويجيب هدية حلوة، دي حاجة لطيفة".

وأضافت: "الستات مش المفروض تجيب هدايا للرجالة، أنا لوحدي هدية، والرجالة المفروض تدلع الستات مش العكس، أنا أدلعك بطريقتي".

وتابعت: "ممكن مثلا أدلعك بأنك ترجع البيت تلاقيني عاملة علشانك بيض بالبسطرمة، وده يبقى حدث لإني مش بطبخ".

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