نجوم في مرمى نيران مدربيهم.. أيمن أشرف آخر الضحايا.. موسيماني ينتقد حسام حسن وكهربا.. يول يهاجم شريف إكرامي.. وكارتيرون يغضب لاعبي الزمالك

أيمن أشرف، نال أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي، انتقادات عنيفة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، بعد سؤاله عن سبب استبعاده الدائم للاعب منذ مطلع الموسم.

مارسيل كولر يصدم أيمن أشرف

وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ردا على سؤال بأن أيمن أشرف، هو اللاعب الوحيد الذي لم يحصل على فرصة المشاركة مع المدرب السويسري في أي دقيقة لعب بالموسم، في الوقت الذي شارك فيه كل اللاعبين بما فيهم حراس الفريق الثلاثة، إن أيمن أشرف عانى من إصابة مطلع الموسم وهي السبب في ابتعاده عن الحسابات مثلما ذكر في مؤتمرات صحفية سابقة.

-إعلانات-

وأضاف مارسيل كولر أن أيمن أشرف المدافع رقم 5 في الترتيب، لذلك لا فرصة له للمشاركة في المباريات، ولن يدفع به على حساب باقي المدافعين، إلا إذا اجتهد أكثر في التدريبات، مؤكدا أنه لن يستطيع أن يعد اللاعب بالفرصة قبل أن يرى مستواه في التدريبات، مشددا على أنه يختار قائمة الفريق التي تحقق له الفوز، وبالطبع لن يضم 5 مدافعين دفعة واحدة في المباريات.

مارسيل كولر

رد فعل أيمن أشرف على تصريحات كولر

اتخذ أيمن أشرف لاعب الأهلي قرارا عاجلا بعد الهجوم الذي تعرض له من كولر بأن استبعاد اللاعب أمر فني بحت وإن مستواه أقل من المدافعين الموجودين بالفريق.

وتواصل أيمن أشرف مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وطلب عقد جلسة عاجلة على هامش مران الفريق من أجل شكوى المدير الفني للفريق بسبب الهجوم عليه في وسائل الإعلام وتصعيد الأمر إلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

فيما أكد أيمن أشرف للمقربين منه أنه التزم الصمت طوال الموسم حفاظا على علاقته بالنادي وجماهيره ولكن تصريحات السويسري ضده تحمل هجوما لم يعتد عليه لاعبي الفريق، كما اشتكى اللاعب لبعض زملائه داخل الفريق بأن كولر كان من الممكن أن يكتفي بالتأكيد على أن الأمر فنيا فقط ولكنه خرج وأعلن أنه أقل من المدافعين المتواجدين بالفريق وأنه لا يستحق فرصة المشاركة كما حدث مع جميع اللاعبين.

أيمن أشرف، فيتو

رد الخطيب علي تصريحات كولر

فيما كشفت مصادر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي لم تعجبه تصريحات كولر ضد أيمن أشرف وتحفظ عليها في حديثه مع المقربين منه، خاصة في ظل التزام اللاعب الصمت طوال الموسم وعدم إثارة أي أزمة رغم عدم مشاركته ولو دقيقة واحدة مع السويسري.

وأوضحت المصادر أن الخطيب استمع إلى تصريحات كولر في المؤتمر بعد المباراة وتواصل هاتفيا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وطلب منه نقل رسالته إلى كولر بشأن ضرورة الحفاظ علي جميع اللاعبين خاصة وأن ضغط المباريات قد يجبره على الاستعانة بأي منهم وأن الموسم لم ينته بعد.

وأوضح الخطيب في حديثه مع عبد الحفيظ أهمية الحفاظ علي أبناء النادي خاصة وأن ايمن أشرف واحد من كباتن الفريق ولم يثر أي أزمة وكان أساسيا طوال المواسم الأخيرة، كما طلب الخطيب من عبد الحفيظ الاجتماع مع كولر ونقل رسالته للحفاظ على استقرار الفريق وغرفة الملابس قبل مواجهتي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما أكد الخطيب في حديثه مع عبد الحفيظ أن رسالته إلى كولر ليست تدخلا في عمله الفني ولكنها تبقى ضمن الحفاظ على ثوابت النادي في الحفاظ على صورة أبناء الأهلي أمام الجميع مع تأكيد الدعم الكامل للخواجة في مسيرته مع الفريق.

محمود الخطيب، فيتو

شركة الكرة في الأهلي ترفض تصريحات مارسيل كولر

قال مصدر داخل شركة النادي الأهلي لكرة القدم إن هناك حالة من الغضب داخل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي وشركة الكرة تجاه تصريحات كولر المدير الفني للفريق ضد أيمن أشرف لاعب الأهلي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيراميكا كليوباترا أمس.

أضاف: شركة الكرة ولجنة التخطيط رأوا أن كولر من الممكن إن يكتفي بالتأكيد علي أن استبعاد اللاعب فنيا فقط دون التقليل منه أمام زملائه اللاعبين والإعلام خلال المؤتمر الصحفي.

وأوضح أن كولر اختار توقيت حرج لانتقاد مستوى اللاعب قبل أيام قليلة من نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمود الخطيب مع شركة الكرة في النادي الأهلي، فيتو

موسيماني يهاجم حسام حسن ومحمد شريف

ولا يعد موقف كولر وأيمن أشرف هو الأول الذي يهاجم فيه المدربون لاعبيهم، حيث أعادت أزمة كولر وأيمن أشرف للأذهان هجوم بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق على عدد من مهاجمي الفريق، خلال في تصريحات له عبر شبكة «PRIME SPORT».

وقال موسيماني: “بعض اللاعبين في الأهلي لديهم شعبية كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وعندما لا يشاركون تجد مطالبات بمشاركتهم، وعندما يلعبون ولا يسجلون ولا يقدمون المطلوب منهم في الملعب، بعض مهاجمي الفريق لا يسجلون الكثير من الأهداف.. الجميع يطالبني بوجود حسام حسن في تشكيل الأهلي الأساسي، لكنه لا يسجل، ويطلبون منحه مزيدا من الوقت، وكان محمد شريف يسجل العديد من الأهداف للأهلي لكنه لا يفعل ذلك هذا الموسم”..

موسيماني مع محمد شريف، فيتو

موسيماني يتهم كهربا بالتسبب في أزمة التسريبات

كما اتسمت العلاقة بين محمود كهربا مهاجم الأهلي ومدربه الأسبق موسيماني بالتوتر بسبب غياب اللاعب عن المشاركة في المباريات، قبل أن ينتقد المدرب الجنوب أفريقي اللاعب في أحد المؤتمرات الصحفية، بعدما تلقى الجنوب أفريقي سؤالا حول تقديمه وعدا للاعب بالمشاركة لكنه لم يف بوعده، ليرد موسيماني بانتقادات قوية لكهربا بداعي أنه يخرج أسرار الفريق للإعلام، موضحا أنه بالفعل وعده بالمشاركة لكنه يتعجب من نشر هذه الكواليس لوسائل الإعلام.

محمود كهربا، فيتو

مارتن يول يفتح النار على شريف إكرامي

كما أعاد هجوم كولر على أيمن أشرف للأذهان، الانتقادات العنيفة التي وجهها الهولندي مارتن يول علي شريف إكرامي حارس الأهلي الأسبق بعد الخروج من بطولة إفريقيا، وتصريحه بعد الخسارة من أسيك أبيدجان بهدفين مقابل هدف، في دوري أبطال أفريقيا عام 2016 بأن إكرامي لم يقم بدوره في المباراة وأن النادي الإيفواري حصل على فرصتين وسجل منهما قائلا: “أي تسديدة على الأهلي أصبحت هدفا، حراسة المرمى من ضمن المراكز التي نسعى لتدعيمها، وسنقوم بذلك في أكثر من مركز”.

شريف إكرامي

كارتيرون ينتقد لاعبي الزمالك: لا يقاتلون من أجل الفوز

فيما انتقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك، لاعبي الفريق الأبيض خلال توليه المسئولية مؤكدا أنهم لا يقاتلون من أجل تحقيق الانتصارات مثلما كان يحدث في ولايته الأولى.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية: “شاهدت مباريات الفريق الأخيرة ورأيت أن اللاعبين لا يلعبون بروح قتالية رغم أن هذه الميزة جعلتنا نفوز بالبطولات من قبل، يجب أن يعود الفريق على قلب رجل واحد".

رينيه فايلر يهاجم صالح جمعة

كما شهدت المواسم الماضية هجوم السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للأهلي أيضا على صالح جمعة لاعب الأهلي وقتها عندما أكد أن فرصته مع الفريق معدومة وأنه لن يمنحه فرصة المشاركة وأن رحلته مع الفريق انتهت.

رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي

وقبل سنوات طويلة خرج البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي أيضا للهجوم على ثنائي الفريق وقتها عصام الحضري ومحمد شوقي في واقعة تاريخية وقتها لم يعتد عليها النادي الأهلي.