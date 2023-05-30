انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس رد فعل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تجاه تصريحات كولر المدير الفني للفريق ضد أيمن أشرف لاعب الأهلي خلال مؤتمر مباراة سيراميكا كليوباترا أمس.

وقالت مصادر مطلعة داخل الأهلي: الخطيب لم تعجبه تصريحات كولر ضد أيمن أشرف وتحفظ عليها في حديثه مع المقربين منه خاصة في ظل التزام اللاعب الصمت طوال الموسم وعدم إثارة أي أزمة رغم عدم مشاركته ولو دقيقة واحدة مع السويسري.

رد الخطيب علي تصريحات كولر

وأوضحت المصادر أن الخطيب استمع إلى تصريحات كولر في المؤتمر بعد المباراة وتواصل هاتفيا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وطلب منه نقل رسالته إلي كولر بشأن ضرورة الحفاظ علي جميع اللاعبين خاصة وأن ضغط المباريات قد يجبره علي الاستعانة بأي منهم وأن الموسم لم ينته بعد.

واوضح الخطيب في حديثه مع عبد الحفيظ أهمية الحفاظ علي أبناء النادي خاصة وأن ايمن أشرف واحد من كباتن الفريق ولم يثر أي أزمة وكان أساسيا طوال المواسم الأخيرة.

الخطيب طلب من عبد الحفيظ الاجتماع مع كولر ونقل رسالته للحفاظ على استقرار الفريق وغرفة الملابس قبل مواجهتي الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال إفريقيا.

كما أكد الخطيب في حديثه مع عبد الحفيظ إن رسالته إلي كولر ليست تدخل في عمله الفني ولكنها تبقي ضمن الحفاظ على ثوابت النادي في الحفاظ علي صورة أبناء الأهلي أمام الجميع مع تأكيد الدعم الكامل للخواجة في مسيرته مع الفريق.

رد فعل أيمن أشرف على تصريحات كولر

اتخذ أيمن أشرف لاعب الأهلي قرارا عاجلا بعد الهجوم الذي تعرض له من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المؤتمر الصحفي أمس عقب مباراة سيراميكا كليوباترا والتي شهدت تأكيد كولر علي أن استبعاد اللاعب أمر فني بحت وإن مستواه أقل من المدافعين الموجودين بالفريق.

وعلمت فيتو أن أيمن أشرف تواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وطلب عقد جلسة عاجلة علي هامش مران الفريق من أجل شكوي المدير الفني للفريق بسبب الهجوم عليه في وسائل الإعلام وتصعيد الأمر إلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأكد ايمن أشرف للمقربين منه إنه التزم الصمت طوال الموسم حفاظا على علاقته بالنادي وجماهيره ولكن تصريحات السويسري ضده تحمل هجوما لم يعتاد عليه لاعبي الفريق.

وشدد ايمن أشرف لبعض زملائه داخل الفريق إن كولر كان من الممكن إن يكتفي بالتأكيد علي أن الأمر فنيا فقط ولكنه خرج وأعلن أنه أقل من المدافعين المتواجدين بالفريق وإنه لا يستحق فرصة المشاركة كما حدث مع جميع اللاعبين.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي رحلة تسويق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي الذي انتهت اعارته إلي القادسية السعودي.

وعلمت فيتو ان أمير توفيق القائم باعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي فتح خطوط اتصال مع بعض أندية الدوري السعودي والقطري والاماراتي من أجل تسويق اللاعب الكونغولي الذي يمتد عقده مع الأهلي إلي موسمين قادمين.

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دراسة فريق الوداد المغربي بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الأحد القادم في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا.

الدوري المصري،و نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

الأهلى يحقق الكلين شيت السابعة عشر بالدوري

وتعد مباراة سيراميكا كليوباترا هى المباراة السابعة عشر التى ينجح فيها المارد الأحمر في الحفاظ على نظافة شباكه خلال الـ 24 مباراة التى خاضها الفريق في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

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17 مباراة كلين شيت للأهلى بالدوري الموسم الحالي

1- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة الأولى بالدورى

2- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدورى

3- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدورى

4- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري

5- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري.

6- الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري

7- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري

8- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشر بالدوري

9- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري

10- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري

11- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري المصري

12- الأهلى 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري المصري

13- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري المصري

14- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري المصري

15- الأهلى 2-0 إنبى الجولة التاسعة والعشرين بالدوري

16 الأهلى 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدورى

17- الأهلى 1-0 سيراميكا كيلوباترا الجولة السابعة والعشرين بالدوري

احداث مباراة الأهلي وسيراميكا

الأهلي يفوز على سيراميكا بهدف نظيف، فيتو

لم تشهد بداية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا هجمات خطرة على الحارسين، وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في منتصف الملعب دون فرص محققة.

وتحصل محمود متولي على بطاقة صفراء بعد منعه هجمة مرتدة لسيراميكا.

وتحصل كهربا لاعب الأهلي على بطاقة صفراء في بداية المباراة بداعي التمثيل لأجل الحصول على ركلة جزاء أمام سيراميكا.

وأضاع كهربا فرصة محققة سددها فوق مرمى سيراميكا في الدقيقة 25 بعد اختراق رائع من حسين الشحات لدفاع سيراميكا.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 60 بعد تسديدة قوية بقدمه اليمنى سكنت شباك محمد بسام، واحتسب الحكم الهدف بعد العودة للفار الذي أكد صحته.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

فى حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - محمود متولي - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

في خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

و جلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسي ومحمد مجدى أفشة وبرونو سافيو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

في حراسة المرمى:محمد بسام

في خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

فى خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن.

فى خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - إبراهيم ايولا - محمد عنتر.