تعادل سلبي بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بعد مرور 20 دقيقة (صور)

الدوري المصري، استمر التعادل السلبي بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي تجمعهما الآن على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2033.

أهداف مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

لم تشهد أول 20 دقيقة هجمات خطرة على مرمى الفريقين، وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في منتصف الملعب دون فرص محققة.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

بدأ النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا كالتالي:

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فى حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - محمود متولي - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

في خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسي ومحمد مجدى أفشة وبرونو سافيو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - إبراهيم ايولا - محمد عنتر.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

في خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني، خالد عبدالفتاح.

في خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، احمد نبيل كوكا، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات، أحمد قندوسي، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمد شريف، محمود كهربا، برونو سافيو.

خمس مباريات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في خمس مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الأهلى أى خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا



1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.