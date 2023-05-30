تفاصيل رسالة تهديد كولر للاعبي الأهلي بعد مباراة سيراميكا

توعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي فريقه الغير ملتزمين بتعليماته الفنية بالتجميد خلال الفترة المقبلة.

وقام كولر بتعنيف عدد من لاعبي الأهلي أمس عقب مباراة سيراميكا كليوباترا بسبب اهدار الفرص وعدم الالتزام بتعليماته الفنية.

كولر أكد للاعبين أيضا أن هناك بعضا منهم ضمن تواجده داخل الملعب ومن ثم تراجع مستواه وإن هذا الأمر لن يستمر طويلا.

وحرص احمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا علي التواصل هاتفيا مع عمرو السولية لاعب الأهلي لتقديم اعتذار له بسبب واقعة ضربه (غير المقصودة) علي حد قول لاعب سيراميكا في مباراة الفريقين بالأمس.

ونشر احمد ياسر ريان اعتذار أيضا عبر ستوري صفحته علي انستجرام للاعب الأهلي عمرو السولية بعد واقعة الثنائي أمس.

يتسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقرير طبي شامل عن حالة حمدي فتحي لاعب الأهلي ومدي جاهزيته للتواجد في تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

وأكدت مصادر إن حمدي فتحي تحسنت حالته بشكل كبير وبات قريب من إعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي إلي التدريبات الجماعية للفريق والتواجد في حسابات الجهاز الفني في مباراة الوداد المغربي الأحد القادم في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا.

واصلت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتصالاتها من أجل زيادة إعداد الحضور الجماهيري أمام الوداد المغربي يوم الاحد القادم في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا.

وقالت مصادر داخل الأهلي أن الاتصالات مستمرة من أجل الحصول على الموافقات الأمنية الرسمية لتحديد عدد الجماهير في نهائي دوري ابطال إفريقيا مؤكدة إن الساعات الماضية شهدت اتصالات مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة في هذا الصدد.

من ناحية أخري قال مصدر داخل الأهلي أن هناك حالة من الغضب داخل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي وشركة الكرة تجاه تصريحات كولر المدير الفني للفريق ضد ايمن أشرف لاعب الأهلي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيراميكا كليوباترا أمس.

أضاف: شركة الكرة ولجنة التخطيط كانوا يري إن كولر من الممكن إن يكتفي بالتأكيد علي أن استبعاد اللاعب فني فقط دون التقليل منه أمام زملائه اللاعبين والاعلام خلال المؤتمر الصحفي.

وأوضح أن كولر اختار توقيت حرج لانتقاد مستوي اللاعب قبل أيام قليلة من نهائي دوري ابطال إفريقيا.

جدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيناريو هجوم مدربي الأهلي علي لاعبيه بعد الهجوم أمس على أيمن أشرف لاعب الأهلي والتأكيد على عدم صلاحيته فنيا للتواجد في حساباته الفنية.

هجوم كولر على أيمن أشرف أمس في المؤتمر الصحفي أعاد الاذهان إلي هجوم الهولندي مارتن يول علي شريف إكرامي حارس الأهلي الأسبق بعد الخروج من بطولة إفريقيا.

مارتن يول مدرب الأهلي السابق

كما شهدت المواسم الماضية هجوم السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للأهلي أيضا علي صالح جمعة لاعب الأهلي وقتها عندما أكد إن فرصته مع الفريق معدومة وإنه لن يمنحه فرصة المشاركة وإن رحلته مع الفريق انتهت.

رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي

وقبل سنوات طويلة خرج البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي أيضا للهجوم علي ثنائي الفريق وقتها عصام الحضري ومحمد شوقي في واقعة تاريخية وقتها لم يعتاد عليها النادي الأهلي.

اتخذ ايمن أشرف لاعب الأهلي قرار عاجل بعد الهجوم الذي تعرض له من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المؤتمر الصحفي أمس عقب مباراة سيراميكا كليوباترا والتي شهدت تأكيد كولر علي أن استبعاد اللاعب أمر فني بحت وإن مستواه أقل من المدافعين الموجودين بالفريق.

وعلمت فيتو ان ايمن أشرف تواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وطلب عقد جلسة عاجلة علي هامش مران الفريق من أجل شكوي المدير الفني للفريق بسبب الهجوم عليه في وسائل الإعلام وتصعيد الأمر إلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأكد ايمن أشرف للمقربين منه إنه التزم الصمت طوال الموسم حفاظا عيط علاقته بالنادي وجماهيره ولكن تصريحات السويسري ضده تحمل هجوما لم يعتاد عليه لاعبي الفريق.

وشدد ايمن أشرف لبعض زملائه داخل الفريق إن كولر كان من الممكن إن يكتفي بالتأكيد علي أن الأمر فنيا فقط ولكنه خرج وأعلن إنه أقل من المدافعين المتواجدين بالفريق وإنه لا يستحق فرصة المشاركة كما حدث مع جميع اللاعبين.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي رحلة تسويق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي الذي انتهت اعارته إلي القادسية السعودي.

وعلمت فيتو ان أمير توفيق القائم باعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي فتح خطوط اتصال مع بعض أندية الدوري السعودي والقطري والاماراتي من أجل تسويق اللاعب الكونغولي الذي يمتد عقده مع الأهلي إلي موسمين قادمين.

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دراسة فريق الوداد المغربي بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الأحد القادم في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا.

الدوري المصري،و نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

الأهلى يحقق الكلين شيت السابعة عشر بالدوري

وتعد مباراة سيراميكا كليوباترا هى المباراة السابعة عشر التى ينجح فيها المارد الأحمر في الحفاظ على نظافة شباكه خلال الـ 24 مباراة التى خاضها الفريق في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

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17 مباراة كلين شيت للأهلى بالدوري الموسم الحالي

1- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة الأولى بالدورى

2- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدورى

3- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدورى

4- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري

5- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري.

6- الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري

7- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري

8- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشر بالدوري

9- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري

10- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري

11- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري المصري

12- الأهلى 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري المصري

13- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري المصري

14- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري المصري

15- الأهلى 2-0 إنبى الجولة التاسعة والعشرين بالدوري

16 الأهلى 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدورى

17- الأهلى 1-0 سيراميكا كيلوباترا الجولة السابعة والعشرين بالدوري

احداث مباراة الأهلي وسيراميكا

الأهلي يفوز على سيراميكا بهدف نظيف، فيتو

لم تشهد بداية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا هجمات خطرة على الحارسين، وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في منتصف الملعب دون فرص محققة.

وتحصل محمود متولي على بطاقة صفراء بعد منعه هجمة مرتدة لسيراميكا.

وتحصل كهربا لاعب الأهلي على بطاقة صفراء في بداية المباراة بداعي التمثيل لأجل الحصول على ركلة جزاء أمام سيراميكا.

وأضاع كهربا فرصة محققة سددها فوق مرمى سيراميكا في الدقيقة 25 بعد اختراق رائع من حسين الشحات لدفاع سيراميكا.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 60 بعد تسديدة قوية بقدمه اليمنى سكنت شباك محمد بسام، واحتسب الحكم الهدف بعد العودة للفار الذي أكد صحته.