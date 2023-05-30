الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

نجم الأهلى السابق: حسين الشحات الأفضل في مصر

حسين الشحات،فيتو
حسين الشحات،فيتو

الأهلى، قال أحمد عبد المنعم كشرى مهاجم النادي الأهلي السابق إن حسين الشحات لاعب المارد الأحمر هو أفضل لاعب في مصر خلال الفترة الأخيرة الماضية.

 

حسين الشحات لاعب النادي الأهلي

وأكد كشرى فى تصريحات لفيتو الشحات الأفضل في مصر حاليا فقد ساهم بشكل كبير في صدارة المارد الأحمر لبطولة الدوري الممتاز والوصول إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وأضاف كشرى اتصور أن الشحات سوف يكون ضمن اختيارات المدرب البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المعسكر القادم للفراعنة.

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الأهلى يواجه الوداد البيضاوي المغربي

من ناحية أخرى يستضيف ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضيفه فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

 

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلى مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلى 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

 

2- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلى 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلى 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلى 0-2  الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلى 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلى 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلى 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 12 مباراة  في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

 

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

 

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

 

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

 

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

 

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

 

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

 

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

 

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

 

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي


10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

 

11- الأهلى 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

 

12- الأهلى 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

 

مشوار الوداد المغربي بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

 

مباريات الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري  ذهاب دور الـ 32


2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري  إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات


4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات


5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات


9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزانى ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزانى إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)


11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2  صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي

30 مباراة جمعت الأهلي مع أندية المغرب

وعلى مدار تاريخ الأهلي مع الفرق المغربية في 30 مرة منذ العام 1984 وخلال تلك المواجهات  تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة وخسر في 7 وحسم التعادل 10 مواجهات.

وعلى مدار مواجهات أندية المغرب التقى الأهلي فرق جمعية الحليب والرجاء البيضاوي والجيش الملكي والوداد والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي ونهضة بركان.

ويعد الرجاء البيضاوي هو أكثر نادى التقى مع المارد الأحمر بواقع 13 مباراة.

خلال الـ 30 مباراة الماضية سجل لاعبو الأهلي 35 هدفًا في شباك الأندية المغربية واستقبلت شباك المارد الأحمر 25 هدفًا ونجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة 11 مرة خلال مبارياته أمام أندية المغرب.

 

 

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الأهلي حسين الشحات أحمد كشري اخبار الأهلي اخبار الرياضة

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