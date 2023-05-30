الأهلي أمام الوداد المغربي، قائمة هدافي الأحمر في نهائيات دورى أبطال افريقيا

الأهلى أمام الوداد المغربي، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

هدافي الأهلى فى نهائيات دوري أبطال أفريقيا

1- أحرز محمود الخطيب 3 أهداف في شباك فريق اشانتى كوتوكو الغانى في نهائي دوري ابطال افريقيا عام 1982 بواقع هدفين في لقاء الذهاب وهدف فى لقاء الإياب

2- سجل علاء ميهوب هدف في شباك فريق اشانتى كوتوكو الغانى في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 1982

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3- سجل أيمن شوقي هدف في شباك فريق الهلال السوداني في نهائي دوري ابطال افريقيا عام 1987

4- أحرز سيد عبد الحفيظ هدف في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2001

5- سجل خالد بيبو 3 اهداف في شباك فريق صن داونز الجنوب افريقي باياب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2001

6- أحرز محمد أبوتريكة هدف في شباك فريق النجم الساحلي التونسي فى إياب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2005

7- سجل أسامه حسني هدف في شباك فريق النجم الساحلي التونسي فى إياب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2005

8- أحرز محمد بركات هدف في شباك فريق النجم الساحلي التونسي فى إياب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2005

9- سجل محمد أبوتريكة هدف في شباك فريق الصفاقسي التونسي فى ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2006

10- أحرز محمد أبوتريكة هدف في شباك فريق الصفاقسي التونسي فى إياب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2006

11- سجل عماد النحاس هدف في شباك فريق النجم الساحلي التونسي فى إياب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2007

12- أحرز وائل جمعه هدف في شباك فريق القطن الكاميروني فى ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2008

13- سجل امادوا فلافيو هدف في شباك فريق القطن الكاميروني فى إياب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2008

14- أحرز أحمد حسن هدف في شباك فريق القطن الكاميروني فى إياب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2008

15- سجل شادى محمد هدف في شباك فريق القطن الكاميروني فى إياب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2008

16- سجل السيد حمدى هدف في شباك فريق الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2012

17- أحرز محمد ناجى جدو هدف في شباك فريق الترجى التونسي باياب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2012

18- سجل وليد سليمان هدف في شباك فريق الترجى التونسي باياب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2012

19- سجل محمد أبوتريكة هدف في شباك فريق أورلاندو ببراتس الجنوب افريقي بذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2013

20- أحرز محمد أبوتريكة هدف في شباك فريق أورلاندو ببراتس الجنوب افريقي باياب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2013

21-سجل أحمد عبد الظاهر هدف في شباك فريق أورلاندو ببراتس الجنوب افريقي في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2013

22- أحرز مؤمن زكريا هدف في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2017

23- سجل وليد سليمان هدفين في شباك فريق الترجى التونسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2018

24- سجل عمرو السوليه هدف في شباك فريق الترجى التونسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2018

25- سجل عمرو السوليه هدف في شباك فريق الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2020

26- أحرز محمد مجدى افشه هدف في شباك فريق الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2020

27- سجل محمد شريف هدفًا في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021

28- أحرز محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021

29- سجل عمرو السولية هدفًا في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021

هدف آخر بنيران صديقة

الجدير بالذكر أن هناك هدف أحرزه مدافع الهلال السوداني بالخطأ في مرماه بنهائي دورى ابطال افريقيا عام 1987

15 مرة وصل فيها الأهلي إلى المباراة النهائية

وصعد المارد الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 15 مرة قبل ذلك، حيث فاز في 10 مرة وخسر في 5 مباريات.

مواجهات الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

1- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1982: الأهلي 4-1 أشانتي كوتوكو الغاني

2- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1983: الأهلي 0-1 اشانتى كوتوكو الغانى

3- نهائي دوري ابطال اوروبا عام 1987: الأهلي 2-0 المريخ السوداني

4- نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2001: الأهلي 4-1 صن دوانز الجنوب أفريقي

5- نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2005: الأهلي 3-0 النجم الساحلي التونسي

6- نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2006: الأهلي 2-1 الصفاقسي التونسي

7- نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2007: الأهلي 1-3 النجم الساحلي التونسي

8- نهائي دورى ابطال افريقيا عام 2008: الأهلي 4-2 القطن الكاميروني

9- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012: الأهلي 3-2 الترجي التونسي.

10- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013: الأهلي 3-1 أورلاندو ببراتس الجنوب أفريقي.

11- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2017: الأهلي 1-2 الوداد المغربي.

12- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018: الأهلي 3-4 الترجي التونسي.

13- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020: الأهلي 2-1 الزمالك.

14- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021: الأهلي 3-0 كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

15- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022: الأهلي 0 -2 الوداد البيضاوي المغربي.