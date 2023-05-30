حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب
قضت محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
حبس مرتضى منصور في قضية سب الخطيب
وتضمن الحكم إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي التي يتهم فيها مرتضى منصور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
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