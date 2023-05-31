هل تملّك الأجانب للعقارات دون قيود يرفع الأسعار؟.. عقاريون: القرار خطوة جيدة ولكن… ارتفاع المبيعات بنسبة 10%.. وتوقعات بارتفاعات كبيرة فى الأسعار الفترة المقبلة

توقع عدد من المطورين العقاريين نمو مبيعات العقارات للعرب والأجانب خلال الفترة القادمة بعد إزالة القيود عن بيع العقارات للأجانب وعدم تحديدها بعقاريين فقط، وأشاروا إلى أن القرار خطوة جيدة ستسهم فى زيادة المبيعات خاصة فى ضوء استشضافة مصر لجاليات كثيرة من الدول العربية وهى مقيمة ومستقرة وترغب فى الشراء.

وأكد مطورون، أن الفترة القادمة ستشهد زيادات جديدة فى الأسعار نتيجة لمجموعة من العوامل وأبرزها ارتفاع معدلات التضخم والزيادات غير الطبيعية فى أسعار مواد البناء ومستلزمات البناء والتشييد وكذلك ارتفاع أسعار الأراضى.

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المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، قال إن إتاحة بيع العقارات بدون حد للأجانب خطوة مهمة تمت المطالبة بها من الشركات والمطورين العقاريين، مؤكدا على أن القرار يفتح الباب لزيادة استثمارات العرب والأجانب بالسوق العقارى المصرى.

وقال البستانى إن تحديد عملية شراء العقارات للأجانب بعقاريين كانت غير عادلة، خاصة أن القرار لم يفرق بين قيمة العقار فهناك وحدة عقارية بقيمة ألف دولار وأخرى بمليون دولار ولذلك كان من الضرورى أن تكون عملية البيع مفتوحة ولا تحدد بعدد للمساهمة فى مرونة البيع للأجانب ودعم تصدير العقار.

واستبعد البستانى أن يؤثر القرار على رفع أسعار العقارات، مؤكدا على أن حركة الأسعار تحكمها عوامل أخرى وأبرزها ارتفاع معدلات التضخم والزيادات غير الطبيعية فى أسعار مواد البناء ومستلزمات البناء والتشييد وكذلك ارتفاع أسعار الأراضى.

وأشار إلى أن معدلات البيع للأجانب والعرب لا تمثل حصة كبيرة فى السوق بما تنعكس على حركة أسعار العقارات، لافتا إلى أهمية تجهيز الشركات لمنتج عقارى يلبى طلبات واحتياجات العميل الأجنبى سواء عربى أو غربى ويجب طرح ما يمكن بيعه للأجانب نظرا لاختلاف الثقافات والاحتياجات بين العميل المحلى والخارجى.

وتوقع انتعاش حركة البيع للأجانب بنسبة 10% خلال الفترة القادمة مستفيدا من القرار الجديد، ويجب التعاون بين الشركات والحكومة للترويج للعقار المصرى بالخارج.

خطوة نحو الإصلاح

واتفق معه المهندس وليد مختار الأمين العام لمجلس العقار المصرى، مؤكدا على أن حزمة القرارات الأخيرة التى اتخذها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار مبشرة للغاية وخطوة مهمة فى اتجاه الإصلاح وتحسين مناخ الاستثمار بكل القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع العقارى باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطنى ويمثل حوالى 20% من الناتج القومى.

وأضاف أن فتح الباب أمام تملك الأجانب للعقارات دون قيود فى عدد العقارات التى يمتلكها قرار جيد يشجع الأجانب، وخاصة العرب فى تملك العقارات فى مصر، لافتا إلى أن هناك حالات كثيرة ترغب فى شراء أكثر من عقار فى مصر سواء عقار للسكن فى القاهرة وعقار آخر كمصيف فى الساحل الشمالى أو السخنة وثالث كمقر إدارى أو تجارى وغيره ويجب فتح الباب لبيع العقارات للأجانب دون قيود وهو ما يعود بالنفع على السوق العقارى وزيادة موارد الدولة الدولارية وهو أمر مهم للغاية فى تلك المرحلة الحرجة التى نمر بها حاليا.

وأكد مختار على أن المنتج العقارى المصرى قادر على المنافسة عالميا، وهو على قدر المساواة مع أي عقار عالمى فى أوروبا وآسيا وجميع مناطق العالم، وما ينقصنا هو الترويج والتسويق الجيد لها، ومصر تمتلك حزمة متنوعة وضخمة من المشروعات العقارية الجاذبة للاستثمار سواء بالعلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة الجلالة وغيرها بالمدن الجديدة.

وأوضح أن هناك بعض التحديات لا تزال موجودة أمام التوسع فى بيع العقارات للأجانب وأهمها غياب التسجيل العقارى وهو مشكلة حقيقية ولابد من إيجاد حلول عملية لها.

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