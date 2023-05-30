الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أخر تحديث لأسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

أسعار العدس اليوم،
أسعار العدس اليوم، فيتو

شهدت   أسعار العدس، حالة من الاستقرار مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق، وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، وسط إقبال كبير عليه من المواطنين خلال الفترة الأخيرة. 

 

سعر العدس اليوم

وتنشر "فيتو" سعر العدس اليوم، وفقًا لآخر التحديثات في أسعار البقوليات اليوم في ظل ارتفاع الطلب عليها حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة.
 

أسعار العدس اليوم، فيتو

سعر العدس في السوق المصري

ووصلت أسعار العدس الأصفر ما بين 48 و50 جنيهًا.

-إعلانات-

 

أسعار البقوليات اليوم

وارتفعت أسعار البقوليات بصورة نسبية داخل الأسواق المحلية بعض أصناف في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة.

 

وسجل سعر الفول البلدي والمستورد ما بين 33 و38 جنيهًا.  

وبلغ سعر كيلو الحمص بـ 50 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللوبيا البلدي 49 جنيهًا.

 

واردات مصر من العدس

وعن واردات مصر من البقوليات التي تشمل الفول العريض والصغير والعدس، ارتفعت  بنسبة 27.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022، مسجلة نحو 311.525 مليون دولار مقابل 244.852 مليون في الفترة نفسها من 2021.

ارتفاع واردات مصر من الفول

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من سلعتي الفول العريض والصغير ارتفعت بنسبة 85.3% خلال أغسطس لتبلغ نحو 23.876 مليون دولار،  مقابل 12.887 مليون في الشهر نفسه من العام الماضي.

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في الأسواق

تراجع واردات مصر من العدس

فيما تراجعت قيمة واردات مصر من العدس بنسبة 14.5% لتبلغ 66.725 مليون دولار، مقابل 78.054 مليون دولار في  الفترة نفسها من 2021، وكذلك خلال أغسطس بنسبة 14.7% لتبلغ 1.102 مليون دولار في مقابل 1.292 مليون في نفس الفترة من العام السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العدس أسعار البقوليات الفول البلدي سعر العدس اليوم الوجبات المصرية

مواد متعلقة

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في الأسواق

أسعار العدس اليوم الأحد 28-5-2023 في الأسواق

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب

انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

الحبس 3 سنوات للمتهمين بسرقة رفات متوفى وطلب نصف مليون جنيه لإعادته

السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم (فيديو)

رسائل السيسي للمتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التعليم وطلبة دورة الفروسية رقم (1)

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

طلب إحاطة بشأن إنشاء ممشى الزمالك الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

أخر تحديث لأسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل أوقاف القاهرة: من يحب الرسول لا يكذب ولا يأكل الحرام

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة ومؤلمة

تفسير رؤية الغراب في المنام وعلاقتها بالمتاعب والأخبار السيئة والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية