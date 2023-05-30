أعلن نادي ليفربول، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي عن تعاقده مع الألماني يورج شمادتكه مديرا رياضيا للنادي.

ليفربول يعلن رسميا عن تعاقد جديد



وقال ليفربول في بيانه: "يعلن النادي أن الألماني يورج شمادتكه سيصبح المدير الرياضي الجديد خلفًا لجوليان وارد.

وأضاف: "ينضم شمادتكه إلى الريدز بعد فترة استمرت أكثر من 4 سنوات في نفس المنصب مع نادي فولفسبورج الألماني، الذي غادره في بداية عام 2023".

وتابع: "سبق لشمادتكه أن حظي بفترات ناجحة في مناصب مماثلة في كولونيا، وهانوفر، وألمانيا آخن".

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وواصل: "مثل شمادتكه فورتونا دوسلدورف، وفرايبورج، وباير ليفركوزن، وبوروسيا مونشنجلادباخ في بلاده خلال مسيرته الكروية، قبل أن يعتزل عام 1998 بعد لعبه ما يقرب من 300 مباراة في الدوري الألماني".

واشار: "سيبدأ الألماني البالغ من العمر 59 عامًا مهامه في منصبه الجديد في الأول من يونيو بعد استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على تصريح العمل وسيتولى منصب المدير الرياضي في ليفربول خلفًا لجوليان وارد، الذي سيودع الريدز هذا الصيف بعد أكثر من عقد من الزمن داخل النادي".



حصاد محمد صلاح بعد انتهاء موسم ليفربول

الدوري الإنجليزي، اختتم الدولي المصري محمد صلاح، موسمه مع فريقه ليفربول الإنجليزي بعد ما خاض الريدز آخر مباراة له في الموسم أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن أرقام محمد صلاح مع ليفربول في موسم 2022 / 2023.

وشارك محمد صلاح في 50 مباراة رفقة ليفربول في جميع البطولات بواقع 4211 دقيقة، سجل خلالها 30 هدفا وقدم 15 أسيستا، وتلقى الفرعون المصري بطاقتين صفراوين، كما شارك محمد صلاح في جميع مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا

وحصد محمد صلاح بطولة وحيدة مع ليفربول في الموسم المنقضي وهي بطولة درع الاتحاد الإنجليزي والتي كانت في بداية الموسم.

وصعد ليفربول إلى بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلال الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة.

محمد صلاح يشبه جاكبو بفيرمينو

أشاد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب وهداف ليفربول، بقدرات أحد زملائه في صفوف الريدز خلال الموسم الحالي.

وقال محمد صلاح، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "جاكبو نوعا ما يشبه فيرمينو.. يحب أن يتراجع إلى الخلف وأحيانا يلعب في مركز 8 (لاعب الوسط المتقدم)".

وأضاف صلاح: "إنه يعرف كيف يلعب كرة القدم.. هذا أمر مؤكد، لست قلقا إذا لم يزر الشباك، طالما الفريق يفوز فإن جاكبو سيسجل الأهداف على أي حال".

وتابع: "أتحدث مع جاكبو دائما.. أنه شخص ذكي ويريد التعلم.. أقول له دائما لا تستمع لأي انتقادات، فقط العب بأسلوبك.. لا تقلق بشأن ما يقوله الناس، لأن ربما لن تسجل كثيرا في بعض الأحيان، لذلك فإن هذه نصيحتي لك".

وختم: "أقول له فقط العب كرة القدم بأسلوبك واسترخي واستمتع بدورك في الفريق".