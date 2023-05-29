بيع قميص محمد صلاح في مزاد لصالح مؤسسة مجدي يعقوب

شاركت إحدى شركات الاتصالات في مزاد لصالح مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، تم خلاله بيع قميص قائد المنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح، وأقيم المزاد بغرض المساهمة في جمع تبرعات لصالح المؤسسة، لجمع المقتنيات القيمة من مختلف الجهات، حيث يتم تخصيص العائد منه لعلاج مرضى القلب من جميع الأعمار، وتوفير الرعاية الصحية لهم، ذلك في إطار جهود الشركة لتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الخيرية والتعاون معها.

قميص محمد صلاح

وتبرعت الشركة خلال المزاد بقميص نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، الموقع بإمضائه، وذلك في إطار جهودها الدائمة في دعم المؤسسات الخيرية وتقديم الدعم اللازم للمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية في إطار مسئوليتها الاجتماعية.

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وقبل بيع قميص اللاعب محمد صلاح سبق وأعلنت شركة الاتصالات عن دعمها لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب كجزء من حملتها خلال رمضان ٢٠٢٣، لإجراء عملية جراحية وإنقاذ حياة طفل كل يوم لمدة سنة كاملة، بالإضافة لتقديمها إمكانية دعم العملاء للمؤسسة من خلال تطبيقاتها المختلفة.

مصدر بالشركة قال إن دعم المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة مجدي يعقوب للقلب يأتي نتيجة لإيمانهم في الشركة بأهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق النمو للمجتمع، لاسيما الأطفال، لافتًا إلى أن التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب بدأ خلال شهر رمضان الماضي، حيث تعهدت الشركة بتكاليف إجراء عملية جراحية يوميًا ولمدة سنة كاملة، بهدف إنقاذ حياة طفل كل يوم، وتخفيف العبء عن أسرهم.

مساندة المجتمع المصري

واستطرد: نحن نسعى باستمرار لتحسين خدماتنا الرقمية وتبسيطها للعملاء، لدعم ومساعدة المجتمع المصري ومن خلال استخدام خدماتنا وتطبيقاتنا المختلفة، نمنح المستخدمين فرصة لتقديم الدعم لصالح المؤسسات المجتمعية المتنوعة بسهولة.