الثلاثاء 30 مايو 2023
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خارج الحدود

ميقاتي يتهم وزير العدل اللبناني بتعطيل عمل المؤسسات

ميقاتى رئيس الحكومة
ميقاتى رئيس الحكومة البنانية،فيتو

أصدرت رئاسة الحكومة اللبنانية بيانا عاجلا للرد على وزير العدل اللبناني هنري خوري.

وقال في البيان: تعليقا على ما قاله  وزير العدل  هنري خوري في مؤتمره الصحفي يعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن لا أحد أحرص منه على مصلحة ‎لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية.

 

 مخالفة الأصول

وأضاف البيان: أي مزايدات في هذا الإطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الأصول في  مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في ‎مجلس الوزراء.

وتابع البيان: في السياق ذاته لا بد من تذكير  الوزير، بما نص عليه  المرسوم  رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء، لا سيما  المادة 9 من  النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة "في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة".

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مناقشة الملف

واستطرد البيان: إن ما استوقف الرئيس في المؤتمر الصحفي للوزير، هو قوله بأن الموضوع المثار يحتاج الى البحث في مجلس  الوزراء، وعليه كان حريا به، حضور الجلسة التي دعا إليها دولة الرئيس غدا لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه.

واستكمل: إن رئيس الحكومة،  وإزاء إعلان وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقررة غدا، يعلن إرجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعيا اياه الى اعادة النظر بموقفه، لأن الطرح الإعلامي ليس بديلا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء.

وفي السياق  ذاته أكد ميقاتي أن موقف الوزير بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصيًا المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، والوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية.

 

المعلومات غير كافية

وأثار خوري جدلا واسعا تصريحاته الصحيفة التي أطلقها في مؤتمره الصحفي بشأن المحامين الفرنسيين حيث قال وزير العدل هنري خوري: قرار مجلس الوزراء بأن المعلومات غير كافية عن المحامين الفرنسيين غير صحيح.. فنحن أرفقنا السير الذاتية ولا يوجد أي محام يهودي انما كاثوليكي من أب جزائري وأم فرنسية.

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لبنان الحكومة اللبنانية ​نجيب ميقاتي

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