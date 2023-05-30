الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

برنامج الغذاء العالمي يفقد 17 ألف طن متري من المساعدات الغذائية في السودان

السودان، فيتو
السودان، فيتو

أعلن برنامج الأغذية العالمي في السودان، في البيان الصادر عنه اليوم الثلاثاء عن  فقدان 17 ألف طن متري من المساعدات الغذائية بسبب النهب منذ بدء القتال.

الوضع في السودان 

وفي وقت سابق قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إن التقديرات التي تشير إلى احتمال فرار زهاء مليون شخص من السودان بحلول أكتوبر ربما تكون متحفظة، مضيفًا أن الصراع هناك ينذر بتزايد عمليات تهريب البشر وانتشار الأسلحة في منطقة هشة. 

-إعلانات-

فرار 350 ألف شخص عبر الحدود السودانية

وفر بالفعل أكثر من 350 ألف شخص عبر الحدود السودانية منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، وتوجه معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان.

ونزح أكثر من مليون داخل السودان الذي يقدر عدد سكانه بنحو 49 مليون نسمة، حيث اندلع قتال عنيف في مناطق سكنية بالعاصمة الخرطوم وامتد العنف أيضًا إلى منطقة دارفور غرب البلاد.

وقال جراندي في مقابلة مع وكالة "رويترز" في القاهرة بعد زيارة للحدود مع السودان، إن المفوضية توقعت في وقت سابق مغادرة نحو 800 ألف سوداني، و200 ألف شخص من جنسيات أخرى، السودان على مدى ستة أشهر.

وأمس الاثنين، رحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار 5 أيام.

تمديد وقف إطلاق النار بالسودان

وقال مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية إن "تمديد الهدنة بالسودان سيتيح الوقت لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية".

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم هدوءًا نسبيًا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد بين الجيش وقوات الدعم السريع، ساعاته الأخيرة، اليوم الاثنين، قبيل التوصل لاتفاق على التمديد.

txt

الهلال الأحمر يستقبل دفعة جديدة من لاجئي السودان عبر الحدود

txt

دراسة لوقف إطلاق النار بشكل دائم، آخر تطورات الأوضاع في السودان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السودان برنامج الغذاء العالمي الوضع فى السودان الخرطوم وقف اطلاق النار تمديد وقف إطلاق النار بالسودان

مواد متعلقة

الهلال الأحمر يستقبل دفعة جديدة من لاجئي السودان عبر الحدود

دراسة لوقف إطلاق النار بشكل دائم، آخر تطورات الأوضاع في السودان

الأمم المتحدة تحذر من فرار مليون شخص من السودان بحلول أكتوبر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أول تحرك من أيمن أشرف بعد تصريحات كولر ضده

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية

أحمد ريان يعتذر للاعب الأهلي هاتفيا

دولة عربية تعلن 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى فلكيًا

درجة الحرارة في دولة عربية تلامس الـ 60

Advertisements

منوعات

المزيد

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 10 أنواع من الأسماك اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة، كيلو الكمثرى يسجل 70 جنيهًا والعنب بـ15 بالأسواق اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في منتصف التعاملات

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

داعية إسلامي يوضح فضل عبادة جبر خواطر الآخرين

تفسير حلم الحفلة في المنام وعلاقته بعودة الغائب ورزق كثير

المزيد
الجريدة الرسمية