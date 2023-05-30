برنامج الغذاء العالمي يفقد 17 ألف طن متري من المساعدات الغذائية في السودان

أعلن برنامج الأغذية العالمي في السودان، في البيان الصادر عنه اليوم الثلاثاء عن فقدان 17 ألف طن متري من المساعدات الغذائية بسبب النهب منذ بدء القتال.

الوضع في السودان

وفي وقت سابق قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إن التقديرات التي تشير إلى احتمال فرار زهاء مليون شخص من السودان بحلول أكتوبر ربما تكون متحفظة، مضيفًا أن الصراع هناك ينذر بتزايد عمليات تهريب البشر وانتشار الأسلحة في منطقة هشة.

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فرار 350 ألف شخص عبر الحدود السودانية

وفر بالفعل أكثر من 350 ألف شخص عبر الحدود السودانية منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، وتوجه معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان.

ونزح أكثر من مليون داخل السودان الذي يقدر عدد سكانه بنحو 49 مليون نسمة، حيث اندلع قتال عنيف في مناطق سكنية بالعاصمة الخرطوم وامتد العنف أيضًا إلى منطقة دارفور غرب البلاد.

وقال جراندي في مقابلة مع وكالة "رويترز" في القاهرة بعد زيارة للحدود مع السودان، إن المفوضية توقعت في وقت سابق مغادرة نحو 800 ألف سوداني، و200 ألف شخص من جنسيات أخرى، السودان على مدى ستة أشهر.

وأمس الاثنين، رحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار 5 أيام.

تمديد وقف إطلاق النار بالسودان

وقال مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية إن "تمديد الهدنة بالسودان سيتيح الوقت لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية".

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم هدوءًا نسبيًا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد بين الجيش وقوات الدعم السريع، ساعاته الأخيرة، اليوم الاثنين، قبيل التوصل لاتفاق على التمديد.