الهلال الأحمر يستقبل دفعة جديدة من لاجئي السودان عبر الحدود

استقبل الهلال الأحمر دفعة جديدة من اللاجئين السودانين عبر معبري أرقين وقسطل، كما يواصل متطوعو الهلال تقديم المساعدات والخدمات الطبية والنفسية والغذائية علي مدار الساعة عبر الحدود.

الهلال الأحمر يستقبل الأطفال السودانيين بالبلالين

ويستمر الهلال الاحمر فياإستقبال الأطفال السودانين وإنشاء نقاط آمنه نفسيًا لهم مجهزة بالألعاب وذلك تقديرا لحالة الأطفال النفسية وذويهم القادمين من السودان.

مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية

وفي وقت سابق أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنح من الهلال الاحمر المقدمة تأتى تحت مظلة التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية، وأن تقديم المنحة لدعم جهود الهلال الأحمر المصري إزاء الأزمة السودانية يعكس التقدير والثقة التي أولاها المجتمع الدولي للهلال الأحمر المصري لما يبذله من جهد فى خدمة الإنسانية داخل وخارج مصر، ورصدا لتدخلاته العاجلة والمؤثرة فى مجال الإغاثات والنكبات، وقدرته على تعبئة الموارد بكفاءة التى ظهرت جليا خلال جائحة كوفيد 19، وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من قضايا اللاجئين.

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وأوضحت أن حضور سفير الاتحاد الأوروبي والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعكس تجديد التعاون مع الجانب الدولي بتمويل ٢٧ طنا من المستلزمات الطبية وأدوات الحماية الشخصية لدعم تدخلات الهلال الأحمر إزاء الأزمة السودانية.

اللاجئين الناجمة عن الحرب السودانية تعد ثالث أكبر أزمة لاجئين

وأضافت القباج أن أزمة اللاجئين الناجمة عن الحرب السودانية تعد ثالث أكبر أزمة لاجئين في العالم بعد سوريا وأفغانستان ووفق ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، فإن 63٪ من لاجئي جنوب السودان تقل أعمارهم عن 18 عامًا وغالبية النازحين من جنوب السودان من النساء والأطفال فرارا من العنف الدائر على الأراضي السودانية.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها بند للإغاثات المحلية والدولية يقدر بحوالي ١٥٠ مليون جنيه وتعمل من خلال 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية وعشرات الآلاف من المتطوعين، بالإضافة إلى التدخلات المقدمة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.



وأشارت إلى أن مصر بها ما يقرب من 8 ملايين لاجئ من الدول المختلفة، حيث تضم أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم خاصة في السنوات الأخيرة، لذلك تنتظر الوزارة المزيد من الدعم لجهودها وجهود الهلال الأحمر المصري للدفع بمزيد من التدخلات الإغاثية والإنسانية والتموينية والحماية الاجتماعية ومتابعة وضع هذه الأسر خاصة النساء والأطفال وكبار السن، وذلك بالشراكة مع الجهات المعنية.

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