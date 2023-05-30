الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

اعتماد نتيجة الاعدادية
اعتماد نتيجة الاعدادية بالدقهلية، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية، اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 87.5%.

وقال  ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية إن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس من الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية وموقع مديرية التربية والتعليم في الدقهلية.

وتقدم فيتو رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور اعتماد النتيجة من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

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وتحرص فيتو علي متابعة نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة الدقهلية، بإعلانها على موقعها تيسيرا على متابعيها في الحصول علي نتائج أبنائهم.

وتزايد البحث من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن موعد إعلان نتيجة  الشهادة الإعدادية لـ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وكان ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم قال إن نتيجة الشهادة الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من التصحيح والاعتماد من الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم.

وكان ناصر شعبان شدد على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح وكذلك والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت موعد نتيجة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع  إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

-مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة 

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 

ويكون مجموع  المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سيحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

بعد قليل.. اعتماد نتيجة الإعدادية بالإسماعيلية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية برقم الجلوس

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