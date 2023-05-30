خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية2023، تسيطر حالة من الترقب على طلاب وأولياء أمورالشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، في كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، لظهور نتيجة الفصل الدراسي الثانى لعام 2023.

جاء ذلك عقب الانتهاء من أداء الامتحانات في 25 مايو الماضي، وبدء عملية المراجعة ورصد الدرجات لأوراق الامتحانات مباشرة بكنترولات الشرقية.

وتنشر “فيتو” رابط الذي من خلاله يمكن معرفة نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023، بالاسم ورقم الجلوس عن طريق الضغط على هذا الرابط: اضغط http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

وسيتم تجميع النتائج واعتمادها من قبل محافظ الشرقية، وسيتم الإعلان الرسمي عن النتائج على الصفحات الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم.



نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية2023

نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023، من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023، قبل نهاية منتصف يونيو، وسيتم فتح باب التظلمات على النتائج في اليوم التالي ولمدة أسبوعين.



الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023

إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 137 ألفًا و963 طالبًا، في نطاق 765 لجنة بجميع مراكز الشرقية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.



فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.



موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

