بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 5 محافظات

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، خلال الساعات الماضية بدأت عدد من المحافظات في إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي، فقد أعلنت 5 محافظات النتيجة حتى الآن.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وكانت محافظة شمال سيناء أول محافظة تعلن النتيجة، وذلك بعد أن اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 83.2%.



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محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من المحافظ حيث بلغت نسبة النجاح 83.2 % حيث بلغت نسبة النجاح بإدارة العريش التعليمية 81.3 % وإدارة بئر العبد التعليمية 78.3% وإدارة الشيخ زويد 91.4% وإدارة رفح 93.6% وإدارة الحسنة 93.5% وإدارة نخل التعليمية بلغت 96 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الوادي الجديد

فيما شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتماد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وهنأ الدكتور رضا حجازى هاتفيا الطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب الحاصلة على المركز الأول على المحافظة، معربا عن سعادته بهذا التفوق، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان

واعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83 %، كما بلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع، بينما بلغت 100 % للمكفوفين، وكذا 61 % للإعدادية المهنية.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان

وخلال اعتماد النتائج عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى على اللواء أشرف عطية تحليل شامل للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى، وأيضًا عدم وجود أى حالات غش جماعى، بالإضافة إلى أن المتفوقين والأوائل ينتسبوا إلى مدارس ومناطق وإدارات تعليمية متنوعة، وهو الذى يؤكد على النزاهة والشفافية سواء فى أعمال المراقبة للجان أو التصحيح أو رصد الدرجات بالكنترول.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة

واعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة نجح منهم 94152 .

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

كما ٱعتمدت نائب المحافظ البحر الأحمر نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451طالبًا وطالبة وكذلك الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 ٪.

واعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن جانبه أكد هشام منير أن بنسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 80.4%، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79.8%.

ومن جانبه هنأ محافظ البحر الأحمر جميع الطلاب المتفوقين والناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.

ومن المقرر أن تعلن باقي محافظات الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام القادمة، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل محافظ كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد من هنـا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة من هنـــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان من هنــــا

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.