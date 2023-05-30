الثلاثاء 30 مايو 2023
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حوادث

الحماية المدنية بالإسكندرية تستقبل عددا من طلبة المدارس (صور)

الحماية المدنية تستقبل
الحماية المدنية تستقبل عدد من طلاب المدارس، فيتو

استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية زيارة لعدد من طلبة إحدى المدارس، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

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ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

الحماية المدنية بالإسكندرية تستقبل عدد من طلبة إحدى المدارس 
الحماية المدنية بالإسكندرية تستقبل عدد من طلبة إحدى المدارس 
الحماية المدنية بالإسكندرية تستقبل عدد من طلبة إحدى المدارس 
الحماية المدنية بالإسكندرية تستقبل عدد من طلبة إحدى المدارس 

يأتى ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، ولاسيما فى مجال الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس لما لها من دور إيجابى فى تنمية الوعى الأمنى للنشء وصغار السن.

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